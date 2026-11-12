Arsen Makarchuk zrezygnował ze stanowiska szefa Urzędu Statystycznego, a jego obowiązki przejmie Rudko
Rada Ministrów zwolniła Arsen Makarchuka ze stanowiska przewodniczącego Państwowej Służby Statystycznej na jego własną prośbę. Stał on na czele tej instytucji przez ostatnie 20 miesięcy, a obowiązki szefa tymczasowo przejął Artem Rudko, zastępca przewodniczącego służby ds. rozwoju cyfrowego, transformacji cyfrowych i cyfryzacji (CDTO).
Tymczasowe pełnienie obowiązków przewodniczącego Państwowego Urzędu Statystycznego powierzono zastępcy przewodniczącego urzędu ds. rozwoju cyfrowego, transformacji cyfrowych i cyfryzacji (CDTO) Artemowi Rudkowi.
Jak wyjaśnił Makarchuk, zmiany w podległości służbowej Państwowego Urzędu Statystycznego, które nastąpiły wkrótce po jego mianowaniu na stanowisko przewodniczącego urzędu, znacząco wpłynęły na efektywność pracy, dlatego po otrzymaniu interesującej propozycji w innym ważnym dla kraju obszarze postanowił złożyć rezygnację.
Makarczuk przypomniał, że zgodnie z ustawami o służbie cywilnej i statystyce urzędowej następny szef Urzędu Statystycznego ma zostać wybrany w drodze konkursu.
Źródło: Interfax-Ukraina
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