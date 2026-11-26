W Ukrainie funkcjonuje państwowy program bezpłatnego zapewniania środków rehabilitacyjnych, w szczególności protez kończyn górnych i dolnych. Z programu tego mogą skorzystać nie tylko żołnierze i weterani, ale także osoby cywilne, dzieci oraz osoby niepełnosprawne, które wymagają protezowania ze względów medycznych.

Kto może otrzymać protezę bezpłatnie, jak złożyć wniosek, gdzie należy się zwrócić oraz czy przewidziano zwrot kosztów za produkt zakupiony we własnym zakresie.

Państwowy program zapewniania środków rehabilitacyjnych obejmuje osoby, które wymagają protezowania w wyniku działań wojennych, chorób, wypadków i innych okoliczności.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia Ukrainy prawo do bezpłatnego protezowania mają:

żołnierze, weterani oraz pracownicy organów ścigania;

osoby cywilne, które ucierpiały w wyniku wojny;

osoby z niepełnosprawnością niezwiązaną z działaniami wojennymi;

dzieci z niepełnosprawnością;

dzieci z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Procedurę uzyskania protezy można rozpocząć jeszcze w trakcie leczenia — nie ma konieczności oczekiwania na zakończenie procedury ustalenia niepełnosprawności.

Program państwowy przewiduje zapewnienie nie tylko protez kończyn, ale także szerokiego zakresu środków pomocniczych niezbędnych do przywrócenia sprawności ruchowej, codziennego funkcjonowania i samodzielnej obsługi.

W szczególności bezpłatnie można otrzymać:

protezy kończyn górnych i dolnych;

protezy piersi;

ortezy i obuwie ortopedyczne;

wózki inwalidzkie;

kule i chodziki;

specjalne środki do pielęgnacji i samopielęgnacji.

Dla żołnierzy, którzy odnieśli obrażenia podczas wykonywania zadań związanych z obroną Ukrainy, przewidziano również możliwość otrzymania wysoce funkcjonalnych protez, w szczególności modeli z elektronicznym sterowaniem.

Aby otrzymać środek wspomagający rehabilitację, należy przygotować:

paszport, akt urodzenia lub inny dokument tożsamości;

numer identyfikacyjny;

opinię lekarską lub inny dokument potwierdzający potrzebę protezowania.

Żołnierze mogą dodatkowo potrzebować zaświadczenia o okolicznościach urazu lub innego dokumentu potwierdzającego udział w działaniach na rzecz obrony Ukrainy.

Orzeczenie o konieczności protezowania można uzyskać od multidyscyplinarnego zespołu rehabilitacyjnego, zespołu ekspertów ds. oceny codziennego funkcjonowania osoby lub komisji wojskowo-lekarskiej.

Wniosek o przyznanie środka rehabilitacyjnego można złożyć online lub osobiście. Wniosek można złożyć niezależnie od miejsca zameldowania.

W celu złożenia wniosku zdalnie dostępne są następujące zasoby:

Portal społeczny Ministerstwa Polityki Społecznej;

elektroniczny gabinet osoby niepełnosprawnej.

Podczas składania wniosku za pośrednictwem portalu społecznego niezbędne dane mogą być automatycznie pobierane z rejestrów państwowych, dlatego nie ma potrzeby dodatkowego przesyłania dokumentów.

W przypadku składania wniosku osobiście można zwrócić się do:

centrum obsługi administracyjnej (CNA);

organu ochrony socjalnej;

terytorialnego oddziału Funduszu Ochrony Socjalnej Osób Niepełnosprawnych;

upoważnionego przedstawiciela organu samorządu lokalnego.

Jeśli dana osoba przebywa w szpitalu lub placówce rehabilitacyjnej, w załatwieniu formalności może pomóc pracownik socjalny.

Po złożeniu wniosku i otrzymaniu odpowiedniego skierowania osoba ma prawo samodzielnie wybrać zakład protetyczny działający w ramach programu państwowego.

Proces zapewnienia protezy obejmuje następujące etapy:

Konsultacja z protetykiem. Wykonanie niezbędnych pomiarów. Dobór konstrukcji i komponentów. Wykonanie indywidualnej protezy. Przymiarka, korekta i dopasowanie protezy. Szkolenie z prawidłowego korzystania z protezy.

Znajdź firmę protetyczną za pomocą specjalnego panelu na stronie Ministerstwa Polityki Społecznej.

Specjaliści zalecają, aby w miarę możliwości wybierać zakład położony w pobliżu miejsca zamieszkania, ponieważ po założeniu protezy może zaistnieć potrzeba dodatkowej korekty, naprawy lub konserwacji.

Koszt protezy, mieszczący się w ramach limitów cenowych ustalonych przez państwo, jest pokrywany ze środków budżetowych. Osoba nie musi samodzielnie opłacać protezy, jeśli jej koszt nie przekracza limitu określonego przez państwo, a formalności są załatwiane w ramach programu.

W przypadku żołnierzy ceny maksymalne środków rehabilitacyjnych mogą być trzykrotnie wyższe niż w przypadku obywateli cywilnych. Dla protez o podwyższonej funkcjonalności przewidziano odrębne zasady finansowania.

Program państwowy przewiduje również możliwość bezpłatnej naprawy, konserwacji i wymiany protez na określonych warunkach.

Obywatele, którzy samodzielnie nabyli przypisany im środek rehabilitacyjny, mogą ubiegać się o zwrot jego kosztów w granicach kwot maksymalnych ustalonych przez państwo.

W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek oraz dokumenty potwierdzające zakup produktu.

Zasadniczo o zwrot kosztów można ubiegać się w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu. W czasie stanu wojennego, a także w przypadku żołnierzy, termin ten wynosi 12 miesięcy.

Wymiana protezy w ramach programu państwowego jest możliwa po upływie ustalonego okresu użytkowania lub wcześniej, jeśli istnieje udokumentowana potrzeba wymiany.

Jednocześnie prawo do bezpłatnej naprawy przysługuje również osobom, które otrzymały protezy ze środków charytatywnych lub z budżetów lokalnych. Tak więc wsparcie państwowe obejmuje nie tylko pierwotne zapewnienie środka rehabilitacyjnego, ale także możliwość jego dalszej konserwacji.

Niedawno ukraińscy i szwedzcy lekarze po raz pierwszy na Ukrainie przeprowadzili dwie operacje w ramach pilotażowego programu bezpłatnego protezowania osteointegracyjnego dla weteranów. Podczas zabiegów pacjentom wszczepiono specjalne implanty bezpośrednio w kości, co pozwoli na zamocowanie protez kończyn.

W Kijowie uruchomiono bezpłatny program protetyczny dla osób poszkodowanych w wyniku wojny.

Rada Ministrów uruchomiła pilotażowy projekt dotyczący bezpłatnego protetyki stomatologicznej dla weteranów.

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