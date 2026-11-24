Australia uznała sztuczną inteligencję za jedno z kluczowych wyzwań w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego. 24 listopada 2026 r. minister spraw zagranicznych tego kraju, Penny Wong, przedstawiła zaktualizowaną wizję polityki zagranicznej Australii, w której rozwój sztucznej inteligencji traktowany jest na równi z rywalizacją geopolityczną między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

Według Wong sztuczna inteligencja zmienia światową gospodarkę, potencjał militarny państw oraz stwarza nowe narzędzia do zagranicznej ingerencji w procesy demokratyczne.

„Sztuczna inteligencja sprawia, że ingerencja zagraniczna staje się szybsza, tańsza i trudniejsza do wykrycia” – stwierdziła minister.

UA.News wyjaśnia, dlaczego sztuczna inteligencja staje się kwestią bezpieczeństwa narodowego, w jaki sposób autonomiczne agenty zmieniają charakter cyberzagrożeń oraz jakie mechanizmy kontroli wprowadzają państwa.

Jak agent AI firmy OpenAI wkradł się do systemu rządowego Australii

Jednym z powodów zmiany australijskiej polityki był incydent, który miał miejsce w czerwcu 2026 roku. Wówczas autonomiczny agent amerykańskiej firmy OpenAI uzyskał nieuprawniony dostęp do rządowego portalu Medicare Statistics Reporting Service, zawierającego dane statystyczne dotyczące systemu opieki zdrowotnej.

Informacja o tym incydencie została podana do wiadomości publicznej 24 września, kiedy premier Australii Anthony Albanese poinformował o włamaniu sztucznej inteligencji do rządowego systemu informatycznego.

„Agent AI uzyskał dostęp zarówno do plików ogólnodostępnych, jak i niepublicznych” – oświadczył Albanese.

Incydent miał miejsce w trakcie działań badawczych prowadzonych przez OpenAI. Podczas wykonywania zadania agent wykroczył poza granice dozwolonego dostępu. Firma poinformowała australijskie władze o włamaniu dopiero we wrześniu.

Zgodnie z wynikami rządowego dochodzenia poufne dane osobowe pacjentów nie zostały naruszone. Po wykryciu luki w zabezpieczeniach portal został wyłączony, a informacje przeniesiono do lepiej zabezpieczonego środowiska.

Incydent ten ujawnił nowy rodzaj cyberzagrożenia: do włamania się do systemu państwowego nie jest już koniecznie potrzebny złośliwy podmiot, który celowo organizuje atak.

Chetan Arora, specjalista ds. systemów oprogramowania i cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu Monash, nazwał ten incydent „niepokojącym sygnałem” dla Australii. Minister obrony Australii Richard Marles również podkreślił konieczność zrewidowania podejścia do rozwoju sztucznej inteligencji.

„Mechanizmy ochronne i środki bezpieczeństwa muszą znacznie wyprzedzać rozwój samych możliwości tej technologii” – stwierdził Marles.

10 listopada rząd Australii opublikował 18 zaleceń wynikających z dochodzenia. Wśród nich znalazło się wzmocnienie cyberochrony instytucji państwowych, obowiązkowe informowanie o niebezpiecznym zachowaniu sztucznej inteligencji oraz zmiana przepisów prawa karnego.

Czym są autonomiczne agenty AI i na czym polega ich niebezpieczeństwo

W odróżnieniu od zwykłych chatbotów, autonomiczne agenty potrafią samodzielnie opracowywać plan działania, korzystać z przeglądarki, uruchamiać kod programowy, pracować z plikami i bazami danych, a także korygować własne działania w zależności od uzyskanego wyniku.

Technologie te są już wykorzystywane do tworzenia oprogramowania, automatyzacji procesów biznesowych, analizy finansowej oraz badań naukowych. Jednak te same możliwości pozwalają na automatyzację wyszukiwania luk w zabezpieczeniach, włamania do systemów informatycznych oraz przetwarzania skradzionych danych.

Profesor cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie Monash, Jan Xiang, zauważa, że zachowanie autonomicznych agentów znacznie różni się od działań zwykłych hakerów.

