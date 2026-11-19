Konferencja SiGMA World 2026 dobiegła końca w Rzymie. W ciągu czterech dni centrum wystawowe Fiera Roma gościło 31 tysięcy uczestników: pięć scen konferencyjnych, osiem pawilonów wystawowych. Przedsiębiorca z branży fintech, założyciel i dyrektor generalny SlamBase Jurij Danilow spędził w Rzymie tydzień — bez stoiska i wystąpień, wyłącznie na rozmowach biznesowych. W przeddzień targów opowiadał serwisowi UA.NEWS o postawieniu na China UnionPay oraz sztucznej inteligencji w płatnościach. Teraz – o tym, które z tych prognoz się sprawdziły, a które okazały się trudniejsze do zrealizowania.

Jurij, jednym zdaniem: jaka była tegoroczna SiGMA?

Najbardziej „płatnicza” ze wszystkich, jakie pamiętam. Formalnie to targi iGaming, ale połowa rozmów w korytarzach dotyczyła nie gier, a pieniędzy. Jak je przyjmować, jak szybko wypłacać, jak przejść proces zgodności z przepisami w nowej jurysdykcji i nie stracić klienta na stronie płatności. Osobna scena poświęcona płatnościom była codziennie wypełniona po brzegi.

Znowu

pojechaliście bez stoiska. Nie żałujecie?

Nie, i po raz drugi postąpiłbym tak samo. Stoisko ogranicza cię do określonych metrów kwadratowych: czekasz, aż ludzie przyjdą. Bez stoiska sam wybierasz, z kim rozmawiać. Z góry zaplanowałem spotkania z bankami, EMI, dostawcami usług płatniczych, operatorami i firmami technologicznymi. Najcenniejsze rozmowy odbywały się nie w halach wystawowych, ale przy kawie lub podczas kolacji, kiedy ludzie zdjęli już identyfikatory i można było rozmawiać na temat.

Przed targami mówiliście, że UnionPay w Europie to nie „opcja dla chińskich turystów”, ale kanał wzrostu. Co zobaczyliście w Rzymie?

Ta teza potwierdziła się, i to nawet szybciej, niż się spodziewałem. Jeszcze rok temu na pytanie o UnionPay odpowiadano: „Nie mamy chińskich klientów”. W tym roku pytano inaczej: „Ile kosztuje integracja i jakie są terminy?”. Rynek dojrzał.

Potwierdzają to dane liczbowe. UnionPay jest akceptowany w ponad 90% krajów i regionów Europy. Lokalna emisja kart UnionPay w Europie przekroczyła milion w 13 krajach, w tym we Włoszech i Hiszpanii. Oznacza to, że nie są to już tylko turyści, ale także mieszkańcy Europy posiadający karty UnionPay w portfelu.



Czy pojawiły się jakieś nowości właśnie podczas targów?

Tak, i to znaczące. 6 listopada, kiedy byliśmy w Rzymie, UnionPay International podpisał memorandum z TenPay Global — platformą płatności transgranicznych firmy Tencent. Przesłanie jest proste: azjatyckie portfele elektroniczne i system kartowy zbliżają się do siebie. Dla europejskiego akceptanta oznacza to dostęp do ogromnego azjatyckiego ruchu przy mniejszej liczbie integracji.

Drugi przykład to Pireneje. Getnet wraz z UnionPay International wdraża akceptację kart UnionPay w Hiszpanii i Portugalii, z pilotażowymi projektami w transporcie i dużym handlu detalicznym w 2026 roku. Mieszkam w Portugalii i widzę, jak to zmienia nawyki turystów i lokalnych sklepów.

Czy zatem UnionPay stanowi zagrożenie dla Visa i Mastercard?

Nie, i odradzałbym stosowania takiej retoryki. Visa i Mastercard nigdzie nie znikną, to fundament. Chodzi o coś innego: europejski biznes uczy się funkcjonować w świecie wielu systemów płatniczych. Wygrywa ten, kto ma jedną integrację z kilkoma systemami, lokalne metody płatności i aktywa cyfrowe. To on pozyskuje klienta o innych nawykach płatniczych. Reszta płaci za to konwersją, nawet jeśli nie widać tego w raportach.

Mówi

Pan o jednej integracji z kilkoma systemami. Z czym sam Pan przychodził na te spotkania?

Z dwoma produktami, które rozwijamy wspólnie z partnerami. Po raz pierwszy mówię o nich publicznie, więc bez zbędnych szczegółów — coś musi pozostać niespodzianką.

Pierwszy to Tranzify. To oprogramowanie, które zapewnia dostawcom usług płatniczych, bankom i firmom z branży fintech jeden punkt dostępu do świata płatności: jedna integracja zamiast dziesiątek oraz własna marka zamiast cudzej. Jak dokładnie to osiągamy — to nasza tajemnica.

Ważna zasada: Tranzify to oprogramowanie, a nie instytucja płatnicza. Nie przechowujemy pieniędzy klientów – obsługują je licencjonowani partnerzy. A nasz zespół już pracuje nad kolejnym krokiem – i, uwierzcie, czegoś takiego jeszcze nie ma na rynku. Powiemy o tym, gdy będziemy mieli co pokazać.

Drugi to SendsHub, infrastruktura dla firm zajmujących się aktywami cyfrowymi. To poziom, na który wcześniej mogli sobie pozwolić tylko najwięksi gracze. Platforma przeszła audyt certyfikacyjny ISO/IEC 27001, a co będzie dalej — na razie pozostawię to w tajemnicy.

Dlaczego właśnie te dwa produkty razem?

