Bloger Bespalow ujawnił nazwiska finalistek 15. sezonu programu „Kawaler” z Wiaczesławem Kravcowem

Ukraiński bloger Bogdan Bespalow podał nazwiska uczestniczek, które – według jego informacji – dotrą do finału 15. sezonu romantycznego reality show „Kawaler” w 2026 roku. Powiedział również, kto rzekomo zostanie zwyciężczynią programu u boku koszykarza Wiaczesława Kravcowa.

Według Bespalowa w finale znajdą się 32-letnia specjalistka ds. marketingu Tatiana Bevz oraz 35-letnia psycholog Lubow Konate. To właśnie ta ostatnia, jak twierdzi bloger, ostatecznie odniesie zwycięstwo.

„Ljubočka znajdzie się w finale razem z Tanią Bevz, która nie wygra programu. Będzie nieustannie wywoływać dramaty, bo to prawdziwa drama queen. A najsmutniejsze, a jednocześnie najzabawniejsze w tej historii jest to, że przed nami czekają jej histerie, łzy i skandale. Wszystko dlatego, że ona naprawdę zakochała się w Kravtsowie, a on po prostu śmiał się z całej tej sytuacji” – stwierdził Bespalow.

Jednocześnie bloger zdementował plotki, jakoby koszykarz Wiaczesław Kravtsow nie wybrał żadnej z finalistek.

Bespalow wyraził również przypuszczenie, że Liubow Konate mogła pojawić się w programie na podstawie wcześniejszej umowy zawartej bezpośrednio z Wiaczesławem Kravtsowem. Według niego nie chodzi o porozumienie z kanałem telewizyjnym, ale o osobiste relacje między uczestniczką a głównym bohaterem, którzy rzekomo znają się już od dawna.

„Nie z kanałem telewizyjnym, a właśnie z nim, ponieważ znają się dobrze od dawna. On rozumiał, że trzeba wybrać zwyciężczynię, z którą będzie można zaistnieć w przestrzeni medialnej. W rezultacie każdy z nich otrzyma to, na co liczy. On – pewną rozpoznawalność w mediach, bo właśnie po to wziął udział w programie. No i oczywiście Liuboczka też odniesie korzyść: musi teraz budować własną strategię medialną, czym z powodzeniem się zajmuje, stopniowo podgrzewając zainteresowanie odbiorców”.

W ten sposób, według blogera, zwyciężczynią 15. sezonu programu „Kawaler” zostanie Liubow Konate, a Tatiana Bevz opuści program bez zwycięstwa. Jednocześnie informacja ta stanowi na razie jedynie twierdzenia Bogdana Bespalowa, a nie oficjalnie potwierdzone wyniki programu.

Wcześniej główny bohater 15. sezonu programu „Kawaler”, koszykarz Wiaczesław Kravtsow, publicznie poparł byłą uczestniczkę projektu Annę Myshak po pojawieniu się w sieci informacji o jej przeszłości. Bloger Bogdan Bespalow ustalił, że 32-letnia kobieta tworzyła wcześniej treści dla dorosłych.

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