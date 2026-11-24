22 listopada, w piątym odcinku 14. sezonu programu „Głos kraju”, między trenerami wywiązała się dyskusja na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w muzyce. Uczestniczka programu Oksana Pietrowa wykonała utwór „Czerwony mak”, stworzony przy pomocy sieci neuronowych. Artem Piwowarow i Tina Karol skrytykowali wybór piosenki, natomiast Natalia Mogilewska poparła uczestniczkę.

Podobne skandale pojawiają się w światowej branży rozrywkowej już od kilku lat. Muzycy wygenerowani przez sieci neuronowe trafiają na międzynarodowe listy przebojów, hollywoodzcy reżyserzy wykorzystują sztuczną inteligencję do obróbki głosów aktorów, a twórcy gier wideo – do tworzenia grafiki i udźwiękowienia postaci.

UA.News opowiada o najbardziej głośnych skandalach związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w popkulturze, korzyściach ekonomicznych tej technologii dla twórców treści oraz stosunku odbiorców do twórczości sieci neuronowych.

Heart on My Sleeve: jak sieć neuronowa sfałszowała głosy Drake’a i The Weeknda

W kwietniu 2023 roku anonimowy autor pod pseudonimem Ghostwriter977 opublikował utwór Heart on My Sleeve, w którym słychać było głosy dwóch popularnych kanadyjskich wykonawców — Drake’a i The Weeknda.

Utwór przypominał pełnoprawną współpracę artystów. Odtworzono w nim charakterystyczne cechy ich głosów, manierę wykonania oraz stylistykę kompozycji. Jednak żaden z muzyków nie brał udziału w nagraniu — ich wokale zostały odtworzone za pomocą sztucznej inteligencji.

Autor promował utwór na TikToku, a później pojawił się on na Spotify, Apple Music, YouTube, Deezerze, SoundCloudzie i innych platformach muzycznych.

Według danych Księgi Rekordów Guinnessa, do momentu usunięcia utwór zgromadził około 600 tys. odtworzeń na Spotify, 15 mln wyświetleń na TikToku oraz kilka milionów więcej na innych platformach.

Przeciwko rozpowszechnianiu utworu wystąpiła firma Universal Music Group, reprezentująca interesy Drake’a i The Weeknd. Firma poruszyła kwestię wykorzystania nagrań chronionych prawem autorskim do szkolenia sieci neuronowych oraz nieautoryzowanego odtwarzania głosów artystów.

17 kwietnia 2023 r. utwór zaczęto usuwać z serwisów streamingowych. Jednak jego kopie nadal krążyły w sieciach społecznościowych.

The Velvet Sundown: jak nieistniejący zespół muzyczny zgromadził miliony odtworzeń

W czerwcu 2025 roku na platformach muzycznych pojawił się zespół The Velvet Sundown, który wykonywał muzykę w stylu psychodelicznego i folk-rocka z lat 70.

Zespół posiadał zdjęcia członków, biografię, okładki albumów oraz profile w mediach społecznościowych. Na pierwszy rzut oka The Velvet Sundown praktycznie nie różnił się od zwykłego niezależnego zespołu.

W ciągu krótkiego czasu projekt wydał kilka utworów i zaczął zyskiwać popularność dzięki rekomendacjom platform streamingowych. Jednak słuchacze zauważyli szereg dziwnych szczegółów. Członkowie zespołu nie mieli znanej historii działalności muzycznej, informacji o koncertach ani poprzednich projektach. Zdjęcia zespołu również nosiły charakterystyczne cechy generowane przez sieci neuronowe.

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Początkowo przedstawiciele The Velvet Sundown zaprzeczali zarzutom. Później na oficjalnych stronach projektu potwierdzili wykorzystanie sztucznej inteligencji i zaczęli pozycjonować zespół jako eksperyment na styku muzyki i technologii.

Według danych The Guardian zespół zgromadził ponad milion odtworzeń na Spotify w ciągu zaledwie kilku tygodni. W przeciwieństwie do historii z Drake’em i The Weekndem twórcy The Velvet Sundown nie wykorzystali popularności konkretnych celebrytów. Stworzyli nową markę muzyczną z fikcyjnymi członkami, własnym brzmieniem i historią.

