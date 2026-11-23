Mariana Bezugła oskarżyła fotografa gazety „Telegraf”, Jana Dobronosowa, o opublikowanie 23 listopada zdjęcia Placu Niepodległości, wygenerowanego przez sztuczną inteligencję, przedstawiającego sytuację po rzekomym ataku drona.

Według niej takie publikacje szkodzą reputacji zarówno samego fotografa, jak i samego czasopisma.



Bezuła poddała również w wątpliwość autentyczność innych zdjęć Dobronosowa i podkreśliła, że podobne przypadki mogą stać się precedensem.

Źródło: Marjana Bezugła.

Posłanka Marjana Bezugła uznała pozew swojego kolegi Aleksandra Fedienko. Poinformował o tym adwokat Oleksij Szewczuk, który reprezentuje interesy posłanki.

Posłanka Marjana Bezugła oskarżyła byłego głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Walerija Zaluzhnego o zafałszowanie okoliczności wyzwolenia Chersoniu. Według niej rzekomo pominął on rolę generała Jewgienija Mojsjuk w planowaniu i koordynacji kontrofensywy w Chersoniu.

Posłanka Marjana Bezugła poinformowała, że sprzedała trzypokojowe mieszkanie w Kijowie za 160 tysięcy dolarów. Mieszkanie odziedziczyła po ojcu, a wcześniej należało ono do jej dziadka — chirurga wojskowego, który pracował w Głównym Wojskowym Szpitalu Klinicznym.

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