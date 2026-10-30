Biznesmen Timur Mindicz, oskarżony w sprawie „Midas” dotyczącej korupcji w sektorze energetycznym, rzekomo nie może powrócić na Ukrainę z powodu publicznych oświadczeń posła Jarosława Żelezniaka.

O tym poinformował adwokat Mindicha, Władysław Tepluk, podczas rozprawy sądowej w sprawie pozwu biznesmena przeciwko posłowi, jak podaje ZMINA.

Według obrońcy, w swoich publikacjach na YouTube i Telegramie Żelezniak używał sformułowań „banda”, „splądrował” i „rozkradł”, przedstawiając udział Mindicha w przestępstwach jako fakt już udowodniony. Zdaniem adwokata narusza to zasadę domniemania niewinności i szkodzi reputacji jego klienta.

„Właśnie dlatego, że wypowiedzi posła wyrządziły Mindiczowi szkodę reputacyjną oraz naruszyły jego honor i godność, nie może on powrócić na Ukrainę” – oświadczył Tepliuk.

Adwokat określił również publikacje Żelezniaka jako część „zakrojonej na szeroką skalę kampanii informacyjnej mającej na celu zniesławienie i poniżenie”.

Kolejna rozprawa sądowa została wyznaczona na 23 listopada. Podczas niej głos zabierze strona obrony Żelezniaka.

Źródło: ZMINA

Wniosek o nałożenie sankcji na biznesmenów Timura Mindicha i Borisa Zuckermana został przyjęty na posiedzeniu rządu i przekazany do rozpatrzenia Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Wobec Timura Mindicha i Aleksandra Zuckermana nałożono standardowy pakiet sankcji na okres trzech lat, a pozbawienie odznaczeń państwowych – na czas nieokreślony.

Przed sądem stanie ośmiu członków zorganizowanej grupy, na czele której stał Leonid, kuzyn współwłaściciela spółki „Kwartał 95” Timura Mindicha. Zarzuca się im rozległe malwersacje środków spółki akcyjnej „Charkowoblenenergo” podczas zakupów transformatorów i liczników po zawyżonych cenach.

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