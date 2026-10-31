Agencja Wywiadu Obronnego USA (DIA) ocenia, że Chiny mogą do końca lat 20. rozmieścić na orbicie broń laserową i inną broń energii skierowanej do operacji wojskowych w kosmosie. Informuje o tym OilPrice, powołując się na raport DIA „Wyzwania dla bezpieczeństwa w kosmosie”.

Ocena amerykańskiego wywiadu

Raport był pierwszą publicznie ujawnioną oceną rządu USA dotyczącą możliwych terminów pozyskania przez Chiny kosmicznej broni energii skierowanej. Według DIA Pekin już posiada systemy naziemne zdolne zakłócać działanie satelitów, osłabiać je lub uszkadzać. Do końca dekady możliwości te mogą zostać wzmocnione i potencjalnie oddziaływać na aparaty znajdujące się poza niską orbitą okołoziemską.

W dokumencie opublikowano również rzadkie zdjęcie nowego chińskiego wielokrotnego użytku samolotu kosmicznego. Jak zauważa OilPrice, Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza nie ujawnia wielu informacji o tym aparacie, lecz aktywniej mówi o rozwoju systemów energii skierowanej. W styczniu 2021 roku media ChALW twierdziły, że broń laserowa wchodzi w złotą erę, a jako jedno z możliwych zastosowań wskazywały tymczasowe oślepianie sensorów.

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Wątpliwości co do terminu

Dyrektorka ds. bezpieczeństwa i stabilności w kosmosie w Secure World Foundation, Victoria Samson, powiedziała w komentarzu dla South China Morning Post, że byłaby bardzo zaskoczona, gdyby Chiny rozmieściły kosmiczną broń laserową już pod koniec lat 20.

Chińskie państwowe wydanie Global Times oskarżyło Waszyngton o wyolbrzymianie zagrożeń w kosmosie, jednocześnie wskazując na rozbudowę amerykańskich zdolności wojskowych na orbicie. Dyrektor China Aerospace Studies Institute, Brendan Mulvaney, zaznaczył, że w potencjalnym konflikcie USA są znacznie bardziej zależne od infrastruktury kosmicznej niż ChALW. Jego zdaniem zakłócenie działania satelitów mogłoby nieproporcjonalnie wpłynąć na siły amerykańskie, zwłaszcza w przypadku regionalnego konfliktu wokół Tajwanu.

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