Aktor Nazar Zadniprowski opuścił Kijów z powodu przerw w dostawach prądu i wody

Ukraiński aktor Nazar Zadniprowski, znany z filmów „Szalone wesele”, opowiedział, że z powodu przerw w dostawach prądu i wody postanowił wraz z rodziną wyjechać z Kijowa. Obecnie aktor mieszka we wsi Chodosówka w powiecie obuchowskim w obwodzie kijowskim. Jego sąsiadem został artysta ludowy Ukrainy Pawło Zibrow.

„Mieszkamy teraz pod Kijowem, mamy tu mieszkanie w szeregówce. Przeprowadziliśmy się tutaj, bo na Pechersku jest naprawdę kiepsko z prądem i wodą. Jeśli ktoś wam powie, że w centrum wszystko jest w porządku, nie wierzcie! Zwłaszcza w starych budynkach. Nie wiem, jak jest w nowych budynkach, może tam jest autonomiczne ogrzewanie, generatory. A mój dom jest stary – odziedziczyłem go po babci i dziadku. I to po prostu k**wa! Dlatego się tu przeprowadziliśmy: jest tu kocioł gazowy i falownik” – zaznaczył artysta w serwisie Oboz.ua.

Jak twierdzi, bardzo się cieszy, że w swoim czasie nie sprzedał tego domu, choć mógłby na tym nieźle zarobić.

„Kiedy dom był już wybudowany, proponowano mi jego sprzedaż. Zadzwoniła jakaś kobieta i powiedziała: »Masz tu tak fajnie. Słyszałam, że sprzedajesz«. A ja jej na to: „Kto pani to powiedział?”. Gdybym zgodził się na jej warunki, odzyskałbym wszystkie zainwestowane pieniądze, a nawet zarobiłbym na tym – biorąc pod uwagę to, co wydałem na remont. Zaproponowano naprawdę sporą kwotę. Ale odmówiłem: w końcu budowaliśmy to dla rodziny, włożyliśmy w to całe serce… Ten dom tworzyliśmy dla siebie, z miłością. Dlatego zarówno ja, jak i żona oraz dzieci uwielbiamy tu przyjeżdżać. A teraz to mieszkanie po prostu nas ratuje” – powiedział Zadniprowski.

Aktor dodał, że niedaleko od nich mieszka Pawło Zibrow:

„Ma tu swoją posiadłość. Ale w Chodosówce się nie spotkaliśmy. A kiedy gdzieś się mijamy – na koncertach czy podczas zdjęć – wita się: »O, sąsiedzie, cześć!«.

Przypomnijmy, że Iryna Soponaru opuściła Kijów wraz z mężem z powodu ostrzałów i przerw w dostawach prądu.





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