„Uzasadnione zadanie nie usprawiedliwia nieuprawnionych działań. Agent oparty na sztucznej inteligencji powinien postrzegać zamknięte drzwi jako granicę, którą należy szanować, a nie jako zagadkę, którą trzeba rozwiązać” – wyjaśnił profesor.

Osobnym problemem jest kontrola nad zachowaniem samych agentów. Nadmierne uprawnienia dostępu, błędy programistyczne lub błędna interpretacja zadania mogą prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji, nawet bez przestępczego zamiaru użytkownika.

23 września 2026 roku laureat nagrody Turinga i jeden z czołowych światowych badaczy sztucznej inteligencji, Joshua Bengio, zabrał głos na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ.

„W ciągu ostatnich miesięcy agenci AI, opracowani przez wiodące firmy, działali w niedopuszczalnie niebezpieczny sposób, wbrew instrukcjom” – stwierdził Bengio.

Ryzyko jest szczególnie wysokie w przypadkach, gdy agenci uzyskują dostęp do operacji bankowych, rejestrów państwowych, sieci korporacyjnych, systemów energetycznych oraz danych osobowych obywateli.

Jednocześnie nawet instytucje państwowe, które same nie korzystają ze sztucznej inteligencji, mogą stać się celem niebezpiecznej działalności zewnętrznych agentów.

Jak sztuczna inteligencja jest już wykorzystywana do zakrojonych na szeroką skalę cyberataków

W listopadzie 2025 roku amerykańska firma Anthropic opublikowała wyniki śledztwa w sprawie zakrojonej na szeroką skalę kampanii cyberszpiegowskiej, podczas której grupa hakerów, prawdopodobnie powiązana z chińskimi władzami, wykorzystywała narzędzie Claude Code.

Celem operacji było około 30 organizacji, wśród których znalazły się firmy technologiczne, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego oraz struktury państwowe. Według szacunków firmy Anthropic sztuczna inteligencja samodzielnie wykonywała od 80% do 90% operacji taktycznych, podczas gdy ludzie zajmowali się głównie wyznaczaniem celów i kontrolowaniem kluczowych decyzji.

Firma określiła ten przypadek jako pierwszą znaną jej zakrojoną na szeroką skalę kampanię cyberszpiegowską o takim poziomie autonomii sztucznej inteligencji.

We wrześniu 2026 roku Google Threat Intelligence Group odnotowała również przejście cyberprzestępców od wykorzystywania zwykłych zapytań tekstowych do stosowania autonomicznych agentów. W szczególności badacze odkryli przypadek, w którym cyberprzestępcy w mniej niż sześć godzin zorganizowali zakrojoną na szeroką skalę kampanię zbierania danych uwierzytelniających przy pomocy sztucznej inteligencji.

Główny analityk Google Threat Intelligence Group, John Galtquist, uważa, że automatyzacja ataków zmusi specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa do bardziej aktywnego wykorzystywania sztucznej inteligencji.

Rosnące możliwości systemów autonomicznych potwierdza również raport International AI Safety Report 2026, przygotowany przez ponad setkę międzynarodowych ekspertów pod kierownictwem Joshu Benjio.

Autorzy badania odnotowali wzrost liczby przypadków wykorzystania sztucznej inteligencji do cyberataków oraz udoskonalenie możliwości modeli w zakresie wykrywania luk w zabezpieczeniach oprogramowania.

W ten sposób sztuczna inteligencja stopniowo obniża próg wejścia w sferę cyberprzestępczości. Cyberprzestępcy mogą zrekompensować brak wiedzy technicznej, zwiększyć liczbę potencjalnych celów oraz obniżyć koszty prowadzenia operacji.

W jaki sposób sztuczna inteligencja pomaga obcym państwom ingerować w politykę wewnętrzną innych krajów

Oprócz cyberszpiegostwa rządy są zaniepokojone możliwościami sztucznej inteligencji w zakresie operacji informacyjnych, propagandy politycznej i manipulowania opinią publiczną.

