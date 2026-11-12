51-letnia Natalia Mogilewska opowiedziała o siedmiodniowym strajku głodowym i wyczerpaniu

Ukraińska piosenkarka Natalia Mogilewska opowiedziała o siedmiodniowym poście i ogromnym zmęczeniu. Artystka przyznała, że po długich i wyczerpujących zdjęciach prawie nie miała już sił. Fani wsparli piosenkarkę i życzyli jej jak najszybszego powrotu do zdrowia.

„Już siódmy dzień jestem na głodówce… To była asceza dla bliskiej mi osoby, powiedzmy tak. Nie mam ani odrobiny siły, by dotrzeć do domu” – napisała piosenkarka na Instagramie i pokazała, jak wygodne łóżko w samochodzie przygotował dla niej jej zespół.

W komentarzach użytkownicy życzyli jej jak najszybszego powrotu do zdrowia i sił:

„Dbaj o siebie! Niech twoje siły jak najszybciej powrócą”, „Natalia, to już nie jest turystyczny styl życia pod namiotem, to bajka! Niestety, wszyscy przyzwyczajamy się do takiego życia”, „Dziękuję za pracę! Odpoczywaj, jesteś piękna”, „Twoja radość życia inspiruje, dziękuję”, „Dobra, szczera osoba zasługuje na miłość i szczęście. Bardzo się cieszę z twojego powodu”.

Przypomnijmy, że Natalia Mogilewska pochwaliła się nowym samochodem klasy premium.



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