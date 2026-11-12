W pobliżu mostu w Gostomelu planuje się postawić pomnik ku czci poległych saperów

Mieszkanka wsi Gorenka w gminie Gostomel, Tetiana Lavrina, zainicjowała postawienie tablicy pamiątkowej ku czci ukraińskich żołnierzy Zachara Kwasnego i Romana Szimanskiego. Obaj obrońcy zginęli 25 lutego 2022 roku po wykonaniu zadania bojowego polegającego na wysadzeniu mostu w Gostomelu, które miało powstrzymać natarcie wojsk rosyjskich w kierunku Kijowa.

Inicjatywę proponuje się zrealizować bezpośrednio przy odbudowanym moście w Gostomelu — w miejscu wydarzeń, które stały się jednym z ważnych epizodów obrony stolicy na początku pełnej inwazji Rosji.

Jak zauważa autorka apelu, kwestia upamiętnienia poległych obrońców stała się przedmiotem dyskusji wśród mieszkańców gminy Gostomel, a zwłaszcza wsi Gorenka, po publikacjach dziennikarzy Kyiv Post oraz wpisie Jurija Butusowa.

W tych materiałach zwrócono uwagę na fakt, że przy odbudowanym moście nadal brakuje tablicy pamiątkowej, która opowiadałaby o jego wysadzeniu w lutym 2022 roku oraz wymieniała nazwiska żołnierzy, którzy zginęli podczas wykonywania zadania bojowego.

„Jestem przekonana, że odbudowa mostu nie powinna oznaczać utraty pamięci o cenie, jaką zapłacono za obronę naszej stolicy. Most to nie tylko obiekt infrastruktury transportowej: to miejsce prawdziwego wydarzenia historycznego, ważnego dla gminy Gostomel, obwodu kijowskiego i całej Ukrainy. Tablica pamiątkowa pozwoli mieszkańcom, podróżnym i przyszłym pokoleniom dowiedzieć się, dlaczego właśnie tutaj w lutym 2022 roku zniszczono most, oraz uczcić konkretne osoby, które wypełniły swój bojowy obowiązek, płacąc za to własnym życiem” — czytamy w oświadczeniu.

Zachar Kwasny i Roman Szymański służyli w oddziale inżynieryjno-saperowym 70. pułku samodzielnego Dowództwa Sił Wsparcia Sił Zbrojnych Ukrainy.

25 lutego 2022 r. żołnierze wykonali zadanie polegające na wysadzeniu mostu w Gostomelu, aby uniemożliwić przemarsz rosyjskiej techniki wojskowej w kierunku stolicy. Po wykonaniu zadania obaj obrońcy zginęli.

Zachar Kwasny miał 22 lata, a Roman Szymański – 37.

6 listopada 2026 r. prezydent Ukrainy pośmiertnie nadał obu żołnierzom tytuł Bohatera Ukrainy wraz z odznaczeniem Orderu „Złotej Gwiazdy”. Odpowiednie decyzje zostały zapisane w dekretach nr 1092/2026 i nr 1093/2026.

W swoim apelu Tetiana Lavrina prosi o wsparcie dla ustanowienia tablicy pamiątkowej w dostępnym i bezpiecznym miejscu, bezpośrednio przy moście w Gostomelu.

Proponuje również zaangażowanie w opracowanie koncepcji rodzin poległych żołnierzy, przedstawicieli ich oddziałów oraz lokalnych mieszkańców.

Zgodnie z zamysłem inicjatorki na pomniku powinny znaleźć się pełne imiona i nazwiska obrońców, data i okoliczności ich bohaterskiego czynu, a także informacja o przyznaniu im tytułu Bohaterów Ukrainy. Dodatkowo proponuje się umieszczenie kodu QR z zweryfikowaną informacją historyczną.

Osobno w apelu poruszono kwestię finansowania wykonania i montażu pomnika, wyznaczenia osób odpowiedzialnych za realizację inicjatywy oraz dalszego utrzymania pomnika.

Tetiana Lavrina proponuje odsłonięcie pomnika do 25 lutego 2027 roku — w piątą rocznicę śmierci Zachara Kwasnego i Romana Szimanskiego.

Świadczy o tym odpowiednie oświadczenie.

Przypomnijmy, że w dzielnicy Obolon w Kijowie saperzy Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych zabezpieczyli głowicę bojową oraz bezpieczne pozostałości rakiety balistycznej, znalezione w miejscu jednego z rosyjskich ataków.

Czytaj nas na