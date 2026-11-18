Sędzia Sądu Apelacyjnego we Lwowie Mykhailo Romaniuk oddalił apelację adwokata Ostapa Stachowa, Mykhaila Magarskiego, od wyroku sądu pierwszej instancji.

Wcześniej w sądzie w Sychowie obrońca domagał się natychmiastowego zwolnienia Stachowa z miejsca, w którym – zdaniem adwokata – był on bezprawnie przetrzymywany przez funkcjonariuszy policji oraz przedstawicieli TCC i SP. Sąd odrzucił jednak ten wniosek, ponieważ rozpatrzenie tej kwestii nie leży w jego kompetencji.

Sam Ostap Stachow nie stawił się na posiedzeniu apelacyjnym. Na dzień 18 listopada jego miejsce pobytu pozostaje nieznane.

2 listopada, po mobilizacji Ostapa Stachowa, jego pełnomocnik złożył do sądu wniosek. Wskazał w nim, że 31 października Stachow został „bezpodstawnie pozbawiony wolności przez osoby w mundurach bez oznaczeń służbowych”. Jednocześnie podczas zatrzymania nie przedstawili się, nie poinformowali o prawach, użyli siły i odmówili udzielenia pomocy medycznej. Przedstawiciel wnioskodawcy zwrócił się o uwzględnienie wniosku i wydanie postanowienia o natychmiastowym zwolnieniu Ostapa Stachowa, który „jest bezprawnie przetrzymywany przez policję oraz funkcjonariuszy TCC i SP”. Sędzia śledczy odmówił jednak wszczęcia postępowania na podstawie wniosku.

„Zatrzymanie obywatela przez pracowników TCC i SP oraz przetrzymywanie go bez odpowiedniego orzeczenia sądowego nie może być zaskarżone przed sędzią śledczym, ponieważ takie stosunki prawne są uregulowane obowiązującymi przepisami dotyczącymi mobilizacji i przygotowań mobilizacyjnych, a kontrola legalności działań w takim przypadku nie wchodzi w zakres uprawnień sędziego śledczego i nie podlega rozpatrzeniu w trybie art. 303 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy. Jednocześnie upoważnione osoby z TCK i SP nie są pracownikami organu dochodzenia przedprocesowego, śledztwa ani prokuratury, których działalność może podlegać kontroli zgodnie z wymogami art. 206 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy” – czytamy w postanowieniu.

Adwokat Ostapa Stachowa złożył apelację od postanowienia sędziego śledczego Sądu Rejonowego Sychów w Lwowie.

„Adwokat Magarski wnosi o uchylenie postanowienia sędziego śledczego i wydanie nowego postanowienia — o natychmiastowym zwolnieniu Stachowa, który jest bezprawnie przetrzymywany przez policję oraz funkcjonariuszy Sychowskiego TCC i SP. W uzasadnieniu skargi apelacyjnej wskazano, że jest to niezgodne z prawem, bezpodstawne, nieuzasadnione oraz stanowi istotne naruszenie prawa procesowego i praw Stachowa” – poinformował sędzia Mykhailo Romaniuk.

Sam adwokat Stachowa argumentował, że sędzia śledczy, zamiast sprawdzić legalność i podstawy przetrzymywania Stachowa w placówce, „błędnie analizuje przepisy Kodeksu postępowania karnego Ukrainy”.

„Sędzia śledczy nie spełniła wymogów art. 206 ust. 2. Nie ma tam ani słowa o postępowaniu karnym czy dochodzeniu przedprocesowym. Oznacza to, że ta część wyraźnie odnosi się również do przypadków zatrzymania bez wpisania danych do Jednolitego Rejestru Spraw Karnych (ERDR). Wszyscy dobrze wiemy, że TCK i SP to organy władzy państwowej, organy zarządu wojskowego, które należą do organów państwowych. Mogę też powiedzieć, że żadne okoliczności, jakiekolwiek by one nie były – czy to stan wojny, czy zagrożenie wojną, wewnętrzna niestabilność polityczna, czy inny stan wyjątkowy – nie mogą służyć jako usprawiedliwienie dla bezprawnego pozbawienia wolności osoby. Tak stanowi Konwencja ONZ przeciwko stosowaniu przymusu. Dlatego uważam, że skarga apelacyjna powinna zostać uwzględniona” — wyjaśnił Mykhailo Magarskyi.

Skład sędziowski, kierując się Kodeksem postępowania karnego, postanowił oddalić apelację adwokata Magarskiego. Postanowienie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i nie podlega zaskarżeniu w trybie kasacyjnym.

Natomiast według stanu na 18 listopada, od 5 listopada przebywa w areszcie śledczym.

Poinformowała o tym dziennikarka Suspilne z miejsca zdarzenia.

Lwowski pseudoaktywista Stachow trafił do aresztu śledczego z ośrodka szkoleniowego Marynarki Wojennej.

Za przeciwnika szczepień Ostapa Stachowa wpłacono kaucję, a 1 grudnia został zwolniony z aresztu śledczego.

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