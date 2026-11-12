Sztuczna inteligencja kontra uniwersytety: dlaczego Wielka Brytania grozi sankcjami i czy można ufać wykrywaczom sztucznej inteligencji

Brytyjski organ regulacyjny ds. szkolnictwa wyższego ostrzegł uniwersytety przed możliwymi sankcjami z powodu niewystarczającej kontroli nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w pracach studenckich. ChatGPT i podobne systemy stały się już powszechnym narzędziem edukacyjnym, jednak weryfikacja faktycznego autorstwa referatów, esejów i prac dyplomowych staje się coraz trudniejsza. Jednocześnie specjalne detektory sztucznej inteligencji mogą popełniać błędy, oskarżając sumiennych studentów lub pomijając teksty stworzone przez sieci neuronowe.

Brytyjskie uniwersytety są zmuszone do zrewidowania zasad oceny wiedzy. Organ regulacyjny Office for Students uważa, że tradycyjne zadania pisemne nie zawsze pozwalają już określić rzeczywisty poziom przygotowania studentów. Człowiek może otrzymać wysoką ocenę za tekst, który niemal w całości przygotowała sztuczna inteligencja, nawet nie opanowując materiału.

Problem wykracza daleko poza granice Wielkiej Brytanii. Generatywna sztuczna inteligencja zmusza do ponownego przemyślenia roli zadań domowych, egzaminów, wykładowców i dyplomów. Jeśli sieć neuronowa jest w stanie w ciągu kilku minut napisać przekonującą pracę naukową, uniwersytety będą musiały poszukać innych sposobów sprawdzania wiedzy.

UA.News wyjaśnia, dlaczego brytyjskie władze zaczęły mówić o sankcjach wobec uniwersytetów, na ile niezawodne są detektory sztucznej inteligencji oraz jak nowe technologie mogą zmienić system szkolnictwa wyższego.

Dlaczego Wielka Brytania grozi uniwersytetom sankcjami w związku ze sztuczną inteligencją

11 listopada 2026 r. brytyjski organ regulacyjny ds. szkolnictwa wyższego Office for Students (OfS) opublikował wyniki badania dotyczącego wykorzystania sztucznej inteligencji na angielskich uniwersytetach. Zostało ono przygotowane wspólnie z organizacją Advance HE.

Badacze przeprowadzili rozmowy z ponad 300 studentami i pracownikami z ponad 120 uczelni wyższych. Stwierdzili, że tradycyjne zadania pisemne, wykonywane bez nadzoru wykładowców, w coraz mniejszym stopniu odzwierciedlają rzeczywistą wiedzę studentów.

Uczestnicy badania opowiadali o przypadkach, w których ich koledzy z roku wykonywali zadania przy pomocy sztucznej inteligencji w ciągu zaledwie kilku minut i otrzymywali mniej więcej takie same oceny, jak studenci, którzy samodzielnie poświęcali na pracę znacznie więcej czasu.

Organ regulacyjny obawia się, że podważa to zaufanie do dyplomów uniwersyteckich. Pracodawcy oczekują, że dokument potwierdzający wykształcenie świadczy o określonym poziomie wiedzy i przygotowania zawodowego. Jeśli jednak znaczna część zadań edukacyjnych jest wykonywana przez sieć neuronową, taka gwarancja staje się wątpliwa.

Dyrektor ds. strategii i wdrażania w Office for Students, Josh Fleming, ostrzegł przed ogromem tego problemu.

„Stwarza to również zagrożenie dla systemu w skali całego pokolenia, narażając na szwank proces kształcenia studentów oraz zdolność uczelni do oceny ich wiedzy” – stwierdził Fleming.

Jednocześnie brytyjski organ regulacyjny nie wprowadził ogólnego zakazu korzystania z ChatGPT ani nie ogłosił automatycznych kar za prace studenckie stworzone przez sieci neuronowe.

Chodzi o przestrzeganie obowiązujących wymogów dotyczących jakości kształcenia. Jeśli uczelnia nie jest w stanie zapewnić rzetelnej oceny wiedzy, organ regulacyjny ma prawo zastosować środki przewidziane w przepisach, w szczególności kary finansowe i dodatkowe wymogi regulacyjne.

W zaleceniach OfS zaznaczono, że uczelnie powinny zrewidować metody oceny i stosować procedury pozwalające na obiektywne stwierdzanie naruszeń.

W jakim stopniu studenci masowo korzystają z ChatGPT podczas nauki

W marcu 2026 roku brytyjski ośrodek analityczny Higher Education Policy Institute (HEPI) opublikował badanie, które wykazało, że generatywna sztuczna inteligencja stała się praktycznie standardowym narzędziem w nauczaniu uniwersyteckim.