Ponieważ obejmują one dwie połowy jednego zadania: tradycyjne płatności i aktywa cyfrowe. Klient nie musi budować dwóch oddzielnych infrastruktur — widzi spójny obraz przepływu środków. Właśnie w tej sprawie pojechałem do Rzymu. Niektóre rozmowy, które tam się rozpoczęły, wykraczają daleko poza ramy jednej wystawy. Ale o tym — później.



Drugi temat to sztuczna inteligencja. Co się zmieniło w ciągu roku?

Rok temu sztuczna inteligencja w płatnościach istniała tylko na slajdach. W tym roku — w produktach. Widzę trzy dojrzałe kierunki.

Pierwszy to ochrona przed oszustwami. Modele oceniają ryzyko transakcji w ciągu milisekund. Głównym wskaźnikiem nie jest już „ilu oszustów zablokowano”, ale „ilu uczciwych klientów nie stracono”. Zbyt surowe zasady kosztują biznes więcej niż sami oszuści.

Drugi to inteligentne kierowanie transakcji. System samodzielnie wybiera akceptanta, schemat i walutę dla konkretnej transakcji: tam, gdzie szansa na zatwierdzenie jest większa, a koszt niższy. Kilka procent wskaźnika zatwierdzeń dla dużego sprzedawcy to miliony.

Trzeci to zgodność z przepisami. Automatyczna weryfikacja tożsamości (KYC), monitorowanie transakcji, sprawdzanie list sankcyjnych. Tam, gdzie wcześniej pracował cały zespół, teraz działa model, a ludzie zajmują się skomplikowanymi przypadkami.

A handel oparty na agentach, o którym teraz wszyscy mówią?

To najgorętszy temat targów i, szczerze mówiąc, najbardziej niedopracowany. Chodzi o zakupy inicjowane nie przez człowieka, ale przez agenta AI w jego imieniu. Na razie pytań jest więcej niż odpowiedzi. Kto uwierzytelnia agenta? Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli agent kupił nie to, co trzeba? Jak dokonać chargebacku? Jestem przekonany: ci, którzy jako pierwsi zapewnią na to niezawodną infrastrukturę, zdobędą rynek na długie lata.

Jakie ryzyka dostrzegasz w sztucznej inteligencji w kontekście płatności?

Głównym jest wyjaśnialność. Bank lub organ regulacyjny musi rozumieć, dlaczego transakcja została odrzucona. Odpowiedź „tak zdecydował model” nie przejdzie audytu. Dlatego sztuczna inteligencja powinna pełnić rolę pomocniczą, a w procesie podejmowania krytycznych decyzji decydującą rolę musi nadal odgrywać człowiek. Europejskie regulacje dotyczące sztucznej inteligencji zmierzają właśnie w tym kierunku i uważam to za słuszne.



Jak zmieniła się ogólna dyskusja na temat regulacji?

Regulacje przestały być straszakiem, a stały się filtrem. MiCA już działa, okresy przejściowe dobiegły końca, a rynek aktywów cyfrowych stał się bardziej dojrzały. Licencja nie jest już bonusem, ale przepustką do wejścia. Banki i dostawcy usług płatniczych chętniej rozmawiają z podmiotami, które mają przejrzystą strukturę, są członkami organizacji samoregulacyjnej i mają jasno określone zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Dla nas to przewaga konkurencyjna, a nie obciążenie.

Czego brakowało na targach?

Szczerości w kwestii liczb. Wiele stoisk obiecuje niemal stuprocentową akceptację transakcji i podłączenie „w ciągu jednego dnia”. Bardziej interesują mnie ci, którzy pokazują rzeczywiste wskaźniki, przypadki odmowy i wyjaśniają, co robią, gdy coś idzie nie tak. Z takimi partnerami można budować długotrwałe relacje biznesowe.

Jakie są praktyczne wyniki tej podróży?

Kilka porozumień z bankami i dostawcami usług płatniczych w Europie jest już w trakcie realizacji. Szczegóły ujawnimy po podpisaniu umów – nie lubię zapowiadać tego, co jeszcze nie zostało sfinalizowane. I druga, nie mniej ważna sprawa: wróciłem z jasnym obrazem popytu rynkowego na rok 2027. Infrastruktura obsługująca wiele schematów płatności, systemy antyfraudowe oparte na sztucznej inteligencji, szybkie wypłaty, przejrzysta zgodność z przepisami. Właśnie w tych kierunkach będziemy podążać.



Czy wrócisz do Rzymu?

Tak. SiGMA ogłosiła już trzeci szczyt w Rzymie: w maju 2027 roku na Fiera Roma spodziewanych jest 35 tysięcy uczestników. Tym razem myślę o formacie w postaci stoiska lub wystąpienia. Pół roku to wystarczająco dużo czasu, aby część dzisiejszych ustaleń stała się przykładami, o których można opowiedzieć ze sceny.

Na koniec: przed targami powiedziałeś, że Lizbona to dla ciebie mecz u siebie, a Rzym – na wyjeździe. Jaki jest wynik?

Zwycięstwo na wyjeździe z minimalną przewagą. A tak na poważnie, Rzym nauczył nas cierpliwości. Tutaj wszystko budowano przez wieki, i tak samo jest z zaufaniem w płatnościach: nie zdobędzie się go w ciągu czterech dni targów. Ale w ciągu czterech dni można położyć fundamenty. Właśnie to zrobiliśmy.

Jurij Danilow — przedsiębiorca z branży fintech, założyciel i dyrektor generalny SlamBase. Działa na styku płatności, aktywów cyfrowych i stosunków międzynarodowych. Mieszka między Lizboną, Dubajem i Londynem.

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