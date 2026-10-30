ARMA przygotowuje do przekazania pod zarząd hotel w Kropywnickim, powiązany z obywatelem Federacji Rosyjskiej
Krajowa Agencja ds. Odnajdywania i Zarządzania Aktywami (ARMA) przygotowuje do przekazania pod zarząd kompleks hotelowy w Kropywnickim, którego ostatecznym beneficjentem jest obywatel Rosji. W skład aktywów wchodzi 79% udziałów w spółce „Hotel „London”-Kirowograd” oraz nieruchomości o łącznej powierzchni 2426,4 m².
Obiekt znajduje się w centralnej części Kropywnickiego pod adresem: ul. Wiaczesława Czornowola 1d.
W skład nieruchomości kompleksu wchodzą:
- budynek niemieszkalny;
- dwa garaże;
- pomieszczenie gospodarcze;
- wiata;
- ogrodzenie;
- nawierzchnia;
- brama i furtka.
Oprócz nieruchomości do aktywów należy 79% kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Hotel „London”-Kirowograd”.
Według informacji ARMA, założycielem i ostatecznym beneficjentem rzeczywistym spółki jest obywatel Federacji Rosyjskiej Jurij Wasin.
W celu ustalenia wartości aktywów 21 lutego 2024 r. ARMA zawarła umowę z spółką „Konsultingowa firma „Ostrow””. Firma miała przeprowadzić wycenę majątku, który jest przygotowywany do przekazania pod zarząd.
W ten sposób ARMA rozpoczęła przygotowania do przekazania kompleksu hotelowego w Kropywnickim zarządcy. Chodzi o nieruchomość o powierzchni ponad 2,4 tys. m² oraz pakiet kontrolny udziałów w spółce powiązanej z obywatelem Federacji Rosyjskiej.
Poinformowała o tym służba prasowa ARMA.
Ponadto Agencja ds. Wykrywania i Zarządzania Aktywami (ARMA) przygotowuje do przekazania pod zarząd 11 obiektów należących do dwóch dawnych zakładów spirytusowych. Nieruchomości te znajdują się w obwodach winnickim i tarnopolskim.
Premier Ukrainy Serhij Korecki ogłosił rozpoczęcie otwartego i przejrzystego konkursu na stanowisko szefa Narodowej Agencji ds. Wykrywania, Odnajdywania i Zarządzania Aktywami Uzyskanymi w Wyniku Korupcji i Innych Przestępstw (ARMA). Do udziału w konkursie zaproszono specjalistów posiadających odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu oraz nienaganną reputację.