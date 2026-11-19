Zachodni międzyobwodowy oddział terytorialny Komisji Antymonopolowej wszczął postępowanie w sprawie ewentualnego zmowy między spółką a osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w trakcie udziału w przetargach na dostawy dla jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy i Gwardii Narodowej.

Chodzi o przetargi na dostawę konstrukcji i ich części. Podczas kontroli eksperci AMKU wykryli oznaki możliwego uzgodnionego postępowania dwóch uczestników.

Jednocześnie komisja nie ujawnia na razie nazw uczestników, wartości zamówień ani konkretnych okoliczności, które wzbudziły podejrzenia.

Rozpatrywanie sprawy trwa. Na razie nie stwierdzono naruszenia przepisów dotyczących ochrony konkurencji gospodarczej.

Źródło: Zachodni Międzyobwodowy Oddział Terytorialny AMKU.