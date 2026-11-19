19 listopada 2026 roku mija 29 lat od pierwszego lotu kosmicznego obywatela niepodległej Ukrainy. Właśnie tego dnia w 1997 roku z Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego w Stanach Zjednoczonych wystartował amerykański prom kosmiczny Columbia, na pokładzie którego znajdował się ukraiński kosmonauta Leonid Kadenjuk. Przez prawie 16 dni pracował na orbicie, przeprowadzał eksperymenty naukowe i reprezentował Ukrainę w składzie międzynarodowej załogi NASA.

Lot był wynikiem kilku lat negocjacji między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi. W latach 90. kraj ten dysponował znacznym potencjałem rakietowo-kosmicznym, odziedziczonym po rozpadzie ZSRR, jednak nie posiadał własnej infrastruktury umożliwiającej wysyłanie ludzi na orbitę. Dlatego udział w misji NASA stał się okazją do zrealizowania pierwszego załogowego projektu kosmicznego niepodległego państwa.

Pomimo sukcesu misji STS-87, w ciągu kolejnych 29 lat Ukraina nie zorganizowała drugiego państwowego lotu swojego kosmonauty. Kraj nadal opracowywał rakiety, satelity i technologie kosmiczne, ale stworzenie własnego statku załogowego pozostawało poza jego możliwościami.

UA.News opowiada, w jaki sposób Leonid Kadenjuk znalazł się w załodze amerykańskiego promu kosmicznego, jakie badania prowadził w kosmosie, ile kosztowały tego typu loty oraz dlaczego Ukraina do dziś nie posiada własnego programu lotów załogowych.

Jak Ukraina uzgodniła z USA pierwszy lot kosmiczny

Po ogłoszeniu niepodległości w 1991 roku Ukraina przejęła znaczną część radzieckiego przemysłu rakietowo-kosmicznego. Na jej terytorium działało biuro konstrukcyjne „Pivdenne”, zakład „Pivdenmash”, instytuty naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa produkujące komponenty techniki rakietowej.

Ukraińscy inżynierowie mieli doświadczenie w tworzeniu rakiet nośnych, systemów sterowania i statków kosmicznych. Jednak kraj nie posiadał własnego statku załogowego, kompleksu startowego ani infrastruktury umożliwiającej regularne wyprawy orbitalne.

W pierwszym Narodowym Programie Kosmicznym na lata 1993–1997 przewidziano możliwość lotu ukraińskiego kosmonauty w celu przeprowadzenia badań naukowych.

Decydującym momentem był listopad 1994 roku, kiedy to podczas wizyty prezydenta Leonida Kuczmy w Stanach Zjednoczonych przyjęto wspólne oświadczenie o współpracy w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki. Strony uzgodniły rozwój współpracy między Narodową Agencją Kosmiczną Ukrainy a NASA, w szczególności w zakresie udziału ukraińskiego specjalisty w amerykańskich misjach kosmicznych.

Dla Ukrainy otworzyło to możliwość wysłania kosmonauty na orbitę bez konieczności opracowywania własnego statku kosmicznego. Stany Zjednoczone zyskały partnera naukowego, zdolnego do przygotowania badań do przeprowadzenia w warunkach nieważkości.

W maju 1997 roku ukraińsko-amerykańska komisja „Kuczma – Gore” zatwierdziła Leonida Kadenjuka jako głównego uczestnika lotu, a Jarosława Pustowego – jako jego dubler.

Kim jest Leonid Kadenyuk i jak trafił do NASA

Leonid Kadenjuk urodził się 28 stycznia 1951 roku we wsi Klishkivtsi w obwodzie czerniowickim. W 1971 roku ukończył Wyższą Wojskową Szkołę Lotniczą w Czernihowie, po czym pracował w lotnictwie wojskowym.

W 1976 roku został wybrany do radzieckiej grupy kosmonautów. W kolejnych latach Kadenjuk zapoznawał się ze statkami kosmicznymi „Sojuz”, stacjami orbitalnymi „Saliut” i „Mir” oraz przechodził specjalne szkolenie fizyczne i techniczne. Jednak w czasach radzieckich nie udało mu się odbyć lotu kosmicznego.

Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości otrzymał nową szansę. W 1996 roku Kadenjuk został włączony do grupy Narodowej Agencji Kosmicznej Ukrainy w celu przygotowania się do amerykańskiego programu Space Shuttle. W lipcu tego samego roku przybył do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczął szkolenie zgodnie ze standardami NASA. Ukraiński kosmonauta musiał opanować obsługę sprzętu promu, procedury działania podczas lotu, systemy bezpieczeństwa oraz metody przeprowadzania badań naukowych.

