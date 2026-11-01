Międzynarodowa grupa badaczy znalazła geochemiczne dowody na to, że ciała formujące się w ciągu pierwszego miliona lat istnienia Układu Słonecznego składały się głównie z chondr — drobnych skalistych cząstek powstałych w wysokich temperaturach. Najstarsze ciała w zewnętrznej części Układu Słonecznego zawierały od 83% do 92% chondr, podaje ScienceAlert.

Ślady wczesnych ciał w meteorytach

Wnioski wyciągnięto na podstawie analizy żelaznych meteorytów, które spadły na Ziemię. Zachowały one chemiczne ślady mieszania się chondr z matrycą — drobnoziarnistym zimnym pyłem bogatym w lód wodny i cząsteczki organiczne. Datowanie radioaktywne oraz dane o całkowitym stopieniu ciał macierzystych tych meteorytów wskazują, że pochodziły one z najwcześniejszego okresu formowania się Układu Słonecznego.

Naukowcy wykorzystali dwa niezależne wskaźniki: szacowaną zawartość siarki, której w matrycy jest znacznie więcej niż w chondrach, oraz stopień utlenienia żelaza. Ten ostatni wskaźnik pozwala określić, ile lodu wodnego i utlenionego pyłu zawierały dawne ciała. Oba podejścia wykazały, że wczesne planetozymale miały bardzo mało matrycy.

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Jak zmieniał się skład materii

Zgodnie z badaniem około 2 mln lat po rozpoczęciu formowania się Układu Słonecznego chondry nadal dominowały podczas powstawania planetozymali — większych ciał, które potencjalnie mogły urosnąć do planet lub księżyców. Jednak około 4 mln lat później przewagę zyskała lodowa matryca.

Autorzy przypuszczają również, że początkowa dominacja chondr była związana z sortowaniem aerodynamicznym: ich większa wytrzymałość i bardziej zwarta budowa mogły zwiększać prawdopodobieństwo zlepiania się cząstek. Badanie opublikowane w Nature Astronomy wyjaśnia również niewielką liczbę najstarszych chondr w zapisie meteorytowym: skały, w których skład wchodziły, później stopiły się wskutek wewnętrznego ogrzewania.

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