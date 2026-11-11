Odwołanie od wyroku dożywotniego więzienia za zabójstwo Iryny Faryon będzie rozpatrywane poza Lwowem

Odwołanie od wyroku wydanego wobec W’jasława Zinchenki w sprawie zabójstwa lingwistki Iryny Farion zostanie przekazana do sądu w innym obwodzie, ponieważ większość sędziów Lwowskiego Sądu Apelacyjnego brała już udział w postępowaniu na etapie dochodzenia przedprocesowego.

„Prawie wszyscy sędziowie Sądu Apelacyjnego we Lwowie brali już udział w rozpatrywaniu sprawy na etapie postępowania przygotowawczego, dlatego nie mogą rozpatrywać apelacji” – poinformowała córka zmarłej, Sofia Osoba. Obecnie oczekuje się na oficjalne określenie jurysdykcji innego sądu apelacyjnego, który będzie kontynuował rozpatrywanie sprawy.

Źródło: nadawca publiczny z odniesieniem do wpisu Sofii Osoby na Facebooku.

Wjačesław Zinchenko, którego 1 października uznano za winnego zabójstwa lingwistki Iryny Farion i skazano na dożywocie, złożył apelację. Trafiła ona do sądu 3 listopada.

Organy ścigania nie ustaliły jak dotąd potencjalnych zleceniodawców zabójstwa lingwistki i działaczki społecznej Iryny Faryon. Śledztwo nie wykazało również osób, które mogłyby współpracować ze skazanym Wiaczesławem Zinczemkiem lub być jego zwolennikami.

Córka lingwistki Iryny Farion, Sofia Osoba, określiła wyrok wydany wobec Wiaczesława Zinchenka, skazanego na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo jej matki, jako historyczny. Sofia Osoba opowiedziała również, na co zamierza przeznaczyć 5 mln hrywien, które ma wypłacić skazany.

Obrona Wiaczesława Zinchenka, skazanego na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo lingwistki Iryny Farion, wnosi apelację od wyroku Sądu Rejonowego im. Szewczenki we Lwowie. Adwokatka Tetiana Musichina oświadczyła 1 października, że sprawa została całkowicie sfałszowana, i podkreśla niewinność swojego podopiecznego.

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