Adwokat Szewczuk poinformował o próbach wywierania nacisku na sędziów ze strony Romana Maselka i oskarżył go o ingerencję w przebieg postępowania sądowego

Adwokat Oleksij Szewczuk opublikował oświadczenie wideo, w którym stwierdził, że były członek Najwyższej Rady Wymiaru Sprawiedliwości Roman Maselko złożył przeciwko niemu kilka pozwów do Sądu Rejonowego w Obuchowie w obwodzie kijowskim. Adwokat twierdzi, że w ten sposób Maselko próbuje doprowadzić do odwołania jego publicznych oświadczeń dotyczących możliwej ingerencji w rozpatrywanie sprawy sądowej we Lwowie.

W filmie opublikowanym na Facebooku Szewczuk nazwał działania Maselki próbą wywierania wpływu na sędziów, w szczególności poprzez przydzielanie spraw oraz wniosek o przegląd jego profilu na Facebooku. Jednocześnie twierdzenia te stanowią stanowisko adwokata i wymagają niezależnego potwierdzenia.

Według Szewczuka jedna z sędzin Sądu Rejonowego w Obuchowie uwzględniła wniosek o przejrzenie jego profilu w serwisie społecznościowym. Pozostali sędziowie, jak twierdzi adwokat, nie poparli tych wniosków procesowych.

„Roma zasypywał sąd w Obuchowie wiadomościami, ponieważ chce on zaprzeczyć informacji, o której wiem, że dzwonił do sądu we Frankiwsku we Lwowie, do sędziego Dzenzdzory, i prosił, by nie rozpatrywać mojego pozwu przeciwko „Naszym pieniądzom”” – oświadczył Szewczuk.

Adwokat twierdzi również, że Maselko próbował doprowadzić do tego, by jego pozew nie został rozpatrzony we Lwowie. Jednocześnie Szewczuk nie przedstawił w swoim nagraniu wideo żadnych dokumentów ani innych dowodów, które potwierdzałyby fakt takich rozmów telefonicznych.

Co na to Roman Maselko

Roman Maselko poinformował wcześniej w swoim publicznym oświadczeniu, że złożył pozew przeciwko Oleksijowi Szewczukowi w związku z zarzutami dotyczącymi rzekomej ingerencji w działalność sędziów. Podkreśla, że nie dzwonił do sędziów w związku z tą sprawą i nie próbował wpływać na jej rozpatrywanie.

Według Maselki przed publikacją Shevchuka nie wiedział o istnieniu tej sprawy sądowej, jej numerze ani o sędziach, którzy ją rozpatrywali. Nazwał zarzuty zmyślonymi i oświadczył, że zamierza doprowadzić do ich obalenia na drodze sądowej.

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Źródło: Oleksij Szewczuk

Przypomnijmy, że adwokat Szewczuk ujawnił schemat wzbogacania się na transakcjach w Najwyższym Sądzie Antykorupcyjnym (VAKS) i wezwał sędziów do przeciwstawienia się systemowi.

Wcześniej Oleksij Szewczuk został wpisany na listę adwokatów Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Przypomnijmy, że Oleksij Szewczuk oświadczył, iż zamknięto wszystkie postępowania prowadzone przeciwko niemu w związku ze skargami oraz zniesiono ograniczenia.

Adwokat Szewczuk wycofał oświadczenie o wystąpieniu z komisji SAP i zwraca się do Kowalskiego o uchylenie rozkazu Kravczenki.

Oleksij Szewczuk zwrócił się do ambasad i międzynarodowych mediów w sprawie wstrzymania konkursu na stanowisko zastępcy i przewodniczącego SAP.

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