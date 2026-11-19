Ukraińska piosenkarka Alina Grosu wzięła udział w popularnej rubryce blogera Nicholasa Karmy „Ile kosztuje twój strój”. Na spotkanie z nim artystka wybrała długi, efektowny płaszcz z obszernymi futrzanymi wykończeniami.

Niezwykły wizerunek wywołał dyskusję w mediach społecznościowych: niektórzy użytkownicy porównali go do stylu rosyjskiej piosenkarki Larisy Dolinowej, która popiera agresję wobec Ukrainy. Sama Grosu z humorem zareagowała na takie skojarzenia.

Sama gwiazda nie straciła zimnej krwi i z humorem zareagowała na to nieoczekiwane porównanie.

Do tej stylizacji 31-letnia artystka wybrała długi, przezroczysty, lakierowany płaszcz z luksusowymi brązowymi futrzanymi wykończeniami. Masywny kołnierz, obszerne mankiety i szeroka futrzana lamówka u dołu sprawiały, że ta odzież wierzchnia przypominała ekstrawaganckie futro.

Alina Grosu przewiązała go czarnym paskiem, a pod spód założyła sukienkę. Całość dopełniały wysokie czarne buty na obcasie oraz niewielka ciemna torebka. Jasne włosy piosenkarka upięła w wysoką fryzurę z bujnymi lokami.

W odpowiedzi na pytanie blogera o cenę ubrania piosenkarka przyznała, że najdroższym elementem jej dzisiejszej stylizacji było właśnie to „płaszcz”, za który zapłaciła 340 dolarów. Jednocześnie artystka zaznaczyła, że założyła ją po raz pierwszy właśnie tego dnia i czuła się w niej tak, jakby była „w saunie”.

Alina Grosu wyceniła sukienkę na 30 dolarów, a torebkę marki Steve Madden – na około 2000 hrywien (44 dolary). Według piosenkarki najdroższe rzeczy zazwyczaj dostaje w prezencie od męża, choć czasami kłóci się z nim z powodu wydatków z budżetu rodzinnego.

Jednak uwagę użytkowników przyciągnął wygląd artystki. Pod filmikiem jedna z komentujących napisała: „Pomyślałam, że to Larisa Dolina”. Grosu nie pozostawiła tej uwagi bez odpowiedzi i zażartowała, że przyzwyczaiła się już do innego porównania.

„Ta sama twarz. Mówcie już, jak wcześniej – Michael Jackson. Dopiero co przyzwyczaiłam się do tego porównania, a teraz pojawiło się nowe” – napisała piosenkarka.

Inni użytkownicy zostawili artystce sporo komplementów. Niektórzy przyznali, że pamiętają ją jeszcze jako małą piosenkarkę, która śpiewała przebój „Pszczółka”, a teraz nie mogą uwierzyć, jak szybko dorosła.

„Wygląda na całe 45 lat”.

„Mam 34 lata, a pamiętam, jaka była mała. Jak to możliwe?”

„Wow! Jaka ona jest szczera i piękna”.

„Bardzo piękna i sympatyczna dziewczyna. Alino, dorastaliśmy słuchając twojej twórczości”.

„Super! Po raz pierwszy widzę Alinę z takiej perspektywy”.

Sam filmik pojawił się na stronie Nicholasa Karmy na Instagramie.

Bloger Nicholas Karma opowiedział, ile pieniędzy wydaje co miesiąc.

Czytaj nas na