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Wiadomości Ukraina

Agent FSB został skazany na 15 lat więzienia za przygotowywanie zamachów terrorystycznych w Zaporożu

UA NEWS 16 listopada 2026 17:19
Agent FSB został skazany na 15 lat więzienia za przygotowywanie zamachów terrorystycznych w Zaporożu

Mężczyzna urządzili w Zaporożu cztery kryjówki z domowej roboty ładunkami wybuchowymi dla grup agentów FSB.

Materiały wybuchowe dostarczano mu za pomocą dronów z terytorium okupantów.

 Zgodnie z poleceniem rosyjskiego kuratora agent miał przetransportować ładunki motocyklem do centrum obwodu, ukryć je w strefie leśno-parkowej i przekazać współrzędne kryjówek. 

SBU zdemaskowała go w sierpniu 2025 roku.

Sąd uznał mężczyznę za winnego zdrady państwowej i nielegalnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi. Został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Źródło: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy

Przypomnijmy, że rosyjski agent działający w obwodzie kirowogradzkim został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Sprawca, działając na zlecenie Federacji Rosyjskiej, próbował zamontować lokalizator GPS na specjalnym pojeździe eskortującym kolumny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Służba Bezpieczeństwa w Kramatorsku zatrzymała kolejnego zdrajcę. Koordynował on rosyjski atak rakietowy na lokalną szkołę.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zdemaskowała pracownika „Ukrzaliznyci”, który współpracował z rosyjską FSB. Koordynował on ataki rakietowe na Kijów.

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