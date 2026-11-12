W ciągu 10 miesięcy 2026 roku detektywi z Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego skonfiskowali z czarnego rynku ponad 101,5 tysiąca sztuk sprzętu elektronicznego.

Około 75,4 tys. sztuk, czyli prawie 74% całkowitej liczby, stanowiły produkty firmy Apple: iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch i AirPods.

Skonfiskowano również sprzęt innych marek, telewizory, monitory, konsole do gier oraz sprzęt AGD. Dla porównania, w całym 2025 roku skonfiskowano 28,9 tys. sztuk sprzętu.

W tym okresie do sądu skierowano siedem postępowań karnych, a do budżetu zwrócono 80,2 mln hrywien strat.

W Biurze Bezpieczeństwa Gospodarczego wyjaśniają, że nielegalni sprzedawcy sprowadzają sprzęt z naruszeniem przepisów celnych, zaniżają jego wartość i uchylają się od płacenia podatków.

Źródło: Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego

Znana sieć sklepów elektronicznych „Yabko” zwróciła do budżetu państwa ponad 60 mln hrywien podatków w ramach postępowania karnego dotyczącego uchylania się od płacenia podatków na szczególnie dużą skalę.

W obwodzie lwowskim detektywi Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego skonfiskowali prawie 350 tysięcy e-papierosów zawierających substancje zabronione.

Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego ujawniło schemat uchylania się od podatków i opłat na szczególnie dużą skalę w związku z produkcją i sprzedażą medycznego alkoholu etylowego.

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