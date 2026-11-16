Mężczyzna urządzili w Zaporożu cztery kryjówki z domowej roboty ładunkami wybuchowymi dla grup agentów FSB.

Materiały wybuchowe dostarczano mu za pomocą dronów z terytorium okupantów.

Zgodnie z poleceniem rosyjskiego kuratora agent miał przetransportować ładunki motocyklem do centrum obwodu, ukryć je w strefie leśno-parkowej i przekazać współrzędne kryjówek.

SBU zdemaskowała go w sierpniu 2025 roku.

Sąd uznał mężczyznę za winnego zdrady państwowej i nielegalnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi. Został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Źródło: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy

Przypomnijmy, że rosyjski agent działający w obwodzie kirowogradzkim został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Sprawca, działając na zlecenie Federacji Rosyjskiej, próbował zamontować lokalizator GPS na specjalnym pojeździe eskortującym kolumny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Służba Bezpieczeństwa w Kramatorsku zatrzymała kolejnego zdrajcę. Koordynował on rosyjski atak rakietowy na lokalną szkołę.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zdemaskowała pracownika „Ukrzaliznyci”, który współpracował z rosyjską FSB. Koordynował on ataki rakietowe na Kijów.

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