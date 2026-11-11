Na dnie Oceanu Spokojnego w pobliżu Hawajów odkryto drogę z żółtej cegły; naukowcy wyjaśnili, jak powstała

Na dnie Oceanu Spokojnego w pobliżu Hawajów naukowcy odkryli niezwykłą formację geologiczną, przypominającą brukowaną drogę z żółtej cegły. Niezwykłą strukturę uchwyciła załoga statku badawczego Nautilus.

Odkrycia dokonano na głębokości około 1029 metrów podczas badań dna morskiego na północ od archipelagu Hawajów.

Podczas transmisji na żywo z zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego kamera pokazała fragment dna z niezwykle równymi pęknięciami. Krzyżowały się one ze sobą, tworząc siatkę z prostokątnych fragmentów przypominających mur z cegieł. Żółtawy odcień skały jeszcze bardziej podkreślał to podobieństwo do drogi z bajki „Czarnoksiężnik z krainy Oz”.

Pomimo niezwykłego wyglądu znalezisko ma całkowicie naturalne pochodzenie. Naukowcy zidentyfikowali je jako fragmentaryczny strumień hialoklastytu – skały wulkanicznej, która powstaje w wyniku kontaktu gorącej lawy z zimną wodą morską.

Kiedy rozgrzana lawa trafia do wody, następuje gwałtowne ochłodzenie. W wyniku szoku termicznego zewnętrzna warstwa strumienia lawy szybko twardnieje i pęka.

Pod wpływem różnic temperatur i wysokiego ciśnienia na znacznej głębokości w skale tworzy się sieć pęknięć. To właśnie ona tworzy charakterystyczny geometryczny wzór, przypominający wybrukowaną drogę.

Z czasem w pęknięciach gromadzą się osady mineralne. Dzięki temu granice między poszczególnymi fragmentami skały stają się jeszcze bardziej widoczne.

Podobne formacje geologiczne występują nie tylko na dnie oceanu, ale także na lądzie. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest Droga Gigantów w Irlandii Północnej. Jej charakterystyczne geometryczne kształty również powstały w wyniku aktywności wulkanicznej.

Tak więc tajemnicza „droga z żółtej cegły” w pobliżu Hawajów okazała się nie śladem starożytnej cywilizacji ani legendarnej Atlantydy, lecz niezwykłym naturalnym efektem oddziaływania lawy wulkanicznej i wody oceanicznej.

Informację tę podaje serwis Futura-sciences.com.

Wcześniej chińscy naukowcy zbadali, w jaki sposób energia wiatru z powierzchni oceanu może przenosić się na głębokość tysięcy metrów i docierać do dna morskiego. W rejonie przedłużenia prądu Kuroshio na wschód od Japonii odnotowali skoncentrowane strumienie tej energii, które nazwali „inercyjnymi kominami”.

Naukowcy z Uniwersytetu w Bergen w Norwegii odnotowali zmianę koloru wody w pobliżu Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieciowej. Analiza obserwacji satelitarnych z lat 2002–2022 wykazała statystycznie istotny wzrost jasności oceanu w niebieskim i zielonym paśmie długości fal, co tworzy stopniowy niebiesko-zielony odcień.

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