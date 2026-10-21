22 października 2026 r. obchodzony jest dzień pamięci św. Awerkiego

22 października według kalendarza nowojuliańskiego Kościół prawosławny Ukrainy czci pamięć świętego równorzędnego apostołom Awerkiego, biskupa Jerapolisu. Był on kaznodzieją z II wieku, którego zaliczono do grona apostołów za oddaną posługę misyjną i liczne cuda uzdrowień.

W kalendarzu ludowym dzień ten nazywany jest dniem Awerkiusza lub Awerkiusza Lodostawa. Zgodnie z tradycją z tą datą wiązano nadejście pierwszych odczuwalnych przymrozków.

Święta religijne i ich historia

Dzień pamięci świętego równorzędnego apostołom Awerkiego, biskupa Hierapolis

Święty równorzędny apostoł Awerkius urodził się i żył w II wieku w Jerapolu – starożytnym mieście Frygii w Azji Mniejszej, obecnie na terytorium współczesnej Turcji. Już od najmłodszych lat wyróżniał się głęboką wiarą i niestrudzoną chęcią głoszenia Słowa Bożego swoim współczesnym. Zostając biskupem Kościoła w Hierapolis, Awerkius skierował wszystkie swoje wysiłki na nawracanie pogan na Chrystusa.

Miasto Hierapolis w tamtych czasach pozostawało w większości pogańskie, a biskup Awerki nie zaprzestał głoszenia kazań nawet wtedy, gdy było to niebezpieczne. Według przekazów pewnego razu wszedł on prosto do pogańskiej świątyni podczas święta i zniszczył bożki – i nie pozwolił nikomu wyrządzić mu krzywdy, ponieważ emanowała z niego szczególna moc Boża. Oszołomieni tym cudem setki mieszkańców miasta nawróciły się na Chrystusa.

Awerkiusz nie ograniczał swojej działalności misyjnej do rodzinnego miasta: wyruszał do Syrii i Mezopotamii, odwiedził Rzym, gdzie umacniał wiarę miejscowej wspólnoty chrześcijańskiej i głosił kazania przed znanymi Rzymianami. Wszędzie, gdzie się pojawiał, dochodziło do uzdrowień z ciężkich chorób i wypędzania złych duchów. Właśnie za taką działalność, ascetyczną i apostolską w swoim zasięgu, Kościół nadał mu tytuł równorzędnego z apostołami. W podeszłym wieku Awerkiusz sporządził swój słynny napis nagrobny – jeden z najstarszych dokumentów wczesnochrześcijańskiej symboliki, w którym zaszyfrował wyznanie swojej wiary.

Wraz z pamięcią o Awerkim 22 października Kościół czci również świętego Rafała (Zaborowskiego), metropolitę kijowskiego, oraz siedmiu świętych młodzieńców z Efezu – chłopców, którzy zasnęli w jaskini podczas prześladowań i obudzili się po kilku stuleciach, stając się symbolem zmartwychwstania i zwycięstwa nad śmiercią.

Modlitwy dnia

W dniu pamięci świętego równorzędnego apostołom Awerkiego zwyczajowo zwraca się do niego z modlitwą o uzdrowienie, ochronę przed chorobami i umocnienie wiary:

O święty równorzędny z apostołami ojcze Awerkiu, wielki słudzie Pański i cudotwórco! Ty, który od młodości oddałeś swoje serce Bogu i prawdziwym słowem rozproszyłeś pogańską ciemność, spójrz łaskawie na nas, grzeszników, którzy uciekamy się do twojego wstawiennictwa. Wybłagaj u Wszechmiłosiernego Chrystusa, naszego Boga, zdrowie dla naszych ciał i spokój dla naszych dusz, ochronę przed podstępami wrogów, chorobami i nagłymi nieszczęściami. Naucz nas żyć w zgodzie i miłości, umocnij naszą wiarę w czasach prób i pomóż nam pobożnie przejść ziemską drogę. Niech dzięki twoim modlitwom i my, wraz z tobą, będziemy godni wielbić i wysławiać Najświętsze Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

Ludowe wierzenia i przesądy

W kalendarzu ludowym 22 października od dawna znany jest jako Dzień Awerkiusza lub Awerkiusz Lodostaw. Właśnie od tej daty przodkowie oczekiwali nadejścia trwałych mrozów – takich, które już nie ustąpią aż do wiosny. Jeśli rano 22 października uderzył mróz i pojawił się szron – zima będzie wczesna i śnieżna. Jeśli tego dnia pada deszcz – spodziewaj się mroźnej, ale mało śnieżnej zimy. Ptaki lecące nisko i gromadzące się w stadach są zwiastunami zbliżającej się zamieci.

Ten dzień uważano za czysto rodzinny: wieczorem koniecznie zbierano się przy wspólnym stole, przygotowywano sycące jesienne potrawy, zapraszano najbliższych krewnych. Do dnia Awerkiusza należało zakończyć wszystkie zewnętrzne prace budowlane, remont domu, zgromadzenie drewna na opał i ocieplenie domu – po tym dniu nie było już sensu zabierać się za takie sprawy. Tradycyjnie tego dnia rozdawano również jedzenie i drewno na opał potrzebującym sąsiadom – uważano, że hojność okazana w dzień Awerkiusza zwraca się dobrobytem we własnym domu.

Jeśli ptaki latają nisko – spodziewajcie się rychłej niepogody.

Jeśli tego dnia pada deszcz – zima będzie śnieżna i mroźna.

Jeśli spadł śnieg i nie topnieje – zapowiada to wczesną zimę.

Czego nie należy robić

22 października nie należy rozpoczynać nowych ważnych spraw ani dużych projektów – zgodnie z ludowymi wierzeniami nie przyniosą one sukcesu. Nie zaleca się strzyżenia włosów ani paznokci, a także podejmowania ciężkich prac domowych: prania, sprzątania czy szycia. Surowo zabraniano pracy na polu i w ogrodzie – uważano, że ziemia już odpoczywa i niepokojenie jej jest grzechem. Nie wolno się kłócić, zazdrościć, być chciwym ani odmawiać pomocy temu, kto o nią prosi. Dobrze jest odłożyć daleką podróż: wyprawa rozpoczęta w dzień Awerkiia zapowiada przeszkody i niepowodzenia.

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