Dla twórców takiego projektu nie ma potrzeby utrzymywania stałego składu muzyków, organizowania prób, sesji zdjęciowych ani części prac studyjnych. Jednak rzeczywiste wydatki The Velvet Sundown oraz przychody z odtworzeń nie zostały ujawnione.

Xania Monet: jak piosenkarka stworzona przez sztuczną inteligencję otrzymała wielomilionowy kontrakt

Jesienią 2025 roku jednym z najczęściej komentowanych projektów muzycznych stała się wirtualna wykonawczyni R&B, Xania Monet. Za projektem stoi amerykańska poetka i autorka tekstów Telisha Nikki Jones z Mississippi. Aby przekształcić własne teksty w kompozycje muzyczne, wykorzystała serwis generatywny Suno, który pozwala tworzyć melodie, aranżacje i partie wokalne.

Na platformach muzycznych Xania Monet jest prezentowana jako piosenkarka z własnym wizerunkiem, repertuarem i rozpoznawalnym głosem. Popularność projektu przyciągnęła uwagę przedstawicieli branży muzycznej. We wrześniu 2025 roku firma Hallwood Media, na czele której stoi były dyrektor Interscope Records Neil Jacobson, zawarła z projektem wielomilionową umowę. Według informacji magazynu Forbes wartość umowy wyniosła około 3 mln dolarów. Pełne warunki umowy nie zostały upublicznione.

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Następnie utwór How Was I Supposed to Know? znalazł się na szczycie listy R&B Digital Song Sales oraz na 30. miejscu listy Adult R&B Airplay. Według danych magazynu Billboard Xania Monet stała się pierwszą znaną artystką opartą na sztucznej inteligencji, która uzyskała wystarczającą liczbę emisji w stacjach radiowych, aby znaleźć się na liście przebojów tego magazynu.

Sukces wirtualnej piosenkarki wywołał dyskusję na temat przyszłości przemysłu muzycznego. Niezależni wykonawcy przez lata pracują nad rozwijaniem swoich umiejętności wokalnych, nagrywają utwory, szukają producentów i starają się podpisać kontrakt z wytwórnią. W przypadku Xania Monet znaczną część tego procesu produkcyjnego przejęły sieci neuronowe.

Tajna inwazja: jak Marvel rozgniewał artystów wykorzystaniem sztucznej inteligencji

21 czerwca 2023 roku na platformie streamingowej Disney+ odbyła się premiera serialu Marvela „Tajna inwazja”, w którym główną rolę zagrał Samuel Jackson.

Zaraz po premierze pierwszego odcinka uwagę widzów przyciągnęła czołówka. Składała się ona z zniekształconych ludzkich twarzy, sylwetek postaci i miejskich pejzaży, które stopniowo przekształcały się jedne w drugie.

Producent wykonawczy i reżyser serialu Ali Selim potwierdził, że podczas tworzenia czołówki wykorzystano generatywną sztuczną inteligencję. Zgodnie z zamysłem twórców ten niestandardowy styl wizualny odpowiadał fabule opowiadającej o pozaziemskich Skrullach, zdolnych do zmiany wyglądu i podszywania się pod ludzi.

Jednak artyści i animatorzy skrytykowali decyzję Marvela. Wśród niezadowolonych znalazł się nawet Jeff Simpson, który pracował nad koncepcjami wizualnymi samego serialu. Krytycy podkreślali, że jedna z największych firm rozrywkowych na świecie dysponuje wystarczającymi zasobami, by zatrudnić profesjonalnych artystów.

W tym czasie w Hollywood trwał już strajk scenarzystów, którego jedną z przyczyn były obawy przed zastąpieniem pracowników technologiami generatywnymi.

Po rozgłosie, jaki zyskała ta sprawa, firma Method Studios, odpowiedzialna za stworzenie czołówki, wydała oświadczenie. W studiu wyjaśniono, że nad projektem pracował zespół specjalistów, a specjalnie opracowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji wykorzystano do stworzenia poszczególnych cech postaci i ich ruchów. Firma zapewniła również, że dzięki zastosowaniu tej technologii artyści nie stracili pracy.

