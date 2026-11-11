Arsen Mirzojan opublikował zdjęcia z samotnej wyprawy po ośnieżonych Karpatach

Ukraiński piosenkarz Arsen Mirzojan samotnie zdobył jeden ze szczytów w Karpatach, łącząc aktywny wypoczynek z pierwszym śniegiem. Artysta podzielił się szczegółami wyprawy i własnymi wrażeniami w mediach społecznościowych.

48-letni wykonawca zaznaczył, że wyruszył w góry pod koniec października, gdzie zastał pierwszy śnieg. W poście na Instagramie Mirzojan podkreślił wyjątkową atmosferę samodzielnych podróży, zaznaczając, że samotność w górach nadaje wypoczynkowi zupełnie inny sens. Podczas wspinaczki piosenkarz aktywnie dzielił się zdjęciami górskich krajobrazów i selfie.

Źródło: Osobisty profil Arsena Mirzojana na Instagramie.

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