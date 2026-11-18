Ukraińskie instytucje bankowe otrzymały od organów antykorupcyjnych wniosek o ustalenie rachunków bankowych oraz operacji przeprowadzonych na rzecz lub z upoważnienia Nazara Romanowicza Onyszczuka, prawdopodobnie inżyniera Państwowego Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Gospodarczego „Lasy Ukrainy”.



O rozpoczęciu kontroli poinformowały źródła serwisu UA.News.

W odpowiednim wniosku prosi się o przekazanie informacji dotyczących istnienia rachunków, numerach tych rachunków, stanach środków na rachunkach, operacjach przeprowadzonych za ich pośrednictwem, przeznaczeniu płatności, danych identyfikacyjnych kontrahenta, numerze rachunku kontrahenta oraz kodzie banku, z którego korzystają Onyszuk i członkowie jego rodziny.

Działacze antykorupcyjni są również zainteresowani stanem papierów wartościowych i innych aktywów na rachunkach inżyniera przedsiębiorstwa państwowego, dane dotyczące przelewów środków z konta na konto, przeznaczenie płatności, numery kont kontrahenta oraz kod kontrahenta będącego profesjonalnym uczestnikiem rynku kapitałowego i zorganizowanych rynków towarowych.

Deklaracja Onyszczuka

W oświadczeniu majątkowym Onyszczuka za rok 2025 podano, że posiada on działkę o powierzchni 1000 metrów kwadratowych oraz udział w mieszkaniu o nieznanej powierzchni.

Posiada również samochód marki BMW z 2011 roku.

Przy wynagrodzeniu w wysokości 224,5 tys. UAH rocznie (18,7 tys. UAH miesięcznie) Onyszczuk zdołał zgromadzić oszczędności w gotówce w wysokości 213 tys. dolarów oraz 5,1 mln UAH.

Przypomnijmy, że w październiku w rejonie Tyaczowa przedsiębiorstwo państwowe „Lasy Ukrainy” zwróciło do budżetu gminy Ugliańska ponad 1,2 mln hrywien strat wyrządzonych środowisku naturalnemu w wyniku nielegalnego wyrębu drzew.

W obwodzie sumskim odbędzie się proces kierownika jednego z nadleśnictw regionu, oskarżonego o sprzedaż drewna po zaniżonych cenach. Według danych śledztwa, w wyniku tych działań gmina straciła ponad 9,1 mln hrywien.

Na Wołyniu ujawniono sprawę leśniczego z nadleśnictwa Kiewerców, którego podejrzewa się o zorganizowanie nielegalnego wyrębu 162 drzew. Według danych śledztwa straty poniesione przez państwo przekraczają 6,5 mln hrywien.

Czytaj nas na