W Japonii pracownicy ministerstw i instytucji państwowych skrócili czas pracy średnio o 110 minut tygodniowo dzięki platformie generatywnej sztucznej inteligencji Gennai. Wynika to z badania Agencji Cyfrowej, o którym informuje The Japan Times.

Wyniki badania

Badanie online przeprowadzono wśród pracowników ministerstw i urzędów w sierpniu i wrześniu. Agencja otrzymała 6439 ważnych odpowiedzi. Ponad połowa respondentów poinformowała, że dzięki korzystaniu z platformy zdołała skrócić czas pracy o co najmniej godzinę tygodniowo.

W szczególności 35,1% ankietowanych zadeklarowało skrócenie czasu pracy o jedną do trzech godzin tygodniowo. Kolejne 10,9% zaoszczędziło od trzech do pięciu godzin, 5,2% — od pięciu do dziesięciu godzin, a 3,2% — dziesięć godzin lub więcej. Jednocześnie 34,6% respondentów wskazało, że ich czas pracy praktycznie się nie zmienił.

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Jak wykorzystywany jest Gennai

Wśród zalet platformy pracownicy wymieniali możliwość szybkiego stworzenia szkicu, znajdowania potrzebnych informacji w dużych zbiorach dokumentów oraz szybszego zdobywania wiedzy technicznej.

Gennai niemal codziennie wykorzystuje 10,4% uczestników badania, trzy–cztery razy w tygodniu — 11%, a raz–dwa razy w tygodniu — 26,4%. Kolejne 31,2% respondentów korzysta z platformy rzadko albo nie korzysta z niej w ogóle.

Gennai zostało opracowane i jest obsługiwane przez Agencję Cyfrową. Platforma jest dostępna dla około 180 tys. japońskich urzędników państwowych i ma funkcję agenta AI, zdolnego do autonomicznego wykonywania dwóch lub więcej zadań jednocześnie.

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