Kadenjuk miał status specjalisty ds. ładunku użytkowego. W przeciwieństwie do dowódcy lub pilota nie odpowiadał za sterowanie statkiem. Jego głównym zadaniem było przeprowadzanie eksperymentów przygotowanych przez ukraińskich i amerykańskich naukowców.

Jak podano w oficjalnej biografii Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, po powrocie z kosmosu Kadenjuk kontynuował służbę w ukraińskich Siłach Zbrojnych, a później zajmował się działalnością państwową i społeczną.

Jak przebiegał lot Leonida Kadenjuka na promie Columbia

19 listopada 1997 roku prom kosmiczny Columbia wystartował z platformy 39B Centrum Kosmicznego im. Kennedy’ego na Florydzie. Była to 88. misja programu Space Shuttle i 24. lot samego promu Columbia.

W skład załogi wchodziło sześć osób: komandor Kevin Kragel, pilot Stephen Lindsay, amerykańscy astronauci Kalpana Chawla i Winston Scott, japoński astronauta Takao Doi oraz ukraiński kosmonauta Leonid Kadenyuk.

Po wejściu na orbitę załoga rozpoczęła realizację programu naukowego. Misja była poświęcona badaniom w warunkach mikrograwitacji, eksperymentom z materiałami i obiektami biologicznymi, a także testom sprzętu kosmicznego.

Podczas misji STS-87 astronauci wykonali dwa wyjścia w przestrzeń kosmiczną. Część prac dotyczyła satelity Spartan, który po rozłożeniu nie przeszedł w zaplanowany tryb pracy. W rezultacie astronauci musieli przejąć nad nim kontrolę ręcznie.

Tymczasem ukraiński kosmonauta skupiał się głównie na badaniach biologicznych. Misja zakończyła się 5 grudnia 1997 r. lądowaniem promu Columbia na Florydzie. Według oficjalnych danych NASA lot trwał 15 dni, 16 godzin i 34 minuty. W tym czasie prom wykonał 251 obrotów wokół Ziemi i pokonał około 10,5 mln kilometrów.

Dla Kadenjuka był to pierwszy i jedyny lot kosmiczny, a dla niepodległej Ukrainy — pierwszy udział jej obywatela w ekspedycji orbitalnej jako przedstawiciela państwowego programu kosmicznego.

Jakie eksperymenty naukowe przeprowadzał Kadenyuk w kosmosie

Głównym zadaniem ukraińskiego kosmonauty była realizacja wspólnego ukraińsko-amerykańskiego programu Collaborative Ukrainian Experiment, czyli CUE. Obejmował on dziesięć eksperymentów poświęconych badaniu roślin w warunkach lotu kosmicznego. Naukowców interesowało, jak brak znanej z Ziemi grawitacji wpływa na wzrost, rozwój, metabolizm i rozmnażanie roślin.

Jednym z głównych obiektów badań stała się Brassica rapa — przedstawiciel rodziny kapustowatych. Wykorzystano ją ze względu na stosunkowo szybki cykl życiowy. Kadenjuk obserwował rozwój roślin, przeprowadzał zapylanie i kontrolował warunki eksperymentów. Badacze chcieli ustalić, czy rośliny mogą normalnie wytwarzać nasiona bez zwykłej siły grawitacji.

Niektóre eksperymenty dotyczyły soi. Naukowcy badali jej metabolizm, czyli procesy przemiany i wykorzystania substancji niezbędnych do wzrostu. Badano również interakcje roślin z patogenami — organizmami zdolnymi do wywoływania chorób.

Kolejnym obiektem badań był mech, który wykorzystano do zbadania reakcji komórek roślinnych na zmianę warunków grawitacyjnych. Dodatkowe eksperymenty dotyczyły aktywności genów, aminokwasów, lipidów, fitohormonów oraz rozwoju systemu korzeniowego.

Do przeprowadzenia badań wykorzystano specjalne pojemniki i komory do uprawy roślin. Uzyskane wyniki porównano z analogicznymi eksperymentami przeprowadzonymi na Ziemi.

W materiałach NASA dotyczących misji STS-87 zaznaczono, że program miał praktyczne znaczenie dla przyszłych długotrwałych ekspedycji kosmicznych. Rośliny mogą potencjalnie zapewnić kosmonautom pożywienie, uczestniczyć w produkcji tlenu, pochłanianiu dwutlenku węgla oraz utrzymaniu obiegu wody. Jest to szczególnie ważne dla przyszłych lotów na Księżyc i Marsa, gdzie stałe dostarczanie zasobów z Ziemi będzie trudne i kosztowne.

