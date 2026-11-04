W pobliżu ukraińskiej stacji antarktycznej „Akademik Vernadski” polarnicy odkryli pierwsze jaja pingwinów w nowym sezonie lęgowym. Jak dotąd naukowcy naliczyli 14 jaj, jednak w najbliższym czasie ich liczba znacznie wzrośnie i może osiągnąć kilka tysięcy.

Według szacunków ukraińskich biologów na wyspie Galindez właśnie miało rozpocząć się składanie jaj, ponieważ pingwiny subantarktyczne rozpoczęły krycie już pod koniec września. Z tego powodu cały zespół podczas spacerów lub innych zajęć zwracał uwagę na zawartość gniazd ponad ośmiu tysięcy ptaków.

„Dla naukowców ważne jest ustalenie dokładnej daty pojawienia się pierwszego jaja, ponieważ na tej podstawie śledzą zmiany na przestrzeni lat oraz wpływ warunków zewnętrznych, w szczególności zmian klimatycznych” – wyjaśniono w NANC.

W końcu 2 listopada lekarka ekspedycji Elżbieta Pidgajecka zauważyła pierwsze jajo. Gniazdo z przyszłym potomstwem pingwinów odkryto na skale w pobliżu laboratorium geokosmicznego. W tym samym miejscu pierwsze jajo znaleziono również w dwóch poprzednich latach.

„Podchodziłam do wszystkich grup pingwinów i powoli zaglądałam do gniazd. I wtedy na jednym z gniazd ptak się podniósł, a pod nim przemknęło coś jasnego. Na początku pomyślałam, że to po prostu łapka. Ale potem zrobiłam zdjęcie, powiększyłam je – okazało się, że to jajo!” – opowiedziała Elżbieta.

Naukowcy przypuszczają, że ptaki nie bez powodu wybrały skałę w pobliżu domku DNCh – jest to jeden z najwyższych punktów do gniazdowania. Właśnie dlatego śnieg topnieje tam stosunkowo wcześnie, a okolica staje się odpowiednia do wychowywania piskląt.

„Obecnie biolodzy z 31. ekspedycji naliczyli już 14 jaj w różnych częściach wyspy. Ogólnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę liczbę pingwinów, spodziewa się ich tu kilka tysięcy” – dodali polarnicy.

Zazwyczaj w gnieździe pojawiają się dwa, a nieco rzadziej – trzy jaja. Swoim kształtem i rozmiarem przypominają jaja gęsie, ale mają szaro-zielony odcień. Samiec i samica pingwinów wysiadują jaja na zmianę, odchodząc na polowanie w oceanie.

„W zeszłym roku sezon godowy pingwinów w pobliżu stacji „Wernadskiego” zakończył się rekordową liczbą – prawie 11 tysięcy ptaków. Ile będzie tym razem – na pewno o tym opowiemy. A na razie czekamy na maluchy: powinny przyjść na świat nieco ponad miesiąc później” – napisali naukowcy.

W Narodowym Antarktycznym Centrum Naukowym udostępniono zdjęcia, na których wierzchni rodzice troskliwie wysiadują przyszłe pisklęta w gniazdach z kamyków.

Stacja im. Vernadskiego stała się ważnym elementem strategii Ukrainy – Politico.

W Ukrainie rozpoczęła się rekrutacja do nowej ekspedycji antarktycznej na stację „Akademik Wernadski”.

Przypomnijmy, że w pobliżu stacji „Akademik Wernadski” utworzono odpowiednią strefę w Antarktyce.

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