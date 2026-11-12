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Bezuła oskarżyła Zaluzhnego o kłamstwo w sprawie wyzwolenia Chersoniu

UA NEWS 12 listopada 2026 12:41
Bezuła oskarżyła Zaluzhnego o kłamstwo w sprawie wyzwolenia Chersoniu

Posłanka Marjana Bezuła oskarżyła byłego głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Walerija Zaluzhnego o zafałszowanie okoliczności wyzwolenia Chersoniu. Według niej rzekomo przemilczał on rolę generała Jewhena Mojsjuk w planowaniu i koordynacji kontrofensywy w Chersoniu.

Bezuła twierdzi, że w rzeczywistości operacją kierowali inni wojskowi. Jednocześnie generał Dmytro Kowalczuk, któremu przypisywano wiodącą rolę w jej przeprowadzeniu, przebywał w tym czasie w Odessie.

Według Bezugli generał Dmytro Kowalczuk podczas kontrataku w Chersoniu przebywał w Odessie, skąd wydawał rozkazy. Jednocześnie, jak twierdzi posłanka, wojskowi skarżyli się na chaos w dowodzeniu i brak postępów.

Bezuła oświadczyła, że zwróciła się w tej sprawie do prezydenta, po czym Kovalczuka rzekomo odsunięto od kierowania operacją, a uprawnienia przekazano generałowi Aleksandrowi Tarnawskiemu. Według jej słów dowódcami polowymi zostali generałowie Dmytro Drapatyj i Andrij Hnatow.

Osobno posłanka podkreśliła, że kontratakiem w Chersoniu kierował generał Jewgienij Mojsiuk, który w tamtym czasie był zastępcą Zaluzhnego. Twierdzi ona, że głównodowodzący wykreślił później Mojsuka z listy uczestników operacji, mimo że to właśnie jemu wcześniej powierzył jej koordynację.

Генерал Эвген Мойсюк

„Zaluzhnyj bardzo aktywnie bronił Kowalczuka, bo to jego »brat po broni«” – napisała Bezuła.

Wspomniała również, że po wkroczeniu wojsk ukraińskich do Chersoniu Kowalczuk przybył do miasta z Odessy. Według posłanki generał przybył z licznym uzbrojonym eskortą i witał się z lokalnymi mieszkańcami.

Bezuła skrytykowała praktykę mianowań w kierownictwie wojskowym, wskazując na kumoterstwo i ukrywanie ról poszczególnych dowódców. Wyraziła nadzieję, że generał Mykhailo Drapatyj nie będzie uciekał się do podobnych praktyk.

Należy zaznaczyć, że przytoczone stwierdzenia są ocenami i wersją wydarzeń przedstawioną przez Bezułgę. W swoim poście posłanka nie przytoczyła dokumentów potwierdzających jej zarzuty. Stanowisko Walerija Zaluzhnego oraz wspomnianych generałów w sprawie tych oświadczeń nie zostało przedstawione w cytowanym poście.

Informacja ta pochodzi z jej oświadczenia.

11 listopada – Dzień wyzwolenia Chersoniu: jak miasto powróciło pod kontrolę Ukrainy.

Zaluzhnyj opowiedział, za co był krytykowany na stanowisku głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Były głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Zaluzhnyj stwierdził, że głównym zagrożeniem dla społeczeństwa ukraińskiego podczas długotrwałej wojny może stać się nie tyle fizyczne przetrwanie, co ciągłe ostrzały.
 
Ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii Walerij Zaluzhnyj oświadczył, że obecnie nie widzi perspektyw członkostwa Ukrainy w NATO. Według niego nie uważa, by kraj ten był w stanie przystąpić do Sojuszu.
 
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