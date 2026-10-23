Naukowcy z Uniwersytetu w Kobe odkryli pod japońską kalderą Kikai duży zbiornik magmy o wysokim udziale stopionej skały. Znajduje się on pod miejscem gigantycznej erupcji, która nastąpiła około 7 300 lat temu. Jak informuje ScienceDaily, dane wskazują, że zbiornik prawdopodobnie jest zasilany nowymi porcjami magmy.

Badanie podwodnej kaldery

Kaldera Kikai znajduje się w większości pod wodą. Po dużych erupcjach pusty zbiornik magmy może spowodować zapadnięcie się skał nad nim, tworząc rozległe, stosunkowo płytkie zagłębienie — kalderę.

Badanie przeprowadzili specjaliści z Uniwersytetu w Kobe wspólnie z Japońską Agencją Nauki i Technologii Morskiej oraz Ziemi JAMSTEC. Zastosowali zestawy dział pneumatycznych do wytwarzania impulsów sejsmicznych w skorupie ziemskiej pod dnem morskim. Sejsmometry denne zarejestrowały przechodzenie fal przez skały, co pozwoliło badaczom oszacować rozmiar i kształt podziemnego obszaru z magmą.

Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Communications Earth & Environment. Położenie i skala zbiornika wskazują, że należy on do tego samego systemu gromadzenia magmy, który był związany z dawną erupcją Kikai.

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Oznaki napływu świeżej magmy

Wcześniejsze badania wykazały, że w pobliżu centrum kaldery od około 3 900 lat formuje się nowa kopuła lawowa. Skład chemiczny materiału tej kopuły oraz innych późniejszych produktów wulkanicznych różni się od skał wyrzuconych podczas gigantycznej erupcji.

Zdaniem badaczy oznacza to, że magma pod kopułą lawową prawdopodobnie napłynęła z głębszych warstw skorupy ziemskiej lub płaszcza, a nie pozostała niezmieniona po katastrofalnym wydarzeniu. Jednocześnie zasilanie zbiornika nie oznacza nieuchronności kolejnej dużej erupcji.

Znaczenie dla innych kalder

Model ponownego napływu magmy może pomóc wyjaśnić istnienie dużych, płytkich zbiorników magmy pod innymi gigantycznymi kalderami, w tym Yellowstone w USA i Toba w Indonezji. Naukowcy planują udoskonalić metody sejsmiczne, aby dokładniej badać ruch i gromadzenie magmy oraz precyzyjniej śledzić kluczowe wskaźniki przyszłych gigantycznych erupcji.

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