Agent FSB został skazany na 15 lat więzienia za przygotowywanie zamachów terrorystycznych w Zaporożu
Mężczyzna urządzili w Zaporożu cztery kryjówki z domowej roboty ładunkami wybuchowymi dla grup agentów FSB.
Materiały wybuchowe dostarczano mu za pomocą dronów z terytorium okupantów.
Zgodnie z poleceniem rosyjskiego kuratora agent miał przetransportować ładunki motocyklem do centrum obwodu, ukryć je w strefie leśno-parkowej i przekazać współrzędne kryjówek.
SBU zdemaskowała go w sierpniu 2025 roku.
Sąd uznał mężczyznę za winnego zdrady państwowej i nielegalnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi. Został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.
Źródło: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy
Przypomnijmy, że rosyjski agent działający w obwodzie kirowogradzkim został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Sprawca, działając na zlecenie Federacji Rosyjskiej, próbował zamontować lokalizator GPS na specjalnym pojeździe eskortującym kolumny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Służba Bezpieczeństwa w Kramatorsku zatrzymała kolejnego zdrajcę. Koordynował on rosyjski atak rakietowy na lokalną szkołę.
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zdemaskowała pracownika „Ukrzaliznyci”, który współpracował z rosyjską FSB. Koordynował on ataki rakietowe na Kijów.