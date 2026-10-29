30 października prawosławni czczą ikonę Matki Bożej z Ozeryany

30 października, zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym, prawosławni wierni czczą ikonę Matki Bożej z Ozery, którą uważają za niebiańską opiekunkę Charkowa i całej Slobozhanszczyzny. Przed tym obrazem modlą się o ochronę, uzdrowienie z chorób, pomoc w trudnych sytuacjach oraz wstawiennictwo Matki Bożej. Według starego stylu w tym dniu czci się proroka Ozeasza.

Historia tej relikwii sięga XVI wieku, kiedy to pewien chłop znalazł ją w pobliżu wsi Ozeryany. Później cudowny obraz przeniesiono do klasztoru Kuryazkiego, a w 1843 roku zapoczątkowano tradycję corocznych procesji krzyżowych do Charkowa. Z tym dniem wiążą się opowieści o uzdrowieniu pisarza Grigorija Kvitki-Osnovianenki oraz o pokonaniu epidemii cholery. Oryginał ikony zaginął w latach 30. XX wieku, jednak do dziś zachowały się czczone kopie w katedrze św. Zwiastowania oraz w kościele św. Ozeryana w Charkowie.

W kalendarzu ludowym 30 października znany jest jako Dzień Sikorek, ponieważ do ludzkich domów na zimę przylatują sikorki, śnieguły i inne ptaki. Zgodnie z tradycją tego dnia zwyczajowo buduje się karmniki i dokarmia ptaki niesolonymi nasionami lub prosem, co według wierzeń przyciąga do domu dobrobyt. Dzień ten zwykle poświęca się również dobrym uczynkom, spotkaniom rodzinnym oraz przygotowywaniu tradycyjnych potraw, którymi dzieli się przy wspólnym stole.

W środę, 28 października 2026 roku, prawosławni wierni czczą pamięć wielkomęczenniczki Paraskewy z Ikony, zwanej również Paraskewą Piątkową. Tego dnia wspomina się również męczenników Terencjusza, Neonila i ich siedmioro dzieci. W ludowym przekonaniu święto to wiązano z kobiecymi zwyczajami, modlitwami za rodzinę oraz znakami, na podstawie których próbowano przewidzieć pogodę.

W czwartek, 29 października, z imieninami gratuluje się Anastazji, Annie, Marii, Andrzejowi, Janowi, Mikołajowi oraz osobom noszącym inne imiona. Zgodnie z kalendarzem prawosławnym tego dnia czci się cnotliwą męczenniczkę Anastazję Rzymiankę, a także cnotliwego Abrahamia i jego siostrzenicę Marię.

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