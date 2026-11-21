Ukraiński aktor Roman Jasinowski, znany z serialu „Złapać Kaidasza”, powiedział, że za pracę w teatrze zarabia 23 tysiące hrywien. Jednocześnie, aby zapewnić sobie komfortowe życie, artysta potrzebuje co najmniej 2 tysiące dolarów miesięcznie, dlatego jest zmuszony dorabiać jako taksówkarz.

Obecnie Jasinowski pracuje w Teatrze im. Franka, gdzie gra 18 ról. Najczęściej jednak występuje w scenach masowych.

Aktor zmuszony jest dorabiać jako taksówkarz

Według Romana obecnie zarabia w teatrze 23 tysiące hrywien. Aby zapewnić sobie komfortowe życie, potrzebuje około 2 000 dolarów miesięcznie na pokrycie swoich potrzeb i potrzeb córki.

„Muszę zarabiać około 2 000 dolarów miesięcznie, aby pokryć potrzeby moje i córki, datki oraz odłożyć coś na bok. A w teatrze moja pensja wynosi 23 000. Poza tym jestem wykładowcą. Ale nawet nie będę mówił, ile zarabiam na wykładach na uniwersytecie. Jak mawia Bogdan Dmytrowycz Strutyński, zajmujemy się działalnością charytatywną” – powiedział Jasinowski.

Z tego powodu aktor postanowił zacząć pracować jako taksówkarz. Roman przyjmuje zlecenia głównie wtedy, gdy jedzie na trening, na plan zdjęciowy lub wraca do domu.

„W moim życiu jest tego znacznie mniej, ale jednak jest. Jest, bo jak mogłoby być inaczej? Jak inaczej przeżyć za te pieniądze?” – zauważył gwiazdor filmowy.

Jednak Jasinowski nie obawia się, że zostanie bez stałego dochodu, ponieważ jest przekonany, że zawsze będzie w stanie znaleźć pracę.

Roman Jasinowski – krótko o aktorze

Gwiazda urodziła się w Ternopilu. Od 2022 roku pracuje w Narodowym Teatrze Dramatycznym im. Iwana Franki.

Jasinowski znany jest z ról w takich filmach jak „Kiborgi”, „Złapać Kaidasza”, „Puls”, „Dovbusz”, „Służba 112”, „Mirnyj-21” i innych.

Gwiazda poruszyła tę kwestię w wywiadzie dla „RBC-Ukraina”.

Aktor Jasinowski skarżył się na pracowników Nowa Poczta z powodu języka.

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