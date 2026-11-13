10 lat w areszcie śledczym bez wyroku sądowego: w placówkach w obwodzie odeskim wykryto rażące naruszenia

Dziesięć lat w areszcie śledczym bez wyroku sądowego — to jedna z najbardziej głośnych spraw ujawnionych podczas kontroli placówek w obwodzie odeskim. Przedstawiciel Pełnomocnika Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Artem Wołodin wraz z pracownikami Departamentu Krajowego Mechanizmu Prewencyjnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawicielami społeczeństwa odwiedzili miejsca pozbawienia wolności w regionie. Od początku 2026 roku przeprowadzili już 548 wizyt monitorujących, mających na celu zapobieganie torturom i okrutnemu traktowaniu. Podczas kolejnej kontroli ponownie odnotowano poważne naruszenia.

Naruszenia w areszcie śledczym w Odessie

W areszcie śledczym przebywa 93 osób, które od ponad trzech lat oczekują na wyroki skazujące. Jedna z nich przebywa w areszcie od października 2016 roku.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec podkreślił, że przetrzymywanie osoby w areszcie śledczym przez dziesięć lat bez wyroku sądowego jest sytuacją niedopuszczalną.

Ponadto kontrola ujawniła przypadek niewłaściwego traktowania osadzonego cierpiącego na poważne schorzenia. Mężczyzna został umieszczony w izolatce bez uprzedniego badania lekarskiego i niezbędnych leków. Po interwencji grupy monitorującej mężczyzna został zbadany przez lekarza i otrzymał niezbędne leki.

Ponadto inspektorzy ustalili fakty fałszowania oficjalnych dokumentów. Według informacji przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich Państwowe Biuro Śledcze wpisało już informacje o przestępstwie do Jednolitego Rejestru Spraw Karnych i wszczęło dochodzenie.

Informuje o tym Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Ukrainy.

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Rada wypłaciła Dubińskiemu ponad 3,4 mln hrywien na czas jego pobytu w areszcie śledczym.

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