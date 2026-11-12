Posłanka Marjana Bezuła oskarżyła byłego głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Walerija Zaluzhnego o zafałszowanie okoliczności wyzwolenia Chersoniu. Według niej rzekomo przemilczał on rolę generała Jewhena Mojsjuk w planowaniu i koordynacji kontrofensywy w Chersoniu.

Bezuła twierdzi, że w rzeczywistości operacją kierowali inni wojskowi. Jednocześnie generał Dmytro Kowalczuk, któremu przypisywano wiodącą rolę w jej przeprowadzeniu, przebywał w tym czasie w Odessie.

Według Bezugli generał Dmytro Kowalczuk podczas kontrataku w Chersoniu przebywał w Odessie, skąd wydawał rozkazy. Jednocześnie, jak twierdzi posłanka, wojskowi skarżyli się na chaos w dowodzeniu i brak postępów.

Bezuła oświadczyła, że zwróciła się w tej sprawie do prezydenta, po czym Kovalczuka rzekomo odsunięto od kierowania operacją, a uprawnienia przekazano generałowi Aleksandrowi Tarnawskiemu. Według jej słów dowódcami polowymi zostali generałowie Dmytro Drapatyj i Andrij Hnatow.

Osobno posłanka podkreśliła, że kontratakiem w Chersoniu kierował generał Jewgienij Mojsiuk, który w tamtym czasie był zastępcą Zaluzhnego. Twierdzi ona, że głównodowodzący wykreślił później Mojsuka z listy uczestników operacji, mimo że to właśnie jemu wcześniej powierzył jej koordynację.

„Zaluzhnyj bardzo aktywnie bronił Kowalczuka, bo to jego »brat po broni«” – napisała Bezuła.

Wspomniała również, że po wkroczeniu wojsk ukraińskich do Chersoniu Kowalczuk przybył do miasta z Odessy. Według posłanki generał przybył z licznym uzbrojonym eskortą i witał się z lokalnymi mieszkańcami.

Bezuła skrytykowała praktykę mianowań w kierownictwie wojskowym, wskazując na kumoterstwo i ukrywanie ról poszczególnych dowódców. Wyraziła nadzieję, że generał Mykhailo Drapatyj nie będzie uciekał się do podobnych praktyk.

Należy zaznaczyć, że przytoczone stwierdzenia są ocenami i wersją wydarzeń przedstawioną przez Bezułgę. W swoim poście posłanka nie przytoczyła dokumentów potwierdzających jej zarzuty. Stanowisko Walerija Zaluzhnego oraz wspomnianych generałów w sprawie tych oświadczeń nie zostało przedstawione w cytowanym poście.

Informacja ta pochodzi z jej oświadczenia.

11 listopada – Dzień wyzwolenia Chersoniu: jak miasto powróciło pod kontrolę Ukrainy.

Zaluzhnyj opowiedział, za co był krytykowany na stanowisku głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Były głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Zaluzhnyj stwierdził , że głównym zagrożeniem dla społeczeństwa ukraińskiego podczas długotrwałej wojny może stać się nie tyle fizyczne przetrwanie, co ciągłe ostrzały.

Ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii Walerij Zaluzhnyj oświadczył, że obecnie nie widzi perspektyw członkostwa Ukrainy w NATO. Według niego nie uważa, by kraj ten był w stanie przystąpić do Sojuszu.

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