28 listopada 2026 roku w Ukrainie upamiętni się ofiary głodomorów. Tego dnia mija 93. rocznica Hołodomoru z lat 1932–1933, a także 80 lat od początku głodu z lat 1946–1947. Ukraińcy zapalą świeczki, przyłączą się do ogólnokrajowej minuty ciszy i upamiętnią miliony ludzi, którzy zginęli w wyniku sztucznego głodu wywołanego przez władze radzieckie.

Dzień pamięci ofiar głodu na Ukrainie przypada co roku w czwartą sobotę listopada. W 2026 roku będzie to 28 listopada. Nie jest to święto z hucznymi uroczystościami, lecz dzień żałoby, w którym Ukraińcy upamiętniają ofiary trzech wielkich klęsk głodu — z lat 1921–1923, 1932–1933 oraz 1946–1947.

Główna uwaga w tym dniu tradycyjnie skupia się na Hołodomorze z lat 1932–1933. Wiele krajów świata oficjalnie uznało go za ludobójstwo narodu ukraińskiego. Jednocześnie ta pamiętna data obejmuje również inne masowe, sztuczne głody, które pochłonęły życie milionów ludzi na terytorium Ukrainy w różnych okresach rządów radzieckich.

W 2026 roku data ta ma szczególne znaczenie: mija 93 lata od najtragiczniejszego okresu Hołodomoru z lat 1932–1933 oraz 80 lat od początku głodu z lat 1946–1947. Właśnie dlatego tego dnia upamiętnia się nie tylko ofiary ludobójstwa, ale także wszystkich Ukraińców, którzy zmarli z głodu w wyniku polityki reżimu radzieckiego.

Jak powstał Dzień Pamięci Ofiar Głodomorów



Na szczeblu państwowym rocznicę Hołodomoru po raz pierwszy uczczono w 1993 roku — 60 lat po tragedii. Wcześniej władze radzieckie przez dziesięciolecia milczały na temat masowego głodu, ukrywały dokumenty i prześladowały osoby, które próbowały mówić prawdę. Wiele rodzin nie mogło otwarcie mówić o zmarłych bliskich nawet po zakończeniu tragedii.

W 1998 roku dekretem prezydenckim ustanowiono Dzień Pamięci Ofiar Hołodomoru. Wyznaczono na niego czwartą sobotę listopada. Dzień ten umożliwiał coroczne upamiętnianie ofiar i zwracanie uwagi na tragedię, o której przez długi czas nie można było mówić publicznie.

Ważnym etapem było uchwalenie 28 listopada 2006 roku ustawy Ukrainy „O Hołodomorze w latach 1932–1933 na Ukrainie”. W dokumencie tym wyraźnie stwierdzono, że Hołodomor jest ludobójstwem narodu ukraińskiego. Ustawa określa również publiczne zaprzeczanie Holodomorowi jako niezgodne z prawem. Decyzja ta stała się ważnym krokiem w przywróceniu sprawiedliwości historycznej i oficjalnym uznaniu zbrodni.

W listopadzie 2008 roku w Kijowie otwarto Narodowe Muzeum Hołodomoru-ludobójstwa oraz kompleks pamięci. Stało się ono miejscem oddania hołdu ofiarom oraz zachowania świadectw tej tragedii. W muzeum gromadzone są dokumenty, zdjęcia, osobiste historie oraz przedmioty należące do osób, które przeżyły głód. Dzięki tym materiałom historia nie pozostaje jedynie liczbami w podręcznikach, ale staje się opowieścią o konkretnych rodzinach i ludzkich losach.

Głodomor w latach 1932–1933 – jak władze radzieckie niszczyły Ukraińców



Głód w latach 1932–1933 nie był jedynie skutkiem nieurodzaju czy klęski żywiołowej. Władze radzieckie stworzyły warunki, w których ukraińscy chłopi stracili możliwość wyżywienia siebie i swoich rodzin. Jedną z głównych przyczyn były nierealne plany skupu zboża, które państwo narzucało wsiom. Gdy gospodarstwa nie były w stanie spełnić tych wymagań, zabierano ludziom zboże i inne produkty spożywcze.

W 1932 roku władze nasiliły presję na ukraińskie wsi. Do gospodarstw przybywały specjalne brygady, które szukały i konfiskowały zboże, ziemniaki, fasolę i inne produkty spożywcze. Zabierano nawet zapasy, które rodziny pozostawiały na własne potrzeby. W rezultacie ludzie tracili ostatnią szansę na przetrwanie zimy.

Szczególnie okrutnym narzędziem stały się tak zwane „czarne tablice”. Wpisywano na nie wioski i rejonów, które nie realizowały planów zbiórki zboża. Takie miejscowości były faktycznie blokowane: wstrzymywano handel, ograniczano dostawy towarów, konfiskowano żywność i stosowano represje. Ludzie znajdowali się w izolacji i nie mogli uzyskać pomocy z zewnątrz.

