W Radzie Najwyższej zarejestrowano projekt uchwały nr 16207 dotyczący zmiany decyzji Rady Ministrów, która ogranicza działalność gospodarcza podczas alarmu lotniczego poziomu żółtego.

Dokument podpisało 31 posłów.

Inicjatorem projektu jest Jarosław Żelezniak. Projekt przewiduje trzy zmiany:

przedsiębiorstwa będą samodzielnie decydować, czy kontynuować działalność podczas alarmu powietrznego poziomu żółtego;

każdy pracownik będzie mógł samodzielnie ocenić poziom zagrożenia i w razie potrzeby udać się do schronu;

obowiązek informowania pracowników i gości o zagrożeniu pozostanie w mocy.

Chodzi o zmianę uchwały Rady Ministrów nr 1092 z dnia 4 września 2026 r., która ustanawia odpowiednie ograniczenia dla podmiotów gospodarczych.

Źródło: Jarosław Żelezniak

Obecny zasób schronów w Ukrainie jest przystosowany do jednoczesnego przebywania w nich około 55% ludności kraju. Poinformował o tym podczas briefingu w agencji Ukrinform 30 października dyrektor departamentu ochrony cywilnej i działań prewencyjnych Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) Wiktor Witowiecki.

Ukrzaliznyca urządziła 33 mobilne schrony na obiektach kolejowych w Kijowie i obwodzie kijowskim. Są one przeznaczone do ochrony ludzi w przypadku zagrożeń powietrznych.

W Kijowie wybuchł skandal w związku z remontem chodników zamiast budowy szkolnych schronów.

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