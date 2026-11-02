3 listopada 2026 roku Kościół Prawosławny Ukrainy, zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim, czci pamięć świętych męczenników Akepsima, Józefa i Aitala. Byli to biskup, kapłan i diakon z Persji, którzy żyli w IV wieku i ponieśli śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską.

Święci spędzili wiele lat w więzieniu, zostali poddani okrutnym torturom i ostatecznie ponieśli męczeńską śmierć za Chrystusa. W tradycji ludowej dzień ten wiązano z oznakami zbliżającej się zimy, a także z ostrzeżeniami przed nieudanymi przedsięwzięciami.

Święta religijne i ich historia

Dzień pamięci świętych męczenników Akepsym, Józefa i Aitala

Święci męczennicy Akepsym, Józef i Aital żyli w Persji w IV wieku – w czasach masowych prześladowań chrześcijan za panowania króla Sapora II. Akepsym był biskupem miasta Khna, Józef – prezbiterem w tamtejszym kościele, a Aital – diakonem. Wszyscy trzej, będąc już w podeszłym wieku, zostali aresztowani: oskarżono ich o wyznawanie zakazanej wiary.

Około trzech lat spędzili w surowym lochu, gdzie byli poddawani torturom i znęcaniu się. Pomimo ciężkich warunków uwięzienia i podeszłego wieku żaden z nich nie wyrzekł się Chrystusa. Wytrwałość tych osób w podeszłym wieku robiła wrażenie nawet na ich oprawcach. Ostatecznie wszystkich trzech stracono: zgodnie z tradycją kościelną Akepsym został ukamienowany, a Józef i Aital zostali ścięci.

Wyczyn tej trójki – biskupa, kapłana i diakona – symbolizuje jedność wszystkich stopni posługi kościelnej w obliczu śmierci. Właśnie dlatego zwraca się do nich w modlitwach o niezłomność ducha, umocnienie wiary i ochronę w najcięższych próbach. Na Ukrainie ich święto przypada na czas, gdy jesień ostatecznie ustępuje miejsca zimie – a tradycja ludowa napełniła ten dzień znakami i ostrzeżeniami.

Modlitwy dnia

Do świętych męczenników Akepsima, Józefa i Aitala zwraca się z modlitwą o umocnienie ducha, wytrwałość w wierze i uzdrowienie z chorób:

O święci i wszechchwaleni męczennicy Akepsymie, Józefie i Aitalu! Wy, którzy dzielnie znosiliście długotrwałe cierpienia i kajdany oraz prawdziwie wyznawaliście Chrystusa przed królami i oprawcami. Przyjmijcie naszą szczerą modlitwę i zanieście ją przed tron Najwyższego. Błagajcie Pana Boga, aby obdarzył nas dobrym zdrowiem, uleczył choroby duszy i ciała oraz umocnił nasze serca w czasach ciężkich prób. Chrońcie nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi, przed zwątpieniem i smutkiem, i wyproście dla nas Boże miłosierdzie dla zbawienia naszych dusz.

Amen.

Ludowe wierzenia i przesądy

W kalendarzu ludowym 3 listopada nie miał żadnej szczególnej nazwy, ale od dawna uważano ten dzień za ważny dla obserwacji przyrody – aby zrozumieć, jaka będzie zima. Nasi przodkowie bacznie obserwowali niebo i wiatr, aby z wyprzedzeniem przygotować się na mrozy.

Zgodnie z ludowymi przesądami tego dnia prognozowano pogodę w następujący sposób:

Jeśli spadł śnieg, ale na drzewach wciąż są liście – śnieg wkrótce stopnieje.

Jasna i słoneczna pogoda – zapowiada szybkie ochłodzenie i mroźną zimę.

Jeśli na drzewach jest szron – należy spodziewać się odwilży.

Jeśli dym z ogniska unosi się tuż nad ziemią – zwiastuje to niepogodę.

Czego nie wolno robić

Ludowe przesądy z 3 listopada ostrzegają przed szeregiem czynów, które mogą sprowadzić nieszczęście lub zakłócić porządek w domu:

Wpuszczać do domu nieznajomych.

Wybierać się w długie podróże.

Podpisywać ważne dokumenty i umowy.

Narzekać na los i smucić się.

Odmawiać pomocy tym, którzy o nią proszą.

Lenić się i marnować czas na nic.

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