Krajowa Agencja ds. Odnajdywania i Zarządzania Aktywami (ARMA) przygotowuje do przekazania pod zarząd kompleks hotelowy w Kropywnickim, którego ostatecznym beneficjentem jest obywatel Rosji. W skład aktywów wchodzi 79% udziałów w spółce „Hotel „London”-Kirowograd” oraz nieruchomości o łącznej powierzchni 2426,4 m².

Obiekt znajduje się w centralnej części Kropywnickiego pod adresem: ul. Wiaczesława Czornowola 1d.

W skład nieruchomości kompleksu wchodzą:

budynek niemieszkalny;

dwa garaże;

pomieszczenie gospodarcze;

wiata;

ogrodzenie;

nawierzchnia;

brama i furtka.

Oprócz nieruchomości do aktywów należy 79% kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Hotel „London”-Kirowograd”.

Według informacji ARMA, założycielem i ostatecznym beneficjentem rzeczywistym spółki jest obywatel Federacji Rosyjskiej Jurij Wasin.

W celu ustalenia wartości aktywów 21 lutego 2024 r. ARMA zawarła umowę z spółką „Konsultingowa firma „Ostrow””. Firma miała przeprowadzić wycenę majątku, który jest przygotowywany do przekazania pod zarząd.

W ten sposób ARMA rozpoczęła przygotowania do przekazania kompleksu hotelowego w Kropywnickim zarządcy. Chodzi o nieruchomość o powierzchni ponad 2,4 tys. m² oraz pakiet kontrolny udziałów w spółce powiązanej z obywatelem Federacji Rosyjskiej.

Poinformowała o tym służba prasowa ARMA.

Ponadto Agencja ds. Wykrywania i Zarządzania Aktywami (ARMA) przygotowuje do przekazania pod zarząd 11 obiektów należących do dwóch dawnych zakładów spirytusowych. Nieruchomości te znajdują się w obwodach winnickim i tarnopolskim.

Premier Ukrainy Serhij Korecki ogłosił rozpoczęcie otwartego i przejrzystego konkursu na stanowisko szefa Narodowej Agencji ds. Wykrywania, Odnajdywania i Zarządzania Aktywami Uzyskanymi w Wyniku Korupcji i Innych Przestępstw (ARMA). Do udziału w konkursie zaproszono specjalistów posiadających odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu oraz nienaganną reputację.

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