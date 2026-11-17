Ukraińskie banki otrzymały wniosek od działaczy antykorupcyjnych z żądaniem ujawnienia tajemnicy bankowej dotyczącej prawdopodobnie pochodzącego z Zakarpacia celnika Jurija Sakaloša, który pełni funkcję kierownika oddziału odprawy celnej nr 1 na posterunku celnym Tisa.

Informację tę serwis UA.News uzyskał z własnych źródeł.

Oprócz Jurija Sakaloša sprawdzani będą również członkowie jego rodziny: matka, żona, jej rodzice oraz, być może, siostra żony wraz z mężem. Urząd antykorupcyjny w piśmie skierowanym do instytucji finansowych zwraca się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących istnienia rachunków, numerów tych rachunków, stanów środków na rachunkach, operacji przeprowadzonych za ich pośrednictwem, przeznaczenia płatności, danych identyfikacyjnych kontrahenta, numeru rachunku kontrahenta oraz kodu banku kontrahenta.

Jurij Sakalosz

Co zawiera oświadczenie Sakalosza

Przy stosunkowo skromnej pensji w wysokości 51 tysięcy hrywien miesięcznie po obowiązkowych potrąceniach szef oddziału we wrześniu 2025 roku nabył samochód Mazda CX-9 (rocznik 2021) za 700 000 hrywien, a w listopadzie – działkę o powierzchni 176 m² w Użhorodzie za niewiarygodnie niską cenę 25 tysięcy hrywien. Najwyraźniej działka była przeznaczona pod budowę. Jurij Sakalosz rozpoczął budowę domu mieszkalnego o powierzchni 134 m² natychmiast, w dniu zakupu działki — 26 listopada.

Żona celnika, Olga Sakalosz, prowadziła działalność gospodarczą. Zgodnie z oświadczeniem o dochodach firma (zarejestrowana pod kodem 96.04 KVED „Działalność związana z zapewnieniem komfortu fizycznego”) przyniosła w ciągu roku do budżetu rodziny 400 000 hrywien. Jednak działalność została zakończona w czerwcu 2026 roku z własnej woli Olgi. Być może po prostu zniknęła potrzeba zarabiania, ponieważ w tym samym roku ojciec, Włodzimierz Szmygel, podarował córce około 110 tysięcy dolarów (3 mln 300 tys. hrywien).

Pan Włodzimierz jest radnym rady wiejskiej w Lavrykivie w powiecie Żółkiewskim, rolnikiem, a w przeszłości właścicielem gospodarstwa rolnego „SHARO”, jednak później jego nazwisko zniknęło z listy beneficjentów końcowych.

Czym dysponuje małżeństwo Sakaloszów

I znowu oficjalne dochody zastępcy naczelnika oddziału Urzędu Celnego w Zakarpaciu wyglądają dość skromnie w porównaniu z nabytych majątkiem i oszczędnościami rodziny Sakaloszów.

Oprócz mieszkania o powierzchni 127,2 m² (o wartości 3,18 mln hrywien) oraz garażu (25,3 m² za 122 tys. hrywien), zarejestrowanych na teścia Włodzimierza Szmygiela, w posiadaniu rodziny znajduje się mieszkanie o powierzchni 51,4 m² w Użhorodzie (wycenione na 1,3 mln hrywien), w którym zameldowana jest żona Olga Sakalosz. W marcu ubiegłego roku małżonkowie nabyli nowe mieszkanie o powierzchni 56,4 m² (o wartości ponad 1,25 mln hrywien), które zarejestrowali na osobę trzecią, prawdopodobnie matkę celnika. Jesienią Jurij Sakalosz nabył działkę pod budowę domu o łącznej powierzchni 134 m² w Użhorodzie.

Jeśli chodzi o pojazdy należące do rodziny, oprócz crossovera, posiada minivana Mercedes-Benz Metris z 2018 roku (o wartości w momencie zakupu w lipcu 2022 roku wynoszącej 174 404 hrywien — kwota ta jest zresztą znacznie niższa od rynkowej). Samochód należy do żony. Oszczędności małżonków przechowują głównie w gotówce. Jurij Sakalosz zadeklarował 30 000 dolarów oraz 15 000 hrywien. Jego żona posiada dodatkowo 80 000 dolarów.

Zakładamy, że dobrobyt finansowy rodziny raczej nie wynika z uczciwej pensji celnika i niewielkich dochodów żony z działalności gospodarczej, ale ostateczny wniosek wyciągną organy antykorupcyjne.

Wcześniej ujawniono, że organy ścigania sprawdzają konta celnika Igora Kaczmara. Według ukraińskich mediów Igor Kaczmar jest najbogatszym spośród celników. Pełniąc funkcję kierownika działu analizy i kontroli wartości celnej w urzędzie celnym we Lwowie, Kačmar zadeklarował w 2022 roku spadek po ojcu w wysokości ponad 67 mln hrywien.

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