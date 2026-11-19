AMKU prowadzi dochodzenie w sprawie ewentualnego zmowy przy zamówieniach publicznych dla Sił Zbrojnych Ukrainy i Gwardii Narodowej
Zachodni międzyobwodowy oddział terytorialny Komisji Antymonopolowej wszczął postępowanie w sprawie ewentualnego zmowy między spółką a osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w trakcie udziału w przetargach na dostawy dla jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy i Gwardii Narodowej.
Chodzi o przetargi na dostawę konstrukcji i ich części. Podczas kontroli eksperci AMKU wykryli oznaki możliwego uzgodnionego postępowania dwóch uczestników.
Jednocześnie komisja nie ujawnia na razie nazw uczestników, wartości zamówień ani konkretnych okoliczności, które wzbudziły podejrzenia.
Rozpatrywanie sprawy trwa. Na razie nie stwierdzono naruszenia przepisów dotyczących ochrony konkurencji gospodarczej.
Antymonopolowy Komitet Ukrainy poinformował o możliwym naruszeniu zasad konkurencji na rynku paliwowym. Organ regulacyjny stwierdził, że szereg operatorów stacji benzynowych oraz wydawców kart paliwowych mogło uzgadniać warunki, które miały wpływ na udział przedsiębiorstw w przetargach. AMKU wszczął postępowanie przeciwko 19 uczestnikom rynku i zalecił im usunięcie spornych ograniczeń z umów partnerskich.
Wyższy Sąd Antykorupcyjny (VAKS) przedłużył przesłuchanie przewodniczącego Komitetu Antymonopolowego Ukrainy Pawła Kyrylenka.
Komisja Antymonopolowa Ukrainy nałożyła na spółkę „Aodema” grzywnę w wysokości 1,1 mln hrywien za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat serwetek papierowych. Na opakowaniach produktów trójwarstwowych liczba serwetek była faktycznie podawana z uwzględnieniem każdej warstwy. Ponadto deklarowane przez producenta działanie antybakteryjne serwetek nie odpowiadało rzeczywistości.