Serwis społecznościowy Instagram wprowadził nową funkcję, która pozwala edytować relacje w ciągu 15 minut od ich opublikowania. Użytkownicy będą mogli poprawiać błędy w tekście, zmieniać muzykę, naklejki i rysunki bez konieczności usuwania relacji i ponownego jej publikowania. Jednocześnie wszystkie dotychczasowe wyświetlenia, polubienia i komentarze pozostaną bez zmian.

Jak skorzystać z nowej funkcji: należy otworzyć opublikowaną relację, kliknąć menu z trzema kropkami i wybrać opcję „Edytuj relację”. Po wprowadzeniu zmian relacja będzie oznaczona jako edytowana.

O nowości poinformował 18 listopada szef Instagrama, Adam Mosseri. Jak powiedział, możliwość poprawiania już opublikowanych relacji była jednym z życzeń użytkowników platformy.

Aby skorzystać z nowej funkcji, należy otworzyć opublikowaną relację, kliknąć menu z trzema kropkami w prawym dolnym rogu i wybrać opcję „Edytuj relację” (Edit Story). Następnie można zmienić tekst, dodać lub zastąpić muzykę, a także edytować naklejki lub rysunki.

Jednak możliwość edycji będzie dostępna tylko przez pierwsze 15 minut po opublikowaniu. Nie można zmienić głównego zdjęcia ani filmu w już opublikowanej relacji. Po wprowadzeniu zmian inni użytkownicy zobaczą oznaczenie „Edytowano”.

Wcześniej, aby poprawić nawet najmniejszy błąd, użytkownicy musieli usuwać Stories i publikować je ponownie. W takim przypadku tracono wszystkie zgromadzone wyświetlenia, reakcje i odpowiedzi, a sama relacja mogła zmienić swoje miejsce w kolejności publikacji.

Oprócz funkcji edycji Instagram zapowiedział dodatkowe narzędzia do stylizacji relacji. W szczególności pojawią się nowe czcionki, kolory i kształty naklejek, a także rozszerzone możliwości dostosowywania tła, w tym rozmycie i gradienty. Platforma uprościła również wybór kilku zdjęć do jednej relacji.

Nowa funkcja jest wprowadzana stopniowo, dlatego może nie być jeszcze dostępna dla wszystkich użytkowników jednocześnie.

Informację tę podaje serwis The Verge.

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