Wcześniej, aby prowadzić zakrojone na szeroką skalę kampanie dezinformacyjne, państwa musiały utrzymywać całe sieci autorów, tłumaczy i operatorów fałszywych kont. Generatywna sztuczna inteligencja pozwala zautomatyzować znaczną część tej pracy.

8 października 2026 roku firma OpenAI poinformowała o zaprzestaniu działań informacyjnych związanych z Rosją i Iranem. W ramach kampanii irańskiej wykorzystywano fikcyjnych dziennikarzy, w imieniu których publikowano materiały w prawdziwych serwisach internetowych. Jedna z takich stron miała prawie 2 mln obserwujących na Facebooku, około 355 tys. na X i ponad 544 tys. na Instagramie.

W odróżnieniu od zwykłych botów sztuczna inteligencja pozwala tworzyć przekonujące cyfrowe osobowości z własną biografią, stylem pisania tekstów i historią publikacji.

Takie mechanizmy mogą być wykorzystywane do wywierania wpływu na wybory, dyskredytowania polityków, szerzenia paniki podczas konfliktów zbrojnych oraz zaostrzania sporów społecznych.

Dla państw problem polega nie tylko na wzroście ilości fałszywych treści, ale także na tym, że ustalenie ich pochodzenia i udowodnienie udziału zagranicznych podmiotów staje się coraz trudniejsze.

Dlaczego kontrola nad sztuczną inteligencją staje się kwestią suwerenności państwowej

Opracowanie najpotężniejszych modeli wymaga znacznych zasobów finansowych, nowoczesnych procesorów, dużych centrów danych oraz dostępu do ogromnych zbiorów informacji. Kraje, które nie dysponują własnymi, konkurencyjnymi modelami sztucznej inteligencji, zmuszone są korzystać z technologii zagranicznych korporacji.

Włączenie takich systemów do działalności ministerstw, banków, przedsiębiorstw energetycznych i firm z sektora obronnego stwarza dodatkowe zagrożenia. Państwa muszą brać pod uwagę, gdzie przetwarzane są dane poufne, kto kontroluje oprogramowanie oraz czy dostawca może ograniczyć dostęp do swoich technologii.

Właśnie dlatego coraz większego znaczenia nabiera koncepcja suwerennej sztucznej inteligencji — rozwoju własnej infrastruktury obliczeniowej, krajowych modeli oraz zabezpieczonych systemów przetwarzania informacji.

Kontrola nad produkcją zaawansowanych układów scalonych stała się również częścią geopolitycznej rywalizacji. Stany Zjednoczone stosują ograniczenia eksportowe w celu regulowania dostępu Chin do wysokowydajnych procesorów.

W styczniu 2026 roku Ministerstwo Handlu USA zrewidowało warunki udzielania licencji na eksport niektórych półprzewodników do Chin, wprowadzając dodatkowe wymagania dotyczące weryfikacji nabywców oraz bezpieczeństwa produktów.

W ten sposób konkurencja w dziedzinie sztucznej inteligencji obejmuje nie tylko tworzenie oprogramowania, ale także kontrolę nad produkcją procesorów, centrami danych, zasobami energetycznymi oraz globalnymi łańcuchami technologicznymi.

Jakie mechanizmy kontroli nad sztuczną inteligencją wprowadza Australia

10 listopada 2026 r. rząd Australii przedstawił przyszłe obowiązkowe standardy bezpieczeństwa dla firm, które opracowują najpotężniejsze modele sztucznej inteligencji i planują działać na rynku australijskim.

W celu kontroli przestrzegania tych wymogów rząd planuje utworzyć specjalny organ regulacyjny, który będzie współpracował z Australijskim Instytutem Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.

Ustawodawstwo będzie zawierało sześć podstawowych wymogów:

zapewnienie bezpieczeństwa na wszystkich etapach opracowywania i wdrażania sztucznej inteligencji;

wykrywanie i minimalizowanie poważnych zagrożeń;

niezależne testowanie modeli;

operatywne informowanie rządu o incydentach;

publikację wewnętrznych standardów bezpieczeństwa;

dostosowanie do nowych wymogów regulacyjnych.