Cechą charakterystyczną misji był również program edukacyjny. Uczniowie w Ukrainie i Stanach Zjednoczonych przeprowadzali eksperymenty naziemne z roślinami, podobne do tych, które Kadenyuk wykonywał na orbicie.

Program objął około 40 tysięcy uczniów. Pozwoliło to zaangażować młodzież w praktyczne badania naukowe i zademonstrować możliwości międzynarodowej współpracy kosmicznej.

Ile kosztował lot promu Columbia w 1997 roku

Pod koniec lat 90. załogowe loty kosmiczne pozostawały niezwykle kosztowne, a program Space Shuttle wymagał finansowania rzędu wielu miliardów.

Promy kosmiczne zostały zaprojektowane jako statki wielokrotnego użytku, co miało obniżyć koszty startów. Jednak po każdym locie wymagały one kompleksowej konserwacji technicznej, kontroli silników, powłoki termoochronnej oraz systemów podtrzymywania życia.

W raporcie Izby Obrachunkowej Stanów Zjednoczonych z 1993 r. zaznaczono, że NASA szacowała średni koszt jednego lotu promu na około 413,5 mln dolarów. Kwota ta obejmowała znaczną część kosztów operacyjnych, ale nie wszystkie wydatki związane z rozwojem i modernizacją programu.

Jednocześnie w badaniu NASA dotyczącym kosztów startów kosmicznych średni koszt jednego lotu promu, z uwzględnieniem szerszych wydatków programowych, oszacowano na około 1,5 mld dolarów.

Różnica wynika z metodologii obliczeń. Jeśli uwzględni się wyłącznie koszty eksploatacyjne, koszt będzie niższy. Jeśli natomiast rozłoży się wydatki na opracowanie, infrastrukturę i funkcjonowanie programu na wszystkie misje, kwota ta znacznie wzrośnie.

Jeśli chodzi o udział Ukrainy, sytuacja wyglądała inaczej. Lot Kadeniuka odbywał się w ramach porozumień międzypaństwowych, a nie jako zwykła komercyjna sprzedaż miejsca na statku kosmicznym.

Były prezydent Leonid Kuczma wspominał później, że uzgodnił z prezydentem USA Billem Clintonem udział ukraińskiego kosmonauty w amerykańskiej misji. Jednocześnie przygotowanie eksperymentów, praca naukowców oraz zapewnienie organizacyjne wymagały finansowania.

Nie ma wiarygodnego, publicznie dostępnego zbiorczego zestawienia wszystkich ukraińskich wydatków związanych z misją STS-87.

Dlaczego Ukraina nadal nie posiada własnego programu lotów załogowych

Pomimo sukcesu misji z 1997 roku Ukraina tak i nie stworzyła własnego systemu wysyłania ludzi w kosmos. Główną przyczyną jest brak pełnego zestawu technologii i infrastruktury niezbędnych do samodzielnych lotów załogowych.

Własny program wymaga nie tylko rakiety nośnej, ale także statku kosmicznego z hermetyczną kabiną dla załogi, systemami podtrzymywania życia, ratownictwa awaryjnego, powrotu do atmosfery i bezpiecznego lądowania.

Osobno niezbędne są kompleksy startowe, środki kontroli lotu, przygotowanie medyczne kosmonautów oraz procedury reagowania na sytuacje awaryjne. Ukraina historycznie specjalizowała się głównie w opracowywaniu rakiet nośnych, systemów sterowania, satelitów i sprzętu kosmicznego. Technologie te pozwalają na tworzenie środków transportu dla automatycznych aparatów, ale nie zapewniają samodzielnego przewozu ludzi.

Po rozpadzie ZSRR przemysł kosmiczny borykał się z trudnościami gospodarczymi. Przedsiębiorstwa traciły zamówienia państwowe, a realizacja dużych programów w coraz większym stopniu zależała od kontraktów międzynarodowych.

Ponadto Ukraina nie posiadała własnego kosmodromu do startów orbitalnych. Ukraińskie rakiety korzystały z zagranicznych kompleksów startowych, a projekty międzynarodowe zależały od porozumień politycznych i handlowych.

