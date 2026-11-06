AMCU zezwoliło firmie Uber na przejęcie kontroli nad Delivery Hero; na Ukrainie zmieni się właściciel Glovo

Komitet Antymonopolowy Ukrainy (AMKU) zezwolił amerykańskiej spółce Uber Technologies Inc. na przejęcie, za pośrednictwem spółki zależnej Uber International Technologies II Corporation, pośredniej kontroli nad niemieckim serwisem dostawczym Delivery Hero SE, do którego należy ukraińska firma Glovo.

W lipcu 2026 roku ogłoszono, że firma Uber Technologies Inc. osiągnęła porozumienie w sprawie przejęcia niemieckiej spółki Delivery Hero SE. Zgodnie z warunkami umowy Uber przejmie ukraińską spółkę Glovo.

Wówczas amerykańska firma zaproponowała zapłatę 41,5 euro za akcję Delivery Hero. Łączną wartość niemieckiego serwisu oszacowano na około 14,8 mld dolarów. Rady dyrektorów obu spółek jednogłośnie zatwierdziły umowę.

Zgodnie z komunikatem spółek do Ubera przejdzie również działalność Glovo w następujących krajach:

Armenii;

Bośni i Hercegowinie;

Bułgarii;

Wybrzeżu Kości Słoniowej;

Chorwacji;

Gruzji;

Włochach;

Kazachstanie;

Kenia;

Kirgistanu;

Czarnogórze;

Maroko;

Nigerii;

Serbii;

Tunezji;

Ugandy.

Jednocześnie działalność Glovo w Mołdawii, Polsce i Rumunii, a także w Portugalii i Hiszpanii przejdzie w ręce nowojorskiej firmy inwestycyjnej SSW Partners.

Ogółem Uber zachowa działalność Delivery Hero w 50 krajach, której wartość w 2025 roku wyniosła 42 mld dolarów. Działalność w kolejnych 14 krajach o łącznej wartości 11 mld dolarów, w tym w Austrii, Grecji, Hiszpanii, Norwegii, Polsce, Portugalii i Szwecji, zostanie sprzedana firmie SSW Partners za 1,6 mld dolarów. W przyszłości firma inwestycyjna planuje sprzedać te aktywa osobno.

Obecnie Uber posiada już bezpośrednio 24,77% akcji Delivery Hero, a kolejne 11,74% kontroluje za pomocą instrumentów finansowych.

Firma inwestycyjna Prosus NV posiada 17% udziałów w niemieckim serwisie. Zgodziła się już sprzedać Uberowi cały swój pakiet.

Kierownictwo amerykańskiej firmy obiecało utrzymać siedzibę Delivery Hero w Berlinie i nie redukować zatrudnienia co najmniej do 2029 roku. Ponadto Uber zamierza zainwestować w Niemczech 2 mld euro w ciągu najbliższych pięciu lat.

Po sfinalizowaniu transakcji platforma Uber, łącząca usługi transportowe i dostawcze, rozszerzy swoją obecność na 99 rynków. Według wstępnych szacunków łączna wartość brutto zamówień na tych rynkach w 2025 roku wyniosła 236 mld dolarów.

Odpowiednią decyzję podjęto 5 listopada 2026 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego 25 września. Informacja ta została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej AMKU.

Przypomnijmy, że 29 kwietnia rząd zatwierdził projekt ustawy, który ma na celu uregulowanie opodatkowania dochodów z platform cyfrowych.

Firmy taksówkowe i serwisy dostawcze, w szczególności Uklon, Bolt, Uber i Glovo, poparły koncepcję tzw. „podatku od OLX”, zgodnie z którą państwo uzyska dostęp do informacji o dochodach Ukraińców uzyskanych za pośrednictwem platform cyfrowych. Ma to znaczenie dla wzmocnienia kontroli nad wpływami podatkowymi oraz legalizacji dochodów.

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