Nowy organ regulacyjny otrzyma również uprawnienia do nakładania znacznych kar na firmy, które będą naruszać ustalone zasady.

„Ci, którzy chcą nam wyrządzić krzywdę, mają dostęp do najnowszych technologii. Musimy dysponować takimi samymi lub lepszymi” – oświadczył minister spraw wewnętrznych i cyberbezpieczeństwa Australii Tony Burke.

Jednocześnie władze australijskie rozważają możliwość wprowadzenia zmian w prawie karnym. Jedną z kluczowych kwestii jest określenie odpowiedzialności za działania autonomicznego agenta, który wyrządził szkodę państwu, przedsiębiorstwom lub obywatelom.

Rebecca Johnson, ekspertka ds. oceny i regulacji sztucznej inteligencji z Uniwersytetu w Sydney, uważa, że korporacje technologiczne nie powinny uchylać się od odpowiedzialności za zachowanie swoich systemów.

„Każda osoba, która włamałaby się do systemu Medicare, miałaby kłopoty. Firma, która to zrobiła, powinna ponieść odpowiedzialność” – zaznaczyła Johnson.

Jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Wielka Brytania i Chiny regulują sztuczną inteligencję

Australia nie jest bynajmniej pierwszym państwem, które rozpatruje rozwój sztucznej inteligencji przez pryzmat bezpieczeństwa narodowego. Jednak podejścia do regulacji tej technologii znacznie się różnią.

Unia Europejska

W 2024 roku UE przyjęła ustawę AI Act, która przewiduje klasyfikację systemów sztucznej inteligencji w zależności od poziomu ryzyka.

Dla twórców uniwersalnych modeli, które mogą stanowić zagrożenie systemowe, Komisja Europejska ustaliła wymagania dotyczące oceny ryzyka, testowania, zapewnienia cyberbezpieczeństwa oraz zgłaszania poważnych incydentów.

Aby pomóc we wdrażaniu przepisów, UE powołała również niezależną grupę naukową, w skład której weszli specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, oceny możliwości sztucznej inteligencji oraz ryzyka systemowego.

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone przywiązują szczególną wagę do przywództwa technologicznego, rozwoju własnego sektora sztucznej inteligencji oraz oceny zagrożeń związanych z najpotężniejszymi modelami.

17 lutego 2026 r. Narodowy Instytut Standardów i Technologii USA (NIST) uruchomił AI Agent Standards Initiative — inicjatywę mającą na celu stworzenie standardów bezpiecznego działania autonomicznych agentów.

Jednym z kierunków działań jest opracowanie mechanizmów identyfikacji agentów oraz zarządzania ich uprawnieniami dostępu. Pozwoli to systemom cyfrowym określić, w imieniu kogo działa agent i jakie operacje może wykonywać.

W odróżnieniu od UE, amerykańskie podejście opiera się w znacznym stopniu na normach technicznych, współpracy z twórcami oprogramowania oraz kontroli nad strategicznymi technologiami.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii działa AI Security Institute, utworzony w listopadzie 2023 roku w celu badania zagrożeń, jakie zaawansowane modele mogą stanowić dla państwa i społeczeństwa.

28 lipca 2026 roku sam instytut stanął w obliczu przypadku niepożądanego zachowania autonomicznego agenta. Podczas testowania jego systemów bezpieczeństwa odnotowano nietypowy transfer danych poza granice infrastruktury badawczej.

Dalsze dochodzenie wykazało, że skłonność do nieautoryzowanych działań w podobnych scenariuszach wykazują również inne modele. Brytyjscy naukowcy nadal badają przyczyny takiego zachowania oraz możliwości zapobiegania podobnym incydentom.

Chiny

Chiny wprowadziły specjalne przepisy dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji już w sierpniu 2023 roku. Odpowiedni dokument, opublikowany przez Chińską Administrację Cyberprzestrzeni, określa wymagania dotyczące ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa oraz kontroli treści generowanych przez usługi oparte na sztucznej inteligencji.

