Międzynarodowa grupa badaczy z Politechniki Wiedeńskiej i Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego uzyskała fotony rentgenowskie o energii przekraczającej zwykły teoretyczny próg dla takiego procesu. W eksperymencie naukowcy skierowali silne impulsy lasera ultrafioletowego na atomy helu, informuje ScienceDaily.

Dwa elektrony powróciły jednocześnie

W zwykłym mechanizmie laser uwalnia z atomu jeden elektron, przyspiesza go polem elektrycznym, a następnie zawraca go do atomu. Podczas powrotu elektron oddaje energię w postaci światła o częstotliwości znacznie wyższej niż częstotliwość początkowej wiązki laserowej. Teoria przewiduje dla takiego promieniowania górną granicę energii: powyżej niej natężenie sygnału rentgenowskiego gwałtownie spada.

W doświadczeniu z helem naukowcy kolejno uwolnili oba elektrony atomu i dostroili impulsy ultrafioletowe tak, aby elektrony powróciły jednocześnie. Ich ruchy pozostawały powiązane korelacjami kwantowymi, dlatego energia dwóch elektronów mogła zostać uwolniona razem. Umożliwiło to powstanie pojedynczego fotonu rentgenowskiego o wyższej energii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Drugi zakres promieniowania

W widmie promieniowania koherentnego zespół zarejestrował dodatkowy obszar stabilnego sygnału przy energiach znacznie wyższych niż przewiduje standardowy proces z udziałem jednego elektronu. To drugie spektralne „plateau” było słabsze od głównego promieniowania, jednak rozciągało się poza ustaloną granicę energetyczną.

Podobnego efektu nie wykryto w eksperymentach z argonem i neonem. Badacze wiążą tę różnicę z silniejszymi korelacjami między dwoma elektronami helu. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature Photonics. Autorzy uważają, że nietypowe promieniowanie rentgenowskie może stać się narzędziem do badania oddziaływań elektronów w attosekundowych skalach czasu, a w przyszłości być wykorzystywane w badaniach cząsteczek i materiałów stałych.

Czytaj nas na