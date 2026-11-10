Anastazja Prychodko przyznała, że przerwała czwartą ciążę ze względów medycznych

Piosenkarka Anastasia Prykhodko przyznała, że kilka lat temu przerwała ciążę z czwartym dzieckiem ze względów medycznych. Artystka wyjaśniła, że była to decyzja podyktowana okolicznościami.

39-letnia piosenkarka odniosła się również na Instagramie do niedawno zarejestrowanej petycji dotyczącej zakazu aborcji na Ukrainie, nazywając ją absurdalną. Podczas dyskusji na temat tej inicjatywy Prychodko podzieliła się własnymi doświadczeniami.

„Niestety, miałam taką historię. Byłam w ciąży z czwartym dzieckiem i ze względu na wszystkie wskazania medyczne nie mogłam rodzić” – opowiedziała Prychodko.

„Musiałam dokonać wyboru: moje życie czy życie dziecka! Wybrałam swoje życie, bo miałam już trójkę dzieci, a najmłodszemu był wtedy zaledwie rok i trzy miesiące!” – dodała.

Anastazja podkreśliła, że jest przekonana: kobieta ma prawo sama decydować, co ma robić, od kogo rodzić, czy w ogóle rodzić.

Piosenkarka poinformowała o tym na swoim Instagramie.

Anastazja Prychodko znalazła się w centrum nowego skandalu z powodu wypowiedzi na temat hymnu Ukrainy.

Koncert Anastazji Prychodko w Czerniowcach został odwołany po jej wpisach w mediach społecznościowych.

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