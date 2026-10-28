29 października 2026 roku chrześcijanie czczą Anastazję Rzymską – tradycje i modlitwa
29 października, zgodnie z kościelnym kalendarzem nowojuliańskim, Kościół Prawosławny Ukrainy czci pamięć świętej męczennicy Anastazji z Rzymu.
Ten dzień poświęcony jest pamięci świętej, która pozostała wierna wierze chrześcijańskiej i poniosła śmierć męczeńską z powodu swoich przekonań religijnych. Jej historia symbolizuje duchową wytrwałość, męstwo i oddanie swoim przekonaniom.
Święta religijne i ich historia
Dzień pamięci świętej męczenniczki Anastazji z Rzymu
Podczas okrutnych prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Dekiusza Anastazja została pojmana i zmuszana do wyrzeczenia się Chrystusa. Pomimo okrutnych tortur wykazała się niesamowitą wytrwałością ducha. Za swoją niezachwianą wierność Anastazja poniosła śmierć męczeńską i została zaliczona do grona świętych. W ludzie dzień ten często nazywano „Anastazja Jesienna”.
Tego dnia czci się również pamięć czcigodnego Awramia Pustelnika i jego siostrzenicy, błogosławionej Marii.
O, święta czcigodna męczennico Anastasio! Zwracamy się do Ciebie z modlitwą i prosimy: módl się do Boga za nas, grzeszników. Spójrz na nasze smutki, wybaw nas od wrogów widzialnych i niewidzialnych, od wszelkiego niebezpieczeństwa i choroby. Umocnij nas w wierze, obdarz nas siłą ducha, abyśmy mogli naśladować twoje życie i męstwo.
Amen
Ludowe wierzenia i znaki
Nasi przodkowie wierzyli, że znaki tego dnia mogą przewidzieć, jaka będzie pogoda w przyszłości:
- Słoneczna pogoda – zapowiada krótką zimę.
- Mglisty poranek – zima nadejdzie późno, ale będzie długa.
- Chmury płyną powoli – wkrótce należy spodziewać się przymrozków.
- Jeśli ptaki głośno krzyczą – spodziewajcie się mrozu.
- Jeśli na brzegu wciąż wiszą liście – zapowiada się ciepła pogoda.
Czego nie wolno robić
- Kłócić się i przeklinać.
- Plotkować i oczerniać innych.
- Odmawiać pomocy tym, którzy jej potrzebują.
- Zapraszać do domu nieznajomych.
- Mścić się i zazdrościć.