W styczniu 1933 roku władze radzieckie zakazały również chłopom opuszczania terytorium Ukrainy i Kubania w poszukiwaniu pożywienia. Ludzi zatrzymywano na drogach i liniach kolejowych, a następnie odsyłano z powrotem do głodujących wsi. Pozbawiało ich to jednej z ostatnich szans na ratunek. Jednocześnie ukrywano informacje o głodzie, a relacje naocznych świadków próbowano stłumić. Najstraszniejszy okres przypadł na wiosnę i lato 1933 roku. Według szacunków demografów tylko w czerwcu tego roku z powodu głodu zmarło od 800 tysięcy do ponad miliona osób. Ogółem Hołodomor pochłonął miliony ofiar. Najbardziej ucierpieli chłopi, a wśród ofiar śmiertelnych było wiele dzieci, osób starszych i całych rodzin.



Głód w latach 1946–1947 – tragedia po II wojnie światowej



Kolejny wielki głód ogarnął Ukrainę wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Rozpoczął się w 1946 roku, kiedy kraj nie zdążył jeszcze podnieść się po zniszczeniach wojennych. Wsie straciły znaczną część ludności zdolnej do pracy, sprzętu, inwentarza żywego oraz zapasów żywności. Odbudowa gospodarki musiała odbywać się w warunkach niedoboru zasobów.

Sytuację pogorszyła silna susza z 1946 roku, która szczególnie dotknęła regiony południowe i południowo-wschodnie. Zbiory okazały się bardzo niskie, a w niektórych rejonach ludzie zostali bez wystarczającej ilości zboża nawet na własne wyżywienie. Jednak władze radzieckie nie zrezygnowały z ambitnych planów skupu zboża. Z ukraińskich wsi nadal wywożono zboże, pomimo trudnej sytuacji ludności.

Część żywności przeznaczano na potrzeby państwa, w szczególności na eksport i pomoc dla innych krajów bloku socjalistycznego. Jednocześnie chłopi, którzy sami potrzebowali pożywienia, często nie mogli zachować dla siebie wystarczających zapasów. W niektórych rejonach ludzie jedli nasiona, które mieli zachować na następny sezon siewny, szukali jadalnych roślin i prosili o pomoc w innych rejonach.

Głód ogarnął znaczną część Ukrainy i szczególnie mocno dotknął południowe obwody. Umierali z jego powodu dorośli i dzieci, a wiele rodzin straciło bliskich. Według szacunków historyków przyczyną tej tragedii były nie tylko skutki wojny i suszy, ale także decyzje radzieckich władz, które w warunkach niedoboru żywności nadal konfiskowały zboże. W 2026 roku minie 80 lat od początku tego głodu.



Głód w latach 1921–1923 – kolejna tragedia radzieckiej Ukrainy



Pierwszy z trzech wielkich głodów okresu radzieckiego na Ukrainie miał miejsce w latach 1921–1923. Dotknął on przede wszystkim południowe obszary stepowe, które ucierpiały z powodu suszy i nieurodzaju. Sytuację pogorszyły skutki I wojny światowej, rewolucji i wojny domowej. Gospodarka była zrujnowana, a ludzie nie mieli wystarczających zapasów, by przetrwać te trudne lata.

Jedną z przyczyn głodu była polityka władz bolszewickich, które przymusowo konfiskowały zboże od chłopów. Nawet w regionach, gdzie sami ludzie cierpieli z powodu braku żywności, zapasy żywności wysyłano do innych części państwa radzieckiego. W związku z tym miejscowa ludność pozostawała bez niezbędnych zapasów.

Głód doprowadził do masowej śmiertelności, chorób i pojawienia się dużej liczby bezdomnych dzieci. W niektórych rejonach ludzie byli zmuszeni opuszczać swoje domy i szukać pożywienia gdzie indziej. Pomoc udzielały organizacje charytatywne i misje międzynarodowe, w szczególności Amerykańska Administracja Pomocy. Jednak nie wystarczyło to, by szybko przezwyciężyć skutki katastrofy. Głód ten stanowi również część pamięci historycznej Ukraińców. Chociaż miał on inne okoliczności i skalę niż Hołodomor z lat 1932–1933, stał się jedną z konsekwencji brutalnej polityki władz radzieckich. Właśnie dlatego 28 listopada na Ukrainie upamiętnia się ofiary wszystkich trzech masowych głodów.

Dlaczego Hołodomor uznano za ludobójstwo



Holodomor z lat 1932–1933 uznano za ludobójstwo ze względu na celowe działania kierownictwa radzieckiego skierowane przeciwko Ukraińcom. Władze ZSRR nie tylko dopuściły do niedoboru żywności, ale stworzyły warunki, które doprowadziły do masowej śmierci ludzi. Przymusowe konfiskaty żywności, blokowanie wsi, zakaz opuszczania terenów oraz prześladowania tych, którzy próbowali stawiać opór, stały się częścią tej polityki.

