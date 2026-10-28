29 października 2026 roku chrześcijanie czczą Anastazję Rzymską – tradycje i modlitwa

29 października, zgodnie z kościelnym kalendarzem nowojuliańskim, Kościół Prawosławny Ukrainy czci pamięć świętej męczennicy Anastazji z Rzymu.

Ten dzień poświęcony jest pamięci świętej, która pozostała wierna wierze chrześcijańskiej i poniosła śmierć męczeńską z powodu swoich przekonań religijnych. Jej historia symbolizuje duchową wytrwałość, męstwo i oddanie swoim przekonaniom.

Święta religijne i ich historia

Dzień pamięci świętej męczenniczki Anastazji z Rzymu

Podczas okrutnych prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Dekiusza Anastazja została pojmana i zmuszana do wyrzeczenia się Chrystusa. Pomimo okrutnych tortur wykazała się niesamowitą wytrwałością ducha. Za swoją niezachwianą wierność Anastazja poniosła śmierć męczeńską i została zaliczona do grona świętych. W ludzie dzień ten często nazywano „Anastazja Jesienna”.

Tego dnia czci się również pamięć czcigodnego Awramia Pustelnika i jego siostrzenicy, błogosławionej Marii.

O, święta czcigodna męczennico Anastasio! Zwracamy się do Ciebie z modlitwą i prosimy: módl się do Boga za nas, grzeszników. Spójrz na nasze smutki, wybaw nas od wrogów widzialnych i niewidzialnych, od wszelkiego niebezpieczeństwa i choroby. Umocnij nas w wierze, obdarz nas siłą ducha, abyśmy mogli naśladować twoje życie i męstwo.

Amen

Ludowe wierzenia i znaki

Nasi przodkowie wierzyli, że znaki tego dnia mogą przewidzieć, jaka będzie pogoda w przyszłości:

Słoneczna pogoda – zapowiada krótką zimę.

Mglisty poranek – zima nadejdzie późno, ale będzie długa.

Chmury płyną powoli – wkrótce należy spodziewać się przymrozków.

Jeśli ptaki głośno krzyczą – spodziewajcie się mrozu.

Jeśli na brzegu wciąż wiszą liście – zapowiada się ciepła pogoda.

Czego nie wolno robić

Kłócić się i przeklinać.

Plotkować i oczerniać innych.

Odmawiać pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Zapraszać do domu nieznajomych.

Mścić się i zazdrościć.

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