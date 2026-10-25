Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy usunęło ze swojej oficjalnej strony internetowej sześć publikacji, w których wspomniano o Alonie Szewcowej. Chodzi o materiały opublikowane w 2025 roku w ramach postępowania karnego, które zostało później umorzone. Usunięcie publikacji potwierdziło BEB w swojej odpowiedzi na pozew Szewcowej.

Alona Szewcowa zwróciła się do sądu z żądaniem zaprzestania wykorzystywania jej nazwiska w sześciu publikacjach Biura oraz usunięcia odpowiednich wzmianek z materiałów tej instytucji. Podczas gdy sprawa jest w toku, okazało się, że wszystkie sześć publikacji zniknęło z oficjalnej strony internetowej Biura. 23 października pełnomocnik Szewcowej osobno sprawdził linki do każdego z tych materiałów. We wszystkich przypadkach strona internetowa BEB zwracała błąd 404 — strony pod odpowiednimi adresami nie otwierały się już.

Fakt usunięcia publikacji został również bezpośrednio potwierdzony przez samo BEB w odpowiedzi na pozew, sporządzonej w systemie „Sąd elektroniczny” 23 października.

Jakie materiały usunęło BEB

W sumie chodzi o sześć publikacji, które Biuro opublikowało od marca do lipca 2025 roku. 25 marca BEB poinformowało o zakończeniu specjalnego śledztwa przedprocesowego oraz o udostępnieniu materiałów obronie Alony Szewcowej. 12 kwietnia agencja opublikowała informację o wpisaniu Szewcowej na listy sankcyjne na mocy decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

30 kwietnia BEB poinformowało o zatrzymaniu w Polsce Iryny Cyganok, którą w publikacji określono jako wspólniczkę Szewcowej w sprawie tzw. „miskodingu”. 19 maja pojawił się artykuł dotyczący postawienia zarzutów byłej pracownicy firmy Ibox, która – według wersji śledztwa – otwierała rachunki bankowe bez wiedzy klientów. 9 czerwca BEB poinformowało o ujawnieniu działalności pracownicy banku, która według danych agencji zakładała rachunki kartowe na podstawie sfałszowanych dokumentów. W artykule wspomniano również o Szewcowej.

Ostatnią z sześciu publikacji BEB opublikowało 2 lipca 2025 roku. Dotyczyła ona skierowania do sądu sprawy o miscoding na kwotę 5 mld hrywien i zawierała wzmiankę o Szewcowej. W ten sposób usunięte materiały obejmowały różne etapy śledztwa — od doniesień o specjalnym dochodzeniu przedprocesowym i sankcjach po zarzuty i skierowanie sprawy do sądu.

Szewcowa zwróciła się do sądu

Postępowanie w sprawie pozwu Alony Szewcowej przeciwko BEB zostało wszczęte przez Sąd Rejonowy im. Szewczenki w Kijowie 6 października 2026 r. Sprawie nadano numer 761/38566/26. Szewcowa wnosi do sądu o uznanie wykorzystania jej nazwiska w sześciu publikacjach BEB za naruszające jej osobiste prawo niemajątkowe do korzystania z nazwiska, a także o zobowiązanie urzędu do zaprzestania takiego wykorzystywania.

Nie chodzi tu wyłącznie o treść samych publikacji. Roszczenia powódki dotyczą również tytułów, podtytułów, metadanych, tagów, podpisów pod ilustracjami oraz adresów internetowych stron, które zawierają imię i nazwisko Szewcowej w transliteracji łacińskiej. Osobno powódka wnosi o zasądzenie od BEB 75 tysięcy hrywien tytułem zadośćuczynienia za krzywdę moralną — po 12 500 hrywien za każdą z sześciu publikacji. Zgłosiła również żądanie zwrotu kosztów sądowych.

BEB potwierdziło usunięcie materiałów

W swojej odpowiedzi Biuro nie zaprzecza samemu faktowi zniknięcia publikacji ze strony internetowej. Jednocześnie agencja wyjaśnia to tym, że materiały dotyczyły przebiegu postępowania przygotowawczego w sprawie karnej nr 72023000500000071. Według stanowiska BEB, po zamknięciu postępowania karnego i uprawomocnieniu się odpowiedniej uchwały podstawa informacyjna dla publikacji wygasła.

Właśnie dlatego, według wersji Biura, strona została zaktualizowana, a materiały, które straciły aktualność, zostały usunięte. W ten sposób potwierdzono obecnie istotny dla Szewcowej fakt: sześć publikacji zawierających jej nazwisko nie znajduje się już na oficjalnej stronie BEB, a sama agencja potwierdza ich usunięcie.

Co wiadomo na ten moment

Na dzień 23 października sześć publikacji BEB zawierających wzmianki o Alonie Szewcowej zostało usuniętych z oficjalnej strony internetowej agencji. To właśnie BEB potwierdziło ten fakt w odpowiedzi sądowej.

Sąd uznał bezczynność Państwowego Biura Śledczego (DBR) za bezprawną w związku z odmową wszczęcia postępowania karnego na wniosek Alony Szewcowej i nakazał wszczęcie dochodzenia.

Wcześniej za nieprawdziwe i oszczercze uznano informacje opublikowane na portalu kp.ua , gdzie byłą współwłaścicielkę „Aibox Banku” Alenę Szewcową oskarżano o tworzenie wielomiliardowych schematów finansowych oraz współpracę z krajem-agresorem.

Sąd Rejonowy im. Szewczenki w Kijowie uznał publikacje portalu kp.ua za nieprawdziwe i zobowiązał redakcję do opublikowania sprostowania.

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