W 2006 roku Rada Najwyższa zapisała w ustawie definicję Hołodomoru jako ludobójstwa narodu ukraińskiego. W ten sposób Ukraina oficjalnie uznała, że głód był narzędziem masowej eksterminacji ludzi. Decyzja ta stała się również podstawą do dalszej pracy z dokumentami, zeznaniami naocznych świadków oraz badań nad zbrodniami reżimu radzieckiego.

Ważną rolę w zachowaniu pamięci odegrała ukraińska diaspora. W latach 80., kiedy w ZSRR nadal milczano o prawdzie dotyczącej głodu, Ukraińcy za granicą organizowali uroczystości z okazji 50. rocznicy tragedii. W 1983 roku w kanadyjskim Edmontonie wzniesiono jeden z pierwszych pomników ofiarom Hołodomoru. W tym samym czasie rozpoczęto bardziej aktywne gromadzenie zeznań i zwracanie uwagi społeczności międzynarodowej na tę zbrodnię.

Jak w Ukrainie upamiętnia się ofiary



Główną tradycją Dnia Pamięci jest ogólnokrajowa minuta ciszy o godz. 16:00. O tej porze wzywa się Ukraińców do przerwania codziennych zajęć i upamiętnienia osób, które zginęły z głodu. W miastach i wsiach mogą odbywać się uroczystości upamiętniające, składanie kwiatów pod pomnikami oraz zapalanie lampek. Udział w uroczystościach nie wymaga specjalnego przygotowania — wystarczy zatrzymać się na chwilę i w myślach wspomnieć ofiary.

Kolejną ważną tradycją jest ogólnoukraińska akcja „Zapal świeczkę”. Wieczorem ludzie stawiają zapaloną świeczkę na parapecie, tak aby była widoczna z ulicy. Płomień symbolizuje pamięć o tych, którzy nie przeżyli głodu, oraz szacunek dla ich historii. Do akcji przyłączają się Ukraińcy nie tylko na Ukrainie, ale także za granicą.

Tego dnia odwiedza się również miejsca pamięci, pomniki i miejsca pochówku ofiar głodu. W szkołach, bibliotekach i muzeach organizowane są lekcje tematyczne, wykłady, wystawy oraz spotkania ze świadkami i potomkami osób, które przeżyły tę tragedię. W mediach publikowane są materiały dokumentalne, wspomnienia i historie rodzin. Takie działania pomagają przekazywać pamięć o Hołodomorze kolejnym pokoleniom. Należy pamiętać, że jest to dzień żałoby, a nie rozrywki. Dlatego tradycyjnie rezygnuje się z hucznych uroczystości i imprez rozrywkowych. Najpopularniejszym osobistym gestem jest zapalenie świeczki w domu, opowiedzenie dzieciom o historii swojej rodziny lub przeczytanie relacji osób, które przeżyły głód.

Ciekawostki dotyczące Dnia Pamięci i Hołodomoru

Pomysł zapalenia świecy pamięci zaproponował historyk James Mace. Badacz Holodomoru wezwał do tego, by ten gest był dostępny dla każdego Ukraińca. W 2003 roku napisał, że świeca w oknie mogłaby stać się symbolem pamięci narodowej i odpowiedzią na pytanie ofiar, czy świat dowie się o ich tragedii.

W 2026 roku data ta przypada na 28 listopada. Dzień Pamięci obchodzony jest co roku w czwartą sobotę miesiąca, dlatego data kalendarzowa ulega zmianie. W 2025 roku był to 22 listopada, a w 2026 roku – 28 listopada.

Głodomor długo ukrywano przed światem. Władze radzieckie zaprzeczały skali tragedii, ograniczały rozpowszechnianie informacji i nie pozwalały swobodnie mówić o ofiarach. Część dokumentów pozostawała utajniona przez dziesięciolecia.

Pamięć o tej tragedii podtrzymywali Ukraińcy mieszkający za granicą. W 1983 roku, przed 50. rocznicą Hołodomoru, w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych odbyły się wielkie uroczystości. Pomogły one zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na tę zbrodnię.

W 2026 roku upamiętnia się od razu trzy masowe klęski głodu. Są to klęska głodu z lat 1921–1923, Hołodomor z lat 1932–1933 oraz klęska głodu z lat 1946–1947. Wszystkie one stały się tragediami dla ludności ukraińskiej, choć miały różne uwarunkowania historyczne.

Świeczka w oknie to nie tylko symbol. To znak, że o ofiarach nie zapomniano, a ich historie wciąż żyją w pamięci rodzin i całego społeczeństwa.

28 listopada Ukraińcy ponownie zatrzymają się, aby upamiętnić miliony ludzi, którzy zginęli z głodu. O godz. 16:00 odbędzie się ogólnokrajowa minuta ciszy, a wieczorem w oknach domów zapalą się świeczki pamięci. Jest to sposób na zachowanie prawdy o tej tragedii, uczczenie ofiar i przekazanie pamięci o nich kolejnym pokoleniom.

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