Agent rosyjskiej FSB, który gromadził dane wywiadowcze w celu przygotowania ataków terrorystycznych w Zaporożu, został skazany na 15 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

SBU zdemaskowała go w maju 2024 roku, kiedy prowadził rozpoznanie w pobliżu obiektu wojskowego.

Skazany pracował jako ochroniarz w lokalnej firmie energetycznej. Na zlecenie rosyjskich służb specjalnych śledził transport Sił Obronnych i przekazywał swojemu przełożonemu informacje o miejscach parkowania pojazdów wojskowych w Zaporożu.

Rosjanie planowali przeprowadzić serię wybuchów w różnych dzielnicach miasta, aby zdestabilizować sytuację społeczno-polityczną w położonym przy linii frontu Zaporożu. W celu zwerbowania mężczyzny FSB wykorzystała jego córkę, która mieszka w Moskwie.

Kontrwywiad SBU z wyprzedzeniem wykrył sieć agentów i zatrzymał sprawcę. Podczas przeszukania znaleziono u niego smartfon, za pomocą którego utrzymywał kontakt z rosyjskimi kuratorami. Sąd uznał mężczyznę za winnego zdrady stanu.

Źródło: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

W obwodzie donieckim zatrzymano agenta RF, który kierował atakami na pozycje Sił Zbrojnych Ukrainy.

SBU zdemaskowała agenta RF, który wysadził samochód urzędnika rady miejskiej Dniepru.

Wcześniej kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w obwodzie kijowskim rosyjskiego agenta, który na zlecenie FSB gromadził dane wywiadowcze w celu korygowania ataków na lokalne obiekty energetyczne. Osobą tą okazał się kierowca firmy logistycznej, który śledził również lokalizacje baz remontowych Sił Obronnych.