Kolejnym czynnikiem była zmiana priorytetów. Wraz z rozwojem łączności satelitarnej, teledetekcji Ziemi i systemów nawigacyjnych coraz więcej zadań kosmicznych można było realizować bez udziału człowieka.

Aparaty automatyczne są tańsze od załogowych ekspedycji, nie wymagają systemów podtrzymywania życia i mogą działać na orbicie przez lata.

Pełna inwazja Rosji w 2022 roku jeszcze bardziej zmieniła priorytety państwowe. Technologie kosmiczne zyskały przede wszystkim znaczenie obronne, ponieważ rozpoznanie satelitarne, łączność i nawigacja mają bezpośredni wpływ na możliwości Sił Zbrojnych.

Czy Ukraina będzie mogła ponownie wysłać kosmonautę na orbitę?

Udział Ukrainy w przyszłych misjach załogowych pozostaje możliwy. Istnieje jednak zasadnicza różnica między przygotowaniem ukraińskiego kosmonauty do międzynarodowej ekspedycji a stworzeniem całkowicie niezależnego systemu wysyłania ludzi w kosmos.

Pierwsza opcja zakłada współpracę z zagraniczną agencją kosmiczną lub operatorem komercyjnym. Ukraina mogłaby opracować program naukowy, przygotować kandydata i uzgodnić jego udział w misji.

Podobny mechanizm został już wykorzystany w 1997 roku. Obecnie pozostaje on znacznie bardziej realistyczny niż budowa własnego statku załogowego. Drugi wariant wymagałby wieloletnich inwestycji w prace projektowe, testy, infrastrukturę i certyfikację bezpieczeństwa.

Jednocześnie należy określić, jakie konkretnie zadania będzie wykonywał ukraiński statek. Jednorazowy lot kosmonauty raczej nie uzasadnia stworzenia pełnoprawnego systemu transportowego.

Jednocześnie Ukraina ma możliwości udziału w światowej astronautyce. Krajowe przedsiębiorstwa mogą opracowywać komponenty systemów kosmicznych, sprzęt naukowy, oprogramowanie oraz technologie dla aparatów automatycznych.

Szczególnie ważne pozostają dziedziny łączności satelitarnej, obserwacji Ziemi oraz przetwarzania danych kosmicznych. W maju 2026 roku dyrektor Instytutu Badań Kosmicznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz Państwowej Agencji Kosmicznej Oleg Fedorow, mówiąc o przyszłości ukraińskiego sektora kosmicznego, zwrócił uwagę na konieczność jego dostosowania do nowych warunków technologicznych.

Dlatego najbardziej realistyczną drogą dla Ukrainy pozostaje rozwój własnych technologii kosmicznych oraz współpraca z międzynarodowymi partnerami.

Co stało się z promem Columbia i jaką spuściznę pozostawił Kadenjuk

Po misji STS-87 prom Columbia był nadal eksploatowany przez NASA. Jednak 1 lutego 2003 roku podczas powrotu z orbity uległ katastrofie. Przyczyną było uszkodzenie systemu ochrony termicznej skrzydła podczas startu. Podczas wchodzenia w atmosferę rozgrzane gazy przedostały się do wnętrza konstrukcji, co doprowadziło do zniszczenia statku. Zginęło wszystkich siedmiu członków załogi.

Katastrofa spowodowała gruntowny przegląd procedur bezpieczeństwa NASA. W 2011 roku Stany Zjednoczone ostatecznie zakończyły eksploatację promów kosmicznych po 135 lotach w ramach programu Space Shuttle.

Leonid Kadenjuk zmarł 31 stycznia 2018 roku w wieku 67 lat. Po powrocie z kosmosu kontynuował pracę w sektorze wojskowym, państwowym i społecznym oraz zajmował się popularyzacją nauki.

29 lat po starcie Columbii jego lot pozostaje jedyną zakończoną państwową misją orbitalną kosmonauty niepodległej Ukrainy. Misja ta udowodniła, że ukraińscy naukowcy mogą brać udział w międzynarodowych badaniach kosmicznych nawet bez własnego statku załogowego. Jednocześnie pokazała, jak ważne dla takich projektów są międzynarodowe porozumienia, finansowanie i współpraca naukowa.

Przyszły lot ukraińskiego kosmonauty jest całkowicie możliwy pod warunkiem powstania odpowiedniego programu i zawarcia porozumień z międzynarodowymi partnerami. Jednak stworzenie własnego systemu załogowego pozostaje znacznie trudniejszym zadaniem, które będzie wymagało znacznych inwestycji i długoterminowego wsparcia państwowego.

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