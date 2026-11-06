Przewodniczący frakcji partii „Sługa Narodu” w Radzie Najwyższej Dawid Arakhamia oświadczył, że osobne spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa ze specjalnym przedstawicielem Federacji Rosyjskiej Kiryłem Dmitriewem nie było zaplanowane z wyprzedzeniem i wykraczało poza ramy humanitarnej operacji ewakuacji ludności z okupowanego miasta Oleszki w obwodzie chersońskim.

Według posła, o tym wydarzeniu dowiedział się z wiadomości dopiero po zakończeniu rozmów strony ukraińskiej z pierwszą damą USA Melanią Trump. Na pytanie, dlaczego Trump spotkał się z Dmitriejewem i zignorował delegację ukraińską, Arakhamia zasugerował, że rozmowy te mogły dotyczyć przyszłego trójstronnego spotkania w Abu Zabi, zaplanowanego na 10–11 listopada, lub jakiegoś innego tematu.

Parlamentarzysta odrzucił zarzuty dotyczące politycznego lub przedwyborczego podłoża operacji w Oleszkinach, podkreślając jej wyłącznie humanitarny i apolityczny charakter. Tymczasem gazeta „The New York Times” poinformowała, że administracja Trumpa rozważa możliwość zniesienia sankcji wobec Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, na czele którego stoi Dmitriev.

Źródło: Arakhamia w programie Nozyny.live.

5 listopada w Białym Domu odbyło się spotkanie przedstawicieli Ukrainy i Rosji, zorganizowane przez pierwszą damę USA Melanię Trump. Wydarzenie miało miejsce po lokalnym zawieszeniu ognia i operacji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim.

W Białym Domu przedstawiciel Władimira Putina, Kirill Dmitriew, podarował pierwszej damie USA Melanii Trump obraz namalowany przez 11-letnią dziewczynkę, wywiezioną z okupowanych Oleszków do rosyjskiego Tuapse. Miało to miejsce podczas spotkania poświęconego operacji humanitarnej ewakuacji mieszkańców miasta. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Ukrainy – rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec oraz przewodniczący frakcji „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia.

Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump napisała listy do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz przywódcy Kremla Władimira Putina. Przekazała je delegacjom ukraińskiej i rosyjskiej podczas spotkania w Białym Domu 5 listopada. Strony omawiały operację humanitarną w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim, której poprzedziło lokalne zawieszenie ognia.

Czytaj nas na