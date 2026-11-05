Bez obrony przeciwlotniczej budowle ochronne nie ochronią kluczowych obiektów infrastruktury – Kliczko

Bez systemów obrony przeciwlotniczej konstrukcje ochronne nie będą w stanie w pełni zabezpieczyć kluczowych obiektów infrastruktury przed rosyjskimi atakami. Według Witalija Kliczki, aby zapewnić niezawodną ochronę obiektów o krytycznym znaczeniu, konieczne jest połączenie fizycznych konstrukcji ochronnych ze środkami obrony przeciwlotniczej.

„Powiem to, co podkreślają wszyscy eksperci i specjaliści. Przy takiej intensywności niszczycielskich ataków wroga, bez ochrony kluczowych obiektów za pomocą systemów obrony przeciwlotniczej, ich odbudowa, stabilne funkcjonowanie, a nawet samo istnienie tych obiektów stają pod wielkim znakiem zapytania! Gdy bowiem nadlatuje jednocześnie kilka rakiet lub rój dronów, żadne konstrukcje ochronne nie są w stanie sobie z tym poradzić” – zaznaczył Kliczko.

Podkreślił, że Kijów funkcjonuje w niezwykle trudnych warunkach. Władze miejskie robią wszystko, aby zapewnić funkcjonowanie stolicy. „Analizujemy różne scenariusze rozwoju wydarzeń, ponieważ wróg nasila ataki na sektor energetyczny i ciepłowniczy oraz na systemy zaopatrzenia w wodę” – napisał Kliczko.

Przypomniał, że już od wiosny w stolicy działa sztab energetyczny ds. zapewnienia funkcjonowania miasta, do którego miasto zaprosiło ekspertów, energetyków, praktyków i naukowców. Sztab opracował możliwe działania na różne scenariusze sytuacji.

Informację tę przekazał na Telegramie burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

Z powodu rosyjskich ataków Kijów boryka się z przerwami w dostawach prądu, wody i w funkcjonowaniu transportu elektrycznego – powiedział Kliczko.

Kliczko wyjaśnił, dlaczego w Kijowie nadal brakuje mobilnych schronów.

Kliczko oświadczył, że system kanalizacyjny Kijowa posiada zasilanie awaryjne.

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