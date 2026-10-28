Lokalne rady w stanie Australia Zachodnia wprowadzają ograniczenia dotyczące używania inteligentnych okularów w obiektach publicznych, w tym na basenach, w bibliotekach i centrach rekreacyjnych. Decyzje uzasadniane są obawami o prywatność, ponieważ takie urządzenia mogą rejestrować zdjęcia, filmy i dźwięk po naciśnięciu przycisku, informuje ABC News.

Ograniczenia w Kondinin i Margaret River

Rada hrabstwa Kondinin, położonego około 270 kilometrów na wschód od Perth, zakazała używania inteligentnych okularów na lokalnym basenie, w bibliotekach, biurach rady, publicznych toaletach i salach. Zakaz obejmuje także wydarzenia organizowane przez radę, choć lokalne władze nie mogą ograniczać używania tych urządzeń w parkach ani na ulicach.

Prezydent hrabstwa Ken Murice oświadczył, że radę zaniepokoiły doniesienia o nagraniach wykonanych takimi urządzeniami w miejscach publicznych w innych krajach. W hrabstwie Augusta–Margaret River inteligentne okulary zostały zakazane w centrach rekreacyjnych, w tym na basenie. Przewodnicząca rady Julia Gjin-Rice podkreśliła, że krok ten miał charakter prewencyjny, a nie był reakcją na konkretny incydent.

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Ograniczenia w Cue i analiza w Perth

Gjin-Rice zaznaczyła, że osoby potrzebujące inteligentnych okularów z powodów medycznych będą mogły z nich korzystać. Jednocześnie obrońcy praw osób z niepełnosprawnościami zwracają uwagę na korzyści takich urządzeń w codziennych potrzebach i ostrzegają przed stygmatyzowaniem ich użytkowników.

W hrabstwie Cue pracownikom, członkom rady i wykonawcom zakazano używania inteligentnych okularów w obiektach lokalnych władz, wśród których są park kempingowy i park wodny. Odwiedzający nie są tam pozbawieni prawa do korzystania z okularów, jednak podczas przebywania na terenie obiektów hrabstwa mogą zostać zobowiązani do wyłączenia i schowania każdego urządzenia nagrywającego.

Rada Miasta Perth rozpatrzyła propozycję polecenia dyrektorowi generalnemu sprawdzenia używania inteligentnych okularów i innych noszonych urządzeń rejestrujących w miejskich obiektach. W dokumencie rady wspomniano o nowych zagrożeniach dla prywatności w przestrzeniach publicznych i półprywatnych, w tym w przebieralniach i obiektach publicznych. Decyzja jest oczekiwana po zakończeniu analizy na początku przyszłego roku.

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