Strategiczna podstacja 330 kV „Progresivka” w obwodzie mykołaowskim pozostała bez fizycznej ochrony autotransformatora, mimo że na odpowiednie prace przeznaczono środki kredytowe z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Wykonawca otrzymał zaliczkę w wysokości prawie 68 mln hrywien, jednak nie wykonał prac, a następnie ogłoszono jego upadłość.

W listopadzie 2024 roku „Ukrenergo” zawarło umowę bezpośrednią na kwotę 89,3 mln hrywien wraz z podatkiem VAT z niewielką firmą z Krywego Rogu – spółką „Kryworożskie Promenerg” LLC. Umowa została podpisana w ramach eksperymentalnych projektów wojskowych na mocy uchwały Rady Ministrów nr 1482, bez przeprowadzania otwartego przetargu. Prace były finansowane z kredytu EBRD.

27 grudnia wykonawca otrzymał zaliczkę w wysokości 80% wartości umowy — 67,96 mln hrywien. Jak wynika z dochodzenia, w ciągu kolejnych trzech dni, do 30 grudnia, prawie wszystkie te środki zostały przelane w 14 transzach na konta innych spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W szczególności 30 mln hrywien przekazano charkowskiej spółce „Bud Stroy Postach” rzekomo jako zaliczkę za podwykonawstwo, a kolejne około 13,6 mln hrywien zwrócono spółce akcyjnej „Bank Alliance” jako zabezpieczenie gwarancji bankowej.

Termin zakończenia prac wyznaczono na 2 lipca 2025 roku. Jednak do tego czasu na podstacji zdążono przeprowadzić jedynie prace rozpoznawcze i ogrodzić teren budowy. Ochrony autotransformatora tak i nie zainstalowano. „Ukrenergo” odnotowało opóźnienie w stosunku do harmonogramu i nie przyjęło wyjaśnień wykonawcy dotyczących okoliczności siły wyższej.

Aby odzyskać zaliczkę, przedsiębiorstwo państwowe skorzystało z gwarancji nieodwołalnej udzielonej przez SA „Bank Alliance”. 27 sierpnia 2025 r. bank przelał „Ukrenergo” całą kwotę – 67 961 386,91 UAH. Poręczycielami gwarancji były charkowska spółka „Budserwis-Dniepr” oraz jej dyrektor Denys Kravchenko. W marcu 2026 roku firma wykonawcza została uznana za upadłą, po czym bank wszczął procedurę windykacji środków.

W lutym policja wszczęła postępowanie karne. Podejrzenie postawiono dyrektorowi spółki „Kryworskie Promenergo” Eduardowi Kesilowi — bratu jednego ze współzałożycieli firmy, Aleksandra Kesila. Według wersji śledczych wykonawca od początku nie planował wykonania prac i wyprowadzał otrzymane środki za pośrednictwem innych firm.

Wcześniej firma praktycznie nie brała udziału w zamówieniach publicznych. W latach 2017–2021 jej beneficjentem był Rusłan Tkačenko — radny Rady Miejskiej w Krywym Rogu z ramienia partii „Sługa Narodu”. Po jego odejściu współwłaścicielami przedsiębiorstwa pozostali przedstawiciele kryworożskiej rodziny biznesowej Kesil.

Podstacja „Progresówka” stanowi ważny węzeł energetyczny południa Ukrainy. Jest ona powiązana z działaniem elektrowni słonecznej o tej samej nazwie, o mocy 148 MW, i odgrywa istotną rolę w bilansowaniu systemu energetycznego. Ze względu na położenie geograficzne obiekty energetyczne w obwodzie mykołajowskim są regularnie narażone na rosyjskie ataki, dlatego ochronę autotransformatorów uznano za priorytetowe zadanie, które sfinansowano ze środków kredytu EBRD.

Informację tę przekazuje kanał Telegram Absolution Leaks.

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