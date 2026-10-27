Syn ukraińskiej prezenterki telewizyjnej Solomii Witwickiej, Ustym, skończył miesiąc. Z tej okazji 46-letnia prezenterka opublikowała nowe, wzruszające zdjęcia malucha i opowiedziała o swoich wrażeniach z pierwszego miesiąca macierzyństwa.

Przypomnijmy, że Solomija Witwicka po raz pierwszy została mamą 26 września 2026 roku.

„Ustym ma miesiąc. Dzisiaj odbyły się uroczyste sesje zdjęciowe i spacery” – napisała prezenterka na Instagramie.

Przypomnijmy, jak pisała agencja UNIAN, Solomija Witwicka po raz pierwszy została mamą 26 września 2026 roku.

„Przez pierwszy miesiąc poznawaliśmy się nawzajem, przedstawialiśmy syna naszym przyjaciołom, dużo jedliśmy (ktoś mleko, a kto co udało się złapać między karmieniami) i stopniowo przyzwyczajaliśmy się do tego, że jest nas już troje. Poznawaliśmy się nawzajem, uczyliśmy się rozumieć bez słów i odkrywaliśmy, ile miłości może pomieścić tak mała osoba” – napisała prezenterka.

Vitvicka wyznała, że wydaje jej się, jakby Ustym zawsze był częścią ich życia.

„Dorastaj szczęśliwy, nasz chłopcze. A my uczymy się być twoimi rodzicami” – wzruszająco zwróciła się prezenterka do syna.

Prezenterka poinformowała o tym na Instagramie.

46-letnia Solomija Witwicka wydała nowe oświadczenie dotyczące macierzyństwa.

Przypomnijmy, że Solomija Witwicka otrzymała akt urodzenia syna po pewnym opóźnieniu.

Wcześniej Solomija Witwicka opowiedziała o pierwszej nocy w domu z nowo narodzonym synem.

Wcześniej Solomija Witwicka ujawniła imię nowo narodzonego syna i pokazała jego zdjęcie.

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