Niektóre przepisy przewidują ocenę bezpieczeństwa usług, które mogą wpływać na opinię publiczną, oraz rejestrację odpowiednich algorytmów.

Chińskie podejście łączy państwową kontrolę nad przestrzenią informacyjną ze wsparciem dla krajowych firm technologicznych. Pekin dąży jednocześnie do ograniczania treści niepożądanych dla władz, rozwijania własnych modeli sztucznej inteligencji oraz zmniejszania zależności od zachodnich technologii.

Dlaczego rozwój sztucznej inteligencji ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy

Dla Ukrainy kwestia bezpieczeństwa sztucznej inteligencji ma szczególne znaczenie ze względu na trwającą wojnę na pełną skalę, regularne rosyjskie cyberataki oraz operacje informacyjne.

Wykorzystanie autonomicznych agentów potencjalnie pozwala rosyjskim grupom hakerskim zwiększać liczbę ataków na ukraińskie instytucje państwowe, przedsiębiorstwa energetyczne, firmy telekomunikacyjne i organizacje finansowe.

Jednocześnie sztuczna inteligencja jest jednym z narzędzi, dzięki którym Ukraina może zrównoważyć przewagę Rosji pod względem liczebności i zasobów. 17 marca 2026 r. Ministerstwo Obrony Ukrainy ogłosiło uruchomienie Defense AI Center „A1” — pierwszego wyspecjalizowanego centrum wdrażania sztucznej inteligencji w procesach obronnych.

Centrum zajmuje się analizą danych bojowych, automatyzacją procesów wojskowych oraz przyspieszeniem wdrażania innowacji w Siłach Obronnych.

18 listopada Ukraina i Dania rozpoczęły również strategiczną współpracę w dziedzinie sztucznej inteligencji w obronności, która obejmuje wspólne opracowywanie technologii i wymianę doświadczeń.

Czy sztuczna inteligencja stanie się nowym obszarem międzynarodowej rywalizacji?

W odróżnieniu od wielu tradycyjnych technologii strategicznych, sztuczna inteligencja jest rozwijana głównie przez prywatne firmy. To właśnie one dysponują najpotężniejszymi modelami, infrastrukturą obliczeniową oraz znaczną częścią wiedzy technicznej.

Powoduje to sytuację, w której bezpieczeństwo państwa częściowo zależy od decyzji kierownictwa zagranicznych korporacji technologicznych. Dodatkowym problemem jest brak jednolitych globalnych zasad. Firma może opracowywać model w jednym kraju, umieszczać serwery w innym, a udostępniać go użytkownikom w dziesiątkach państw o różnych wymogach prawnych.

Aby rozwiązać ten problem, w listopadzie 2024 roku utworzono międzynarodową sieć instytutów zajmujących się bezpieczeństwem sztucznej inteligencji, która później otrzymała nazwę International Network for Advanced AI Measurement, Evaluation and Science.

W jej skład wchodzą Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Japonia, Francja, Korea Południowa, Singapur, Kenia oraz Unia Europejska. Uczestnicy pracują nad wspólnymi metodami oceny możliwości i bezpieczeństwa zaawansowanych modeli.

Jednak współpraca międzynarodowa rozwija się równolegle z rywalizacją o dostęp do procesorów, inwestycji, centrów danych i wykwalifikowanych specjalistów.

Decyzja Australii o włączeniu sztucznej inteligencji do kluczowych kwestii polityki zagranicznej pokazuje, jak bardzo zmieniło się podejście państw do tej technologii. O ile jeszcze kilka lat temu głównymi tematami dyskusji były prawa autorskie i automatyzacja miejsc pracy, o tyle dziś mowa jest już o ochronie infrastruktury krytycznej, suwerenności technologicznej i przewadze wojskowej.

W najbliższych latach konkurencyjność państw będzie zależała nie tylko od mocy dostępnych im systemów sztucznej inteligencji, ale także od zdolności do kontrolowania ich działania oraz ochrony przed podobnymi technologiami stosowanymi przez przeciwników.

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