Ankieta objęła 1054 studentów z Wielkiej Brytanii. Zgodnie z jej wynikami 95% respondentów korzystało ze sztucznej inteligencji przynajmniej w jednym rodzaju działalności, a 94% stosowało systemy generatywne jako pomoc przy pracach ocenianych przez wykładowców.

Nie oznacza to jednak, że prawie wszyscy studenci zlecają sieciom neuronowym pisanie prac dyplomowych lub semestralnych. Najpopularniejsze sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji to: wyszukiwanie wyjaśnień, tworzenie planów, podsumowywanie literatury, przygotowywanie się do egzaminów oraz redagowanie tekstów.

12% ankietowanych przyznało, że bezpośrednio umieszcza tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję w pracach oddawanych do oceny. Dla porównania, w 2025 roku odsetek ten wynosił 8%, a w 2024 roku – zaledwie 3%.

Jednocześnie 68% studentów uważa, że umiejętności pracy z sztuczną inteligencją są niezbędne dla ich przyszłej kariery zawodowej. Jednak mniej niż połowa jest przekonana, że wykładowcy w wystarczającym stopniu pomagają im rozwijać te kompetencje.

Samo badanie wykazało sprzeczne podejście studentów do sieci neuronowych. Jedni uważają, że pomagają one szybciej opanować trudne tematy. Inni obawiają się utraty samodzielności i pogorszenia własnych umiejętności.

Jeden z uczestników dość zwięźle podsumował swoje doświadczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji: „W ogóle nie używam swojego mózgu”.

Ta odpowiedź wskazuje na główny problem: ta sama technologia może pomagać człowiekowi w nauce lub pozwalać mu w rzeczywistości unikać samego procesu uczenia się.

Jak działają wykrywacze sztucznej inteligencji i dlaczego popełniają błędy

Po pojawieniu się ChatGPT instytucje edukacyjne zaczęły stosować systemy, które próbują ustalić, czy student napisał tekst samodzielnie.

Wśród znanych narzędzi znajdują się Turnitin, GPTZero i Copyleaks. W odróżnieniu od klasycznych systemów antyplagiatowych nie szukają one koniecznie zbieżności z innymi źródłami. Zamiast tego algorytmy analizują wzorce językowe i oceniają prawdopodobieństwo, że tekst został wygenerowany przez maszynę.

Problem polega na tym, że modele generatywne są szkolone na ogromnych zbiorach tekstów ludzkich. Jednocześnie ludzie również potrafią pisać w sposób uporządkowany, przewidywalny i stylistycznie jednolity, zwłaszcza w pracach naukowych.

Przykładem jest historia firmy OpenAI. W styczniu 2023 roku twórca ChatGPT zaprezentował własny detektor przeznaczony do identyfikacji tekstów stworzonych przez sztuczną inteligencję. Podczas testów system prawidłowo zidentyfikował jedynie 26% tekstów generowanych maszynowo jako prawdopodobnie wygenerowane. Jednocześnie w 9% przypadków błędnie klasyfikował teksty ludzkie jako stworzone przez sztuczną inteligencję.

W lipcu tego samego roku firma zaprzestała działania klasyfikatora z powodu niewystarczającej dokładności. Nie oznacza to jednak, że wszystkie współczesne detektory osiągają tak słabe wyniki. Technologie wciąż się rozwijają, a niektóre systemy wykazują znacznie wyższą skuteczność.

W dokumentacji Turnitin zaznaczono, że system może błędnie klasyfikować zarówno teksty autorstwa człowieka, jak i teksty wygenerowane. Firma podkreśla, że wynik automatycznej weryfikacji nie powinien stanowić jedynej podstawy do podejmowania negatywnych decyzji dotyczących studenta.

Ponadto detektory nie zawsze są w stanie określić rzeczywisty wkład człowieka. Na przykład student może samodzielnie przeprowadzić badania, a następnie wykorzystać sztuczną inteligencję do korekty gramatycznej. Inny może otrzymać gotowy tekst i jedynie częściowo go przeredagować.

Dla algorytmu przypadki te mogą wyglądać podobnie, choć z punktu widzenia uczciwości akademickiej istnieje między nimi zasadnicza różnica.

Czy detektory oparte na sztucznej inteligencji mogą błędnie oskarżyć niewinnego studenta?

Jedno z najbardziej znanych badań dotyczących tej kwestii przeprowadzili naukowcy ze Uniwersytetu Stanforda. W 2023 roku opublikowali oni pracę na temat stronniczości detektorów opartych na sztucznej inteligencji w odniesieniu do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym. Według danych Stanford HAI 61,22% esejów z próby TOEFL, napisanych przez osoby, dla których angielski nie był językiem ojczystym, zostało błędnie zidentyfikowanych jako stworzone przez sztuczną inteligencję.

Naukowcy wyjaśnili to specyfiką pisania. Osoby posługujące się językiem obcym często wybierają prostsze słowa, krótsze konstrukcje i bardziej przewidywalną strukturę zdań. Właśnie takie cechy mogą być brane pod uwagę przez algorytmy.

W rezultacie student naraża się na podejrzenie o oszustwo akademickie wyłącznie z powodu specyfiki własnego stylu. Jednocześnie wyników badania nie można automatycznie odnosić do wszystkich współczesnych detektorów, ponieważ przeprowadzono je w 2023 roku na konkretnych systemach.

Na przykład badanie z 2026 roku, w którym porównano GPTZero, Pangram, Copyleaks i Turnitin, wykazało istotne różnice między tymi narzędziami. Pangram wykazał lepsze wyniki w przypadku kilku rodzajów tekstów generowanych i mieszanych, podczas gdy inne systemy częściej nie wykrywały obecności sztucznej inteligencji, zwłaszcza w przypadku nowszych modeli.

Jednocześnie wszystkie cztery narzędzia poprawnie sklasyfikowały teksty w całości autorstwa ludzi w próbie testowej składającej się ze 160 dokumentów. Stwierdzenie, że detektory w ogóle nie działają, byłoby zatem błędne. Ich skuteczność zależy od konkretnego narzędzia, rodzaju tekstu oraz warunków sprawdzania.

Jednak nawet niewielki odsetek fałszywych alarmów może powodować poważne problemy. Jeśli system błędnie oznaczy zaledwie 1% tekstów autorstwa ludzi, to wśród 10 tysięcy takich prac może potencjalnie wygenerować około 100 fałszywych sygnałów.

Dla studenta konsekwencjami fałszywego oskarżenia mogą być niższa ocena, sankcje dyscyplinarne oraz utrata reputacji.

Jak uczelnie planują sprawdzać wiedzę bez wykorzystania sztucznej inteligencji

Jednym z głównych zaleceń Office for Students stało się rozszerzenie stosowania form oceny, podczas których student nie ma dostępu do generatywnej sztucznej inteligencji.

Należą do nich — egzaminy pisemne pod nadzorem, odpowiedzi ustne, prezentacje, zadania praktyczne oraz demonstracja umiejętności zawodowych. Na przykład esej przygotowany w domu może nadal stanowić część oceny. Jednak wykładowca przeprowadza dodatkowo krótką rozmowę, podczas której student wyjaśnia metodologię badania, główne argumenty i wnioski.

Innym podejściem jest sprawdzanie nie tylko gotowego wyniku, ale także procesu tworzenia pracy. Student powinien etapowo przedstawiać rozwój badań: od wyboru tematu po analizę źródeł i sformułowanie wniosków.

Uniwersytety mogą również wykorzystywać zadania, w których sztuczna inteligencja staje się częścią procesu nauczania. Na przykład przyszłemu prawnikowi można zaproponować sprawdzenie argumentacji prawnej generowanej przez ChatGPT i znalezienie błędnych odniesień do orzeczeń sądowych. Programiście – przeanalizować wygenerowany kod, znaleźć niedociągnięcia i wyjaśnić, jak je naprawić.

W takich przypadkach student wykazuje nie zdolność do uzyskania gotowej odpowiedzi, ale umiejętność krytycznej oceny wyniku działania algorytmu.

Czy korzystanie z ChatGPT rzeczywiście pogarsza poziom wiedzy studentów?

Problem generatywnej sztucznej inteligencji nie polega wyłącznie na oszustwach akademickich. Nawet jeśli uczelnia zezwala na jej stosowanie, pozostaje pytanie, czy technologia ta pomaga w przyswajaniu materiału.

W 2025 roku w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences opublikowano badanie poświęcone wpływowi asystentów opartych na sztucznej inteligencji na naukę matematyki. W eksperymencie wzięło udział prawie tysiąc uczniów. Część uczestników korzystała ze zwykłego asystenta opartego na GPT-4, a pozostali – ze specjalistycznego asystenta AI, który kierował uczniów ku samodzielnemu rozwiązywaniu zadań.

Podczas zajęć praktycznych wyniki obu grup uległy poprawie. Uczniowie korzystający ze zwykłego asystenta opartego na sztucznej inteligencji osiągnęli wyniki o 48% lepsze, a ci korzystający ze specjalistycznego korepetytora — o 127% lepsze w porównaniu z grupą kontrolną.

Jednak podczas samodzielnego egzaminu bez pomocy sztucznej inteligencji wyniki grupy korzystającej ze zwykłego chatbota okazały się o 17% gorsze niż w przypadku uczniów, którzy w ogóle nie korzystali z tej technologii.

Natomiast wyspecjalizowany korepetytor oparty na sztucznej inteligencji w znacznym stopniu niwelował ten negatywny efekt. Badacze wyjaśnili to tym, że zwykły chatbot pozwalał uczniom na szybkie uzyskiwanie gotowych rozwiązań, bez wykonywania niezbędnej pracy intelektualnej. Specjalistyczne narzędzie częściej oferowało podpowiedzi i zachęcało do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi.

Jednocześnie istnieją badania, które wskazują na pozytywny wpływ edukacyjnych systemów opartych na sztucznej inteligencji. W szczególności w czasopiśmie Scientific Reports w 2025 roku opublikowano eksperyment, w którym wyspecjalizowany korepetytor oparty na sztucznej inteligencji wykazał przewagę w porównaniu z badanym formatem nauczania w sali wykładowej.

Zatem decydujące znaczenie ma nie sam fakt wykorzystania sieci neuronowej, ale to, czy pomaga ona człowiekowi myśleć samodzielnie.

Jak sztuczna inteligencja zmieni uniwersytety i system edukacji

Rozpowszechnienie modeli generatywnych zmusza uniwersytety do ponownego przemyślenia nie tylko formatu egzaminów, ale także samego celu nauczania. Przez wiele lat prace pisemne były jednym z głównych sposobów sprawdzenia, czy student potrafi analizować źródła, formułować argumenty i wyciągać wnioski.

Obecnie znaczną część tych czynności może wykonywać sztuczna inteligencja. Nie oznacza to jednak, że odpowiednie umiejętności straciły na wartości. Wręcz przeciwnie – człowiek musi wystarczająco dobrze rozumieć dany przedmiot, aby dostrzec błędy algorytmu i ocenić jakość jego wniosków.

W przyszłości uczelnie będą prawdopodobnie rozwijać jednocześnie dwa podejścia.

Pierwsze z nich to niezależna ocena podstawowej wiedzy za pomocą egzaminów, odpowiedzi ustnych i zadań praktycznych.

Drugie — integracja sztucznej inteligencji bezpośrednio z programami nauczania. Studenci będą uczyć się weryfikować wyniki pracy modeli, wykrywać błędy, chronić dane osobowe oraz rozpoznawać sytuacje, w których wykorzystanie sztucznej inteligencji jest niewłaściwe.

W przypadku dziennikarstwa oznacza to weryfikację źródeł i wykrywanie zmyślonych cytatów. W przypadku prawa — krytyczną analizę wniosków prawnych. W przypadku programowania — sprawdzanie wygenerowanego kodu i odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

Jednocześnie nowe technologie stwarzają ryzyko nierówności edukacyjnych. Płatne wersje modeli mogą oferować szersze możliwości niż te bezpłatne, dlatego studenci dysponujący większymi zasobami finansowymi potencjalnie zyskują przewagę.

W zaleceniach UNESCO podkreślono, że wdrażanie generatywnej sztucznej inteligencji powinno uwzględniać prawa człowieka, ochronę danych osobowych oraz zasady równego dostępu do edukacji.

Brytyjski organ regulacyjny faktycznie sygnalizuje, że uniwersytety nie mogą już ograniczać się do formalnej kontroli uczciwości akademickiej. Będą musiały zmienić same zasady oceniania.

Jednocześnie nadmierne zaufanie do wykrywaczy opartych na sztucznej inteligencji może stworzyć nowe problemy. Fałszywe oskarżenie może zaszkodzić studentowi, podczas gdy nawet prawidłowo wykryty tekst wygenerowany przez system nie zawsze świadczy o naruszeniu zasad akademickich.

Główne pytanie dotyczące przyszłości edukacji nie polega już wyłącznie na tym, kto napisał tekst – człowiek czy sieć neuronowa. Znacznie ważniejsze jest to, czy dana osoba jest w stanie samodzielnie wyjaśnić, zweryfikować i zastosować wiedzę, którą potwierdza jej dyplom.

Czytaj nas na