Marvel i Method Studios nie podały, ile kosztowało stworzenie czołówki ani czy wykorzystanie sieci neuronowych pozwoliło obniżyć koszty produkcji.

Późna noc z diabłem: jak trzy zdjęcia wywołały wezwania do bojkotu filmu

W marcu 2024 roku do szerokiej dystrybucji trafił australijski horror „Późna noc z diabłem” w reżyserii Colina i Camerona Kernsów.

Główną rolę w filmie zagrał David Dastmalchian. Zgodnie z fabułą wciela się on w rolę prowadzącego amerykański program telewizyjny z lat 70., który próbuje podnieść oglądalność programu, zapraszając do studia gości związanych ze zjawiskami nadprzyrodzonymi.

Aby odtworzyć atmosferę ówczesnej telewizji, ekipa stworzyła specjalne czołówki, wstawki graficzne, scenografię oraz materiały reklamowe. 19 marca 2024 roku jeden z użytkowników platformy Letterboxd zwrócił uwagę na możliwe wykorzystanie ilustracji wygenerowanych przez sieci neuronowe. Szczególną uwagę przyciągnęła stylizowana czołówka tematyczna z wizerunkiem szkieletu.

Informacja szybko rozeszła się w mediach społecznościowych. Część widzów zaczęła obniżać oceny filmu na Letterboxd i wzywać innych miłośników gatunku do rezygnacji z jego oglądania.

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W związku z rozgłosem reżyserzy potwierdzili wykorzystanie sztucznej inteligencji. Jak twierdzą, ekipa eksperymentowała z trzema statycznymi obrazami, które dodatkowo poddano edycji i wykorzystano jako krótkie wstawki graficzne.

Reżyserzy podkreślili również, że nad oprawą wizualną filmu pracowali profesjonalni artyści i projektanci, którzy odtworzyli estetykę lat 70.

Jednak nawet ograniczone wykorzystanie tej technologii wywołało znaczne niezadowolenie. Krytycy uważali, że stworzenie trzech ilustracji można było powierzyć artystom, a zastosowanie sztucznej inteligencji nie było konieczne.

Pomimo wezwań do bojkotu film spotkał się z pozytywnymi recenzjami profesjonalnych krytyków filmowych. Skandal wokół wygenerowanych obrazów nie powstrzymał jego dystrybucji.

„Brutalista”: jak wykorzystanie ukraińskiej technologii sztucznej inteligencji wywołało skandal przed rozdaniem Oscarów

W styczniu 2025 roku w centrum dyskusji na temat wykorzystania sztucznej inteligencji znalazł się dramat historyczny „Brutalista” w reżyserii Brady’ego Corbetta.

Film opowiada historię węgierskiego architekta pochodzenia żydowskiego, László Tota, który po II wojnie światowej emigruje do Stanów Zjednoczonych. W rolach głównych wystąpili Adrien Brody i Felicity Jones.

Skandal wybuchł po wywiadzie z montażystą filmu, Davidem Jancho, który opowiedział o wykorzystaniu technologii ukraińskiej firmy Respeecher podczas postprodukcji. Ponieważ postacie grane przez Brody’ego i Jones są pochodzenia węgierskiego, aktorzy musieli przekonująco wymawiać zdania w tym języku. Pomimo przygotowań i pracy z lektorami niektóre dźwięki nadal sprawiały trudności w wymowie.

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Jančo, który sam jest native speakerem języka węgierskiego, pomógł ekipie skorygować odpowiednie fragmenty. W tym celu wykorzystano technologię Respeecher, która pozwoliła połączyć cechy poprawnej wymowy z oryginalnymi głosami aktorów.

Po opublikowaniu wywiadu część przedstawicieli branży filmowej oraz widzów poddała w wątpliwość zasadność przyznawania aktorom prestiżowych nagród za kreacje, które zostały dodatkowo przetworzone za pomocą sieci neuronowych.

Reżyser Brady Corbet wyjaśnił, że technologia ta została wykorzystana wyłącznie do edycji poszczególnych dźwięków w dialogach w języku węgierskim. Sama gra aktorska, emocje oraz główna część wypowiedzi nie zostały zastąpione przez sztuczną inteligencję.

Potwierdziła to również firma Respeecher, zaznaczając, że jej technologia pomogła udoskonalić wymowę przy zachowaniu oryginalnej gry aktorskiej.

Pomimo skandalu film „Brutalist” otrzymał dziesięć nominacji do Oscara i zdobył trzy statuetki – za najlepszą rolę męską, zdjęcia oraz muzykę oryginalną.

Adrien Brody zdobył drugiego „Oscara” w swojej karierze.

Call of Duty: Black Ops 6 — jak gracze oskarżyli Activision o oszczędzanie na grafikach

W październiku 2024 roku firma Activision wydała Call of Duty: Black Ops 6 — kolejną część jednej z najbardziej dochodowych serii gier na świecie. Pierwsze poważne kontrowersje dotyczące wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji pojawiły się w grudniu 2024 roku po premierze aktualizacji Season 1 Reloaded.

Wraz z nową zawartością w grze pojawił się ekran ładowania z wizerunkiem zombie w stroju Świętego Mikołaja, nazwanego Necroclaus. Gracze zauważyli, że postać miała sześć palców na prawej dłoni, nienaturalną pozycję drugiej ręki oraz dziwne detale na pudełkach z prezentami.

Podobne błędy uznawano za typowe dla generatorów obrazów. Z czasem użytkownicy zaczęli dostrzegać podobne niedociągnięcia również w innych materiałach graficznych gry. Przez kilka miesięcy firma Activision nie udzielała szczegółowych wyjaśnień dotyczących pochodzenia tych obrazów.

Jednak 25 lutego 2025 roku, jak donosi Video Games Chronicle, na stronie Call of Duty w serwisie Steam pojawiło się oficjalne ostrzeżenie o wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia niektórych materiałów wewnątrzgry.

Firma nie sprecyzowała jednak, jakie konkretnie obrazy lub inne elementy zostały stworzone przy użyciu sieci neuronowych.

Szczególne niezadowolenie graczy wywołał model biznesowy Activision. Standardowa edycja Black Ops 6 w momencie premiery kosztowała około 70 dolarów, a dodatkowe przychody firma czerpała ze sprzedaży przepustek bojowych, przedmiotów kosmetycznych i innych zakupów w grze.

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Gracze uważali, że wykorzystanie treści generatywnej w projekcie o dużym budżecie nie odpowiada jego cenie, zwłaszcza jeśli grafika zawiera oczywiste błędy.

Dla Activision i innych dużych wydawców technologie generatywne mogą być szczególnie opłacalne podczas produkcji treści sezonowych. Gry online wymagają regularnego wydawania setek nowych materiałów graficznych, a automatyzacja części tego procesu pozwala zmniejszyć obciążenie zespołów grafików.

Fortnite: jak cyfrowy głos Dartha Vadera doprowadził do konfliktu ze związkiem zawodowym aktorów

16 maja 2025 roku firma Epic Games wprowadziła do gry Fortnite interaktywną wersję Dartha Vadera – jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci z serii „Gwiezdne Wojny”.

W odróżnieniu od zwykłych postaci w grach, które korzystają z ograniczonego zestawu wcześniej nagranych kwestii, Darth Vader mógł prowadzić rozmowę z graczami w czasie rzeczywistym, odpowiadać na ich pytania i komentować wydarzenia w grze.

Do odtworzenia głosu postaci wykorzystano cyfrową kopię głosu Jamesa Earla Jonesa – amerykańskiego aktora, który przez dziesięciolecia podkładał głos pod postać Dartha Vadera i zmarł we wrześniu 2024 roku.

Projekt zrealizowano w porozumieniu z rodziną aktora oraz właścicielami praw do serii. Rodzina poparła pomysł zachowania rozpoznawalnego głosu postaci dla przyszłych pokoleń.

Jednak już 19 maja amerykański związek zawodowy aktorów SAG-AFTRA ogłosił złożenie skargi do Krajowej Rady Stosunków Pracy Stanów Zjednoczonych.

Zarzuty organizacji dotyczyły firmy Llama Productions, która – według związku – zastąpiła pracę aktorów dubbingowych technologiami generatywnymi bez uprzedniego powiadomienia i negocjacji dotyczących odpowiednich warunków.

SAG-AFTRA podkreśliła, że nie sprzeciwia się prawu rodziny Jamesa Earla Jonesa do dysponowania jego cyfrowym głosem. Jednak wcześniej do podkładania głosu Dartha Vadera w grach wideo angażowano innych profesjonalnych aktorów, którzy odtwarzali charakterystyczny sposób mówienia tej postaci.

Wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji mogło pozbawić tych wykonawców przyszłych zleceń.

Dla twórców gier wideo technologia ta otwiera możliwość tworzenia postaci o praktycznie nieograniczonej liczbie kwestii. Zamiast nagrywać w studiu tysiące wariantów dialogów, firma może korzystać z systemu, który generuje odpowiedzi bezpośrednio podczas rozgrywki.

Jednak właśnie ta możliwość stała się przyczyną konfliktu między przedstawicielami branży gier a aktorami podkładającymi głos.

Jak amerykański muzyk zarobił ponad 8 mln dolarów na wygenerowanych kompozycjach i fałszywych przesłuchaniach

We wrześniu 2024 roku Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych poinformował o wszczęciu postępowania karnego przeciwko muzykowi Michaelowi Smithowi z Karoliny Północnej, który zorganizował zakrojoną na szeroką skalę operację mającą na celu uzyskanie nielegalnych wypłat od platform streamingowych.

W latach 2017–2024 Smith sztucznie zwiększał liczbę odtworzeń utworów muzycznych umieszczonych na Spotify, Apple Music, Amazon Music i innych serwisach. Następnie zaczął wykorzystywać sztuczną inteligencję do masowej produkcji muzyki. Zgodnie z materiałami sprawy chodziło o setki tysięcy utworów, które były przesyłane na platformy streamingowe.

Jednak większość odtworzeń nie pochodziła od prawdziwych słuchaczy, lecz z automatycznych systemów. Platformy naliczały tantiemy za te odtworzenia.

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości USA, dzięki oszukańczemu schematowi Smith zarobił ponad 8 mln dolarów. 19 marca 2026 roku przyznał się do winy, a 6 października sąd skazał go na 18 miesięcy pozbawienia wolności.

Ile pieniędzy pozwala zaoszczędzić sztuczna inteligencja w muzyce, kinie i grach wideo

Jedną z głównych przyczyn upowszechnienia się generatywnej sztucznej inteligencji w branży rozrywkowej jest możliwość obniżenia kosztów produkcji. Nagranie tradycyjnej kompozycji muzycznej może wymagać usług kompozytora, aranżera, wokalisty, muzyków, realizatora dźwięku oraz wynajmu studia.

Jednocześnie serwis generatywny Suno pozwala tworzyć kompozycje z podkładem muzycznym i wokalem w ciągu kilku minut. Koszt jego podstawowych płatnych planów wynosi 10 i 30 dolarów miesięcznie, nie uwzględniając zniżek.

W branży filmowej sieci neuronowe wykorzystuje się do tworzenia grafiki koncepcyjnej, scenariuszy, dubbingu, obróbki głosów oraz efektów wizualnych. W grach wideo — do generowania tekstur, ilustracji, dialogów postaci, kodu programowego oraz materiałów reklamowych.

W grudniu 2024 roku Międzynarodowa Konfederacja Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów (CISAC) oraz firma konsultingowa PMP Strategy opublikowały badanie dotyczące ekonomicznego wpływu generatywnej sztucznej inteligencji na branże twórcze.

Do 2028 roku autorzy utworów muzycznych ryzykują utratę 24% swoich dochodów, a dochody autorów treści audiowizualnych mogą spaść o 21%. Najbardziej narażone mogą być segmenty, w których dla zleceniodawców nie ma zasadniczego znaczenia, kto konkretnie stworzył produkt końcowy. W szczególności dotyczy to muzyki w tle dla lokali, ilustracji reklamowych, udźwiękowienia krótkich filmów oraz zdjęć stockowych.

Jednocześnie zastosowanie sztucznej inteligencji nie oznacza automatycznego zmniejszenia całego budżetu filmu lub gry wideo. Wygenerowane materiały często wymagają dodatkowej edycji, a firmy muszą uwzględnić koszty licencjonowania technologii